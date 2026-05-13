Extradición de ciudadano nicaragüense reactiva alertas sobre estructuras delictivas que operan a lo largo del corredor centroamericano

Ilustración de agentes policiales escoltando a un hombre en la frontera de Guasaule, Honduras, con otros agentes revisando un vehículo y herramientas sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extradición de un ciudadano nicaragüense requerido por la justicia salvadoreña marca un nuevo capítulo en la cooperación policial regional contra el narcotráfico.

Luis Alberto Pérez, de 54 años y procedente de León, fue capturado en Honduras cuando intentaba ocultar su identidad bajo el rol de predicador religioso.

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La detención ocurrió en el punto fronterizo de Guasaule, en Choluteca, donde agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos realizaron inspecciones migratorias y verificaciones en el sistema de Interpol.

La alerta roja internacional que pesaba sobre Pérez, activa desde 2023, respondía a una solicitud de El Salvador por su presunta participación en una red transnacional dedicada al tráfico de drogas en Centroamérica.

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Las autoridades salvadoreñas lo consideran uno de los individuos más buscados por su presunta integración en una estructura criminal responsable del traslado de sustancias ilícitas a lo largo de la región.

El reporte policial hondureño detalla que, al momento de su detención, el sujeto se presentó como evangelizador, condición que habría empleado para evadir la justicia.

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La investigación establece que la organización delictiva, supuestamente compuesta por ciudadanos nicaragüenses, utilizaba la carretera Panamericana y el sur de Honduras como rutas estratégicas para el movimiento de drogas hacia territorio salvadoreño.

Los cargamentos cruzaban tanto por carretera como por mar, valiéndose de lanchas para ingresar los estupefacientes a El Salvador.

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El arresto de Pérez se produjo sin incidentes de violencia. Según la DNSPF, el detenido no presentaba lesiones y llevaba consigo herramientas, equipaje y un teléfono inteligente de alta gama.

El episodio ocurrió tras controles migratorios, sin resistencia y con pertenencias personales, luego de que las autoridades confirmaran su identidad a través de la base de datos de Interpol.

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Ilustración conceptual que detalla las rutas de tráfico de drogas por carretera Panamericana y vías marítimas a través de Nicaragua, Honduras y El Salvador, destacando la vigilancia de Interpol sobre la actividad criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros policiales salvadoreños indican que Pérez ya había sido arrestado con anterioridad en El Salvador, aunque seguía siendo requerido por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Finalizado el proceso de detención en Honduras, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia Choluteca, antes de ser puesto a disposición de agentes de Interpol Honduras para concretar su extradición.

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La operación evidencia el intercambio de información y la coordinación binacional entre las fuerzas de seguridad de Honduras y El Salvador, en el marco de la lucha regional contra el tráfico de drogas y las redes criminales que operan en el corredor centroamericano.

Redes de narcotráfico en Centroamérica consolidan alianzas para controlar rutas

Las últimas décadas han sido testigo de una transformación en las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas en Centroamérica, que hoy operan como redes descentralizadas con alcance multinacional y control de todas las etapas del proceso, desde la producción hasta la distribución, lo que ha contribuido al agravamiento de la violencia y la debilidad institucional en la región, según el análisis de seipaz.org.

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La creciente capacidad de adaptación de estas organizaciones subraya la urgencia de respuestas coordinadas en los ámbitos regional e internacional para contener su impacto.

Entre los factores que han potenciado este fenómeno destaca el ascenso de alianzas entre cárteles mexicanos y pandillas centroamericanas, lo que permite a estas redes dominar rutas clave hacia Estados Unidos y Europa.

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Un ejemplo concreto es el papel preponderante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, señaladas en el informe de ceeep.mil.pe como antiguas pandillas callejeras convertidas en actores fundamentales del tráfico, que resguardan y controlan territorios estratégicos de paso y distribución de narcóticos.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han extendido sus operaciones desde México hacia Centroamérica, según información de milenio.com, consolidando alianzas con grupos locales para manejar el flujo de drogas.

La creciente capacidad de adaptación de estas organizaciones subraya la urgencia de respuestas coordinadas en los ámbitos regional e internacional para contener su impacto.

El tráfico se canaliza tanto por rutas terrestres, atravesando países centroamericanos, como por corredores marítimos del Caribe y el Pacífico, lo que ofrece alternativas para evadir controles fronterizos y responder a las variaciones en el despliegue de fuerzas de seguridad.

Las redes de tráfico de drogas transnacionales en Centroamérica han evolucionado hasta constituirse en un fenómeno que excede lo policial, requiriendo acciones conjuntas en políticas de seguridad, justicia y desarrollo social a escala regional e internacional, como sostiene el informe de seipaz.org.

Su capacidad de adaptación permanente, reforzada por alianzas estratégicas tanto locales como globales, ha hecho de la región un escenario central en el flujo mundial de estupefacientes y en la propagación de dinámicas delictivas complejas.