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Dengue avanza en Panamá con más casos semanales, hospitalizaciones y muertes

La Región Metropolitana, Colón y Bocas del Toro concentran la mayor cantidad de contagios registrados en el país

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a Región Metropolitana encabeza la lista de contagios acumulados por dengue en Panamá. Cortesía Minsa
a Región Metropolitana encabeza la lista de contagios acumulados por dengue en Panamá. Cortesía Minsa

Panamá sumó 106 nuevos casos de dengue en apenas una semana, mientras aumentaron las hospitalizaciones y la tasa de incidencia nacional, reflejando que la enfermedad sigue expandiéndose en distintas regiones del país.

El Ministerio de Salud informó que hasta la semana epidemiológica 16, correspondiente del 19 al 25 de abril de 2026, se contabilizaron 2,256 casos acumulados, frente a los 2,150 reportados una semana antes. Además, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica activa ante el incremento de contagios registrados en el país.

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El informe oficial también mostró un aumento en los pacientes con signos de alarma y en las hospitalizaciones. Los casos con signos de alarma pasaron de 250 a 266, mientras que los hospitalizados aumentaron de 266 a 283 pacientes en solo siete días.

Aunque los casos graves se mantuvieron en 14, el número de fallecidos subió de seis a siete, luego de confirmarse una nueva muerte en Colón. Para las autoridades, el incremento de hospitalizaciones es una señal de preocupación, porque evidencia que más pacientes están desarrollando complicaciones.

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Las hospitalizaciones por dengue aumentaron de 266 a 283 pacientes en solo una semana. Cortesía Minsa
Las hospitalizaciones por dengue aumentaron de 266 a 283 pacientes en solo una semana. Cortesía Minsa

La Región Metropolitana continúa encabezando la lista con 589 casos acumulados de dengue, seguida de Colón con 379 y Bocas del Toro con 225. También destacan San Miguelito con 217 casos, Panamá Oeste con 201 y Panamá Este con 177 contagios.

En comparación con la semana anterior, varias regiones mostraron aumentos sostenidos, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas y con problemas relacionados con acumulación de agua y eliminación de desechos.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es el aumento de la tasa de incidencia nacional del dengue, que pasó de 45.6 a 47.8 casos por cada 100 mil habitantes en una semana. Además, el grupo más afectado sigue siendo el de niños y adolescentes entre 10 y 14 años, cuya tasa de incidencia subió de 64.5 a 68.3 casos por cada 100 mil habitantes.

El comportamiento preocupa porque refleja que la enfermedad continúa impactando especialmente a la población menor de edad.

Loreto - epidemia de dengue Perú - 3 de mayo
Los niños y adolescentes entre 10 y 14 años presentan la mayor tasa de incidencia de dengue. Foto: Composición Infobae Perú

Los corregimientos con más contagios también registraron variaciones durante el periodo analizado. Tocumen pasó de 153 a 158 casos, mientras Puerto Pilón aumentó de 78 a 85 y Veracruz subió de 71 a 75 casos.

Belisario Frías también mostró incremento y Guabito ingresó entre las zonas con más contagios acumulados. Según el reporte, la expansión del mosquito transmisor sigue concentrándose en sectores urbanos y áreas vulnerables, donde persisten criaderos relacionados con agua estancada.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti y puede provocar desde síntomas leves hasta cuadros potencialmente mortales. Entre los principales síntomas están la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolores musculares intensos.

También pueden presentarse náuseas, vómitos, sarpullido y cansancio extremo. El Ministerio de Salud recomendó evitar la automedicación y acudir rápidamente a un centro médico ante signos de alarma como sangrado, dolor abdominal persistente o dificultad respiratoria.

Infografía con ilustraciones del mosquito Aedes aegypti y diagramas de personas que muestran los síntomas del Dengue, como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y erupciones cutáneas.
Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor muscular y dolor detrás de los ojos. Infobae

La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que América Latina mantiene alta circulación de dengue durante 2026, aunque por debajo de los niveles históricos observados en 2024.

Brasil sigue siendo el país con más casos reportados en la región, seguido de Colombia, México y Perú. Según la OPS, las lluvias intensas, el aumento de temperaturas y el crecimiento urbano desordenado continúan favoreciendo la expansión del mosquito transmisor en distintos países del continente.

La OPS también ha advertido que el dengue se convierte en una enfermedad peligrosa cuando el paciente entra en la llamada fase crítica. En ese momento pueden aparecer hemorragias, fuga de plasma, daños en órganos y cuadros de shock que ponen en riesgo la vida del paciente.

El organismo internacional sostiene que la atención médica temprana y el monitoreo oportuno reducen significativamente el riesgo de muerte, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Brasil continúa siendo el país con más casos de dengue reportados en América Latina. EFE
Brasil continúa siendo el país con más casos de dengue reportados en América Latina. EFE

En Panamá, las autoridades sanitarias mantienen operativos de fumigación y eliminación de criaderos en diferentes regiones del país. El Ministerio de Salud reiteró que la participación ciudadana sigue siendo clave para contener el avance del dengue, debido a que muchos criaderos se encuentran dentro de viviendas o en sus alrededores.

Entre las recomendaciones oficiales están eliminar recipientes que acumulen agua, tapar tanques y limpiar patios y desagües de forma constante.

El comportamiento semanal del dengue muestra que, aunque Panamá todavía se mantiene por debajo de otros países latinoamericanos en cantidad de casos, la tendencia nacional continúa siendo ascendente.

El aumento de hospitalizaciones, pacientes con signos de alarma y defunciones mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias, especialmente ante la llegada del periodo lluvioso. Expertos advierten que el incremento de lluvias suele acelerar la reproducción del mosquito transmisor, elevando el riesgo de nuevos brotes en las próximas semanas.

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