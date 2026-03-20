5 claves de expertos para volver a dormir tras despertarse en plena madrugada

El insomnio nocturno afecta a millones de personas que buscan técnicas efectivas para volver a dormir tras despertares inesperados

Despertar a las 3 de la mañana constituye una experiencia común y, para muchos, frustrante. El insomnio nocturno afecta a millones de personas en todo el mundo, quienes enfrentan dificultades particulares para volver a dormir tras estos despertares. Según recomendaciones de expertos recogidas por The Washington Post, existen técnicas prácticas y respaldadas por estudios científicos para recuperar el sueño.

Hasta una de cada cinco personas adultas en Estados Unidos y Europa sufre insomnio nocturno, de acuerdo con datos internacionales citados por The Washington Post. Este fenómeno responde a causas fisiológicas: el cuerpo regula el ciclo de sueño mediante el ritmo circadiano y la liberación de melatonina, lo que genera fases de sueño ligero y frecuentes despertares entre la una y las tres de la mañana, según explica Michael Breus, psicólogo clínico y especialista en sueño.

Para retomar el descanso tras un despertar repentino durante la madrugada, los especialistas proponen cinco estrategias principales. Estas medidas, apoyadas por estudios recientes, pueden facilitar el regreso al sueño y reducir el cansancio matutino.

1. Evitar la luz azul y las distracciones tecnológicas

El primer consejo recomendado es resistir la tentación de mirar la hora o utilizar el teléfono al despertar de madrugada. La luz azul de los dispositivos reduce la producción de melatonina y puede alterar el ritmo biológico, haciendo que el cerebro interprete que es momento de iniciar el día.

Los especialistas destacan el impacto de la luz azul y aconsejan evitar pantallas y teléfonos para mejorar la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Melissa Young, médica de la Clínica Cleveland, aconseja dejar el teléfono lejos de la cama e incluso evitar su uso en la hora previa a dormir, para proteger la calidad del sueño. Breus enfatiza que interactuar con dispositivos durante la noche incrementa la ansiedad. Mantener la habitación oscura y libre de distracciones contribuye a respetar el ritmo natural del cuerpo.

2. Controlar el impulso de levantarse por la noche

Sentir la necesidad de ir al baño durante la madrugada es habitual, pero los expertos sugieren hacerlo solo si es estrictamente necesario. Breus detalla que dormir de lado aumenta la presión sobre la vejiga, generando una sensación falsa de urgencia en cerca del 70 % de las personas.

Recomienda cambiar de posición, tumbarse boca arriba y contar hasta 30 antes de decidir levantarse. Si tras ese tiempo la urgencia persiste, es adecuado salir de la cama; de lo contrario, lo mejor es permanecer en reposo.

3. Practicar la técnica de respiración 4-7-8

La técnica de respiración 4-7-8, inspirada en ejercicios de yoga, consiste en inhalar suavemente por la nariz durante cuatro segundos, mantener la respiración siete segundos y exhalar por la boca durante ocho segundos.

La técnica de respiración 4-7-8 contribuye a disminuir la ansiedad y facilita el retorno al sueño tras despertar de madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repetir la serie hasta 20 veces ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, facilitando el sueño. “La técnica de respiración 4-7-8 es una de mis favoritas, tanto a nivel personal como profesional”, señala Young, citada por The Washington Post. Diversos estudios han confirmado que ejercicios como este mejoran la calidad del sueño y contribuyen a reducir la ansiedad, proporcionando alivio frente al insomnio.

4. Implementar la reorganización cognitiva

Cuando pensamientos ansiosos interrumpen el sueño, los especialistas sugieren practicar la reorganización cognitiva para desviar la mente de las preocupaciones y generar patrones de pensamiento más neutros. Este enfoque ayuda a evitar bucles de ansiedad y puede facilitar el regreso al sueño, especialmente cuando otras técnicas no logran efecto inmediato. Breus destaca la utilidad de este método en casos de insomnio persistente.

5. Aplicar relajación muscular progresiva

Otra técnica efectiva, que puede practicarse al mismo tiempo que la respiración 4-7-8, es la relajación muscular progresiva. Consiste en tensar distintos grupos musculares —como las pantorrillas, los pies, los brazos o los hombros— durante cinco segundos y luego relajar la tensión antes de pasar al siguiente grupo.

La relajación muscular progresiva ayuda a liberar tensiones físicas y a reducir el estrés, proporcionando mayor bienestar durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Breus, este método reduce el estrés y la ansiedad, favoreciendo el alivio del insomnio. Aplicar esta técnica en la cama ayuda a alejar la mente del estrés y predispone al cuerpo a un descanso más profundo. The Washington Post cita a expertos que sostienen que este método reduce la ansiedad y mejora el descanso.

Cuándo considerar apoyo médico

Ante la persistencia del insomnio tras aplicar estas estrategias, los especialistas citados por The Washington Post recomiendan evitar la preocupación excesiva por la imposibilidad de dormir. Permanecer recostado y en reposo puede aportar beneficios reparadores, incluso sin alcanzar el sueño profundo.

Cuando los despertares nocturnos son frecuentes o surge la sospecha de afecciones como la apnea del sueño, resulta fundamental consultar a un médico o a un profesional especializado para descartar trastornos subyacentes y recibir orientación adecuada.