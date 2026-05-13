Guatemala

El Ministerio de Salud implementa vacunación masiva contra el sarampión en Guatemala Central

La nueva estrategia sanitaria busca contener el brote activo de la enfermedad mediante una cobertura indiscriminada, priorizando centros concurridos y adultos jóvenes, tras notificarse más de trece mil casos y diez muertes desde diciembre de 2025

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Infografía: Campaña masiva de vacunación contra el sarampión en Guatemala Central. Médicos vacunando, mapa de municipios clave y estadísticas del brote.
El Ministerio de Salud de Guatemala implementa una campaña masiva de vacunación contra el sarampión en Guatemala Central para contener un brote que ya registra más de 6,000 casos y 10 muertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de vacunación masiva que iniciará la próxima semana el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social responde al brote de sarampión que mantiene una elevada incidencia en Guatemala Central, con un total de 10 fallecimientos y más de 6 mil casos estimados desde diciembre de 2025.

Esta decisión estratégica surge tras una estabilización de los contagios en un nivel alto y tiene como objetivo crear una barrera de inmunidad colectiva para proteger especialmente a los más vulnerables, detalló Ericka Gaitán, médica epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la cartera, al Diario Centroamérica.

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El plan abandona el esquema de “bloqueo” utilizado hasta ahora para implementar una táctica de contención masiva. La vacunación será indiscriminada y se realizará en centros de alta afluencia como empresas, paradas de buses y centros comerciales, fundamentalmente en los municipios de Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez, donde la persistencia del brote es alta.

En el resto del país, la inoculación continuará bajo la estrategia de “bloqueo”: solo recibirán la vacuna los contactos cercanos de casos confirmados, indicó Gaitán a Diario Centroamérica.

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Una trabajadora de la salud con mascarilla y uniforme azul inyecta una vacuna en el brazo de una persona en un espacio interior
Una trabajadora de la salud administra la vacuna contra el sarampión a una persona como parte de una campaña de salud pública. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

El 10 de mayo de 2026, los datos más recientes del Mspas situaban los casos confirmados en 6.098 y los casos probables en 7.177, mientras que ya se habían administrado 604.638 dosis de vacuna en todo el país.

La tasa de letalidad reportada fue de 0,16% y la distribución por sexo permaneció igualitaria, con 50% de casos en mujeres y 50% en hombres. Este dato prueba que todos los grupos poblacionales están expuestos por igual, aunque las mujeres embarazadas enfrentan riesgos específicos: no pueden recibir la vacuna y la exposición al virus puede provocar complicaciones en el embarazo, según la información proporcionada por el portal oficial del Ministerio de Salud.

Más de 6,000 casos estimados y una campaña centrada en personas de 15 a 39 años

El sarampión ha provocado hasta el momento 10 fallecimientos en el país, en su mayoría menores de edad que no habían completado el esquema de vacunación.

Entre los casos se cuentan niños con condiciones cardíacas de nacimiento, bebés recién nacidos o menores de nueve meses —antes de la edad reglamentaria para la primera dosis de la vacuna—, bebés que se contagiaron a través de la madre y una adolescente que contrajo la enfermedad durante el embarazo.

También figura un adulto de 27 años identificado mediante nexo epidemiológico. Los datos sobre los fallecimientos fueron confirmados por el Ministerio de Salud.

Una trabajadora de la salud con mascarilla y uniforme azul inyecta una vacuna en el brazo de una persona en un espacio interior
Una trabajadora de la salud administra la vacuna contra el sarampión a una persona como parte de una campaña de salud pública. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

La respuesta del sistema sanitario se apoya en la evidencia de que la protección colectiva es indispensable: la inmunización masiva crea una barrera protectora para quienes, por edad o condiciones médicas, no pueden acceder a la vacuna, incluidos lactantes y gestantes.

El nuevo plan prioriza la vacunación de personas entre 15 y 39 años, grupo que, según el análisis epidemiológico de Gaitán, ha resultado fundamental para frenar la cadena de transmisión comunitaria en los municipios de mayor incidencia.

La cronología del brote, según datos oficiales publicados el 10 de mayo de 2026, inicia en diciembre de 2025 con un caso índice derivado de un retiro religioso en Santiago Atitlán al que asistieron más de 2.000 personas.

El primer caso confirmado, un ciudadano salvadoreño, se notificó el 21 de diciembre y la propagación se aceleró en los primeros meses de 2026, alcanzando el pico entre marzo y abril, periodo con el mayor número de casos diarios.

La letalidad registrada de 0,16% y la propagación igualitaria entre hombres y mujeres llevaron al Mspas a diseñar una estrategia enfocada en frenar el brote mediante la aplicación de más de 600 mil dosis de vacuna, con énfasis en generar inmunidad colectiva.

En palabras de Gaitán para Diario Centroamérica: “Se mantienen en picos altos, pero se mantuvo constante el dato porque se implementaron estrategias de vacunación de bloqueo más amplias a partir de Semana Santa”.

Ante una posible exposición, especialmente para mujeres embarazadas, la acción inmediata recomendada es consultar de urgencia a los servicios de salud, dado el riesgo considerable de complicaciones asociadas al sarampión en este grupo.

El rol de la inmunidad colectiva y el impacto social

El análisis del Ministerio de Salud resalta que cada uno de los 10 decesos representa una familia que perdió a un menor cuya única defensa habría sido la inmunización de su entorno. Este brote evidencia la importancia de la vacunación como acto de protección social: la inmunidad colectiva se convierte en el eje de la campaña de contención masiva, ya que adultos y niños mayores vacunados interrumpen la transmisión y resguardan a quienes aún no pueden recibir la vacuna.

La información del Diario Centroamérica y el Ministerio de Salud refuerza la urgencia de mantener activa la vigilancia epidemiológica y la alta cobertura de vacunación, sobre todo en municipios con transmisión sostenida.

La estrategia nacional continuará adaptándose en función de la evolución del brote y la respuesta comunitaria a la campaña de inmunización.

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