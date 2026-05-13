Pablo Quirno en CICyP: “Dejamos de discutir cómo sobrevivir y volvimos a pensar cómo crecer”

El canciller Pablo Quirno y la presidenta de CICyP, Bettina Bulgheroni (Adrián Escandar)

El canciller Pablo Quirno defendió este miércoles el modelo económico del gobierno libertario y sostuvo ante representantes diplomáticos y los principales empresarios del país, convocados por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, que en la Argentina se dejó de “discutir cómo sobrevivir” y se volvió a “pensar cómo crecer”.

El funcionario, además, ratificó la relación estratégica con Estados Unidos e Israel y adelantó convenios con Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos en materia energética. Destacó, entre otros puntos, un crecimiento de exportaciones del 80% hacia el mercado norteamericano.

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La exposición de Quirno convocó a representantes de las principales cámaras empresariales, 24 embajadores acreditados en Argentina, legisladores nacionales y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, entre otros dirigentes políticos. La presidente del CICyP, considerado el principal foro empresarial regional, Bettina Bulgheroni, abrió la reunión con un reconocimiento al trabajo de la Cancillería.

Sobre la actividad económica, el Canciller remarcó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, las exportaciones aumentaron cerca del 8%, la economía del conocimiento superó los 10.000 millones de dólares y las exportaciones de pymes crecieron un 25% interanual en el primer trimestre de 2026. “Las ventas a Estados Unidos subieron 80% en el mismo período”, sostuvo.

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El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela (Adrián Escandar)

El canciller atribuyó los resultados al programa del presidente Javier Milei y al equipo económico: explicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió una economía “al borde de la hiperinflación”, la cual fue estabilizada hasta alcanzar un superávit financiero sostenido por más de dos años, “gracias a una fuerte reducción del déficit fiscal y controles estrictos en el gasto público”. Además, remarcó que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lideró la eliminación o modificación de más de 14.500 normas, en lo que describió como “el proceso desregulatorio más profundo de las últimas décadas”.

“Debemos tomar conciencia de que dejamos de discutir cómo sobrevivir y volvimos a pensar cómo crecer, cómo competir y ocupar un lugar central. Nada es al azar. Por eso la Argentina que estamos construyendo no se explica solamente por lo que ocurre dentro de nuestras fronteras. Se explica por la conexión entre un programa económico que ordena una política exterior que abre oportunidades y un mundo al que le urgen proveedores estratégicos”, sostuvo.

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Quirno sumó un avance legislativo: el dictamen para el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), aprobado recientemente. “El tratado fue firmado por Argentina en 1970, tratado por el Senado en 1998 y ayer logramos dictamen en 2026. Cincuenta y seis años”, enfatizó.

En esta línea, planteó que la política exterior es una herramienta esencial para el crecimiento: sostuvo que Argentina “no requiere una diplomacia contemplativa, sino una política capaz de abrir mercados, incentivar inversiones y posicionar al país donde se definen las cadenas de valor del futuro”.

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Entre esos avances, destacó el Acuerdo de Inversiones Recíprocas con Estados Unidos, el Memorándum sobre Minerales Críticos y el trabajo conjunto con el Banco de Exportación e Importación (Exim Bank) y la Corporación de Finanzas para el Desarrollo Internacional (DFC), ambos bancos estatales estadounidenses. Además, resaltó la presencia argentina en el “Escudo de las Américas” y la “Junta por la Paz”, dos instancias multinacionales impulsadas por Donald Trump.

Adrián Escandar

Respecto de Israel, Quirno recordó que Argentina declaró terroristas a Fuerzas Quds y a la Guardia Revolucionaria Islámica, las incluyó en el Registro Público de Personas y Entidades Terroristas (REPET) y expulsó al encargado de negocios de Irán a las 48 horas de recibir la notificación. “Frente al terrorismo no hay neutralidad posible. Argentina dejó de navegar grises y volvió a colocarse del lado correcto de la historia”, sentenció.

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El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), cuya aplicación provisional comenzó el 1 de mayo de 2026, fue otro de los puntos centrales. Las primeras exportaciones bajo este marco se concretaron días después: miel proveniente de Entre Ríos, seguida por Santa Fe y Córdoba, con el cupo anual ya cubierto.

Por otro lado, aseguró que las exportaciones de carne bovina crecieron 54% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, apalancadas por la ampliación del cupo de exportación a Estados Unidos, que se incrementó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. Quirno señaló la participación argentina en la Argentina Week en Nueva York y la Argentina Beef Week como parte de las acciones para potenciar este salto.

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La red de acuerdos comerciales de Argentina pasó de cubrir cerca del 10% del PBI global a un 30%, con el objetivo de alcanzar el 50% mediante negociaciones con India, Vietnam, Japón, Canadá y mercados de Medio Oriente. “La Argentina quiere multiplicar socios, no reemplazarlos. Queremos que nuestra canasta de mercado se amplíe porque no tenemos miedo a competir”, afirmó.

Por otro lado, el canciller resumió que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) es el instrumento que convierte la estabilidad macroeconómica en proyectos concretos, y destacó proyectos aprobados por cerca de USD 30.000 millones y un proceso de inversión que se aproxima a los USD 100.000 millones.

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Enmarcó estas cifras en el reordenamiento internacional: sostuvo que las cadenas de suministros globales “ya no se definen solo por costos, sino por seguridad de abastecimiento y estabilidad institucional”. En este punto, enumeró los activos estratégicos del país: energía, alimentos, minerales críticos y talento humano.

Y adelantó que Argentina comenzará a exportar energía al mercado alemán en 2027, que existen acuerdos bilaterales con Italia y Emiratos Árabes Unidos, y que “las exportaciones de bienes alcanzaron en marzo los USD 8.645 millones, con un crecimiento interanual superior al 30%“. ”El superávit comercial energético superó los USD 1.000 millones ese mes, el más alto de la historia para un solo mes", planteó.

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En esta línea, Quirno señaló: En todo este periodo de conflicto en Medio Oriente, Argentina ha sido uno de los países cuyas variables macroeconómicas mejor han reaccionado. Y eso es fundamental para poder dar continuidad y previsibilidad a las inversiones que nosotros estamos acaparando".

Y agregó: “También pasa a ser muy importante porque reconfigura el valor de los activos argentinos que están justamente alejados de conflictos. O sea, somos un país que no tiene conflictos internos, no tiene problemas limítrofes, que estamos lejos de los lugares centrales de conflicto. Y eso hace justamente, que haya una alianza estratégica de energía con los Emiratos Árabes. O sea, ¿qué necesitan los Emiratos Árabes de nosotros si ellos tienen mucho más de lo que tenemos nosotros? Bueno, necesitan la diversificación que le da la seguridad de poder acceder a un recurso en momentos en que se genere incertidumbre. Y entonces es por eso que diferentes cadenas de valor miran a la Argentina".