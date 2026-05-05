Guatemala

El presidente Arévalo declara al área Ixil primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala

La iniciativa gubernamental, parte de la estrategia Mano a Mano, ha transformado la vivienda de decenas de miles de familias en la región, garantizando condiciones más dignas y acceso a servicios básicos para los habitantes locales

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Gran grupo de personas sonrientes en un evento al aire libre, muchos con trajes tradicionales, alzando sus manos frente a un edificio blanco y un cartel azul
Residentes y funcionarios celebran con alegría el anuncio de Santa María Nebaj como municipio libre de pisos de tierra, marcando un avance significativo para la comunidad en Quiché. (Ministerio de Finanzas Públicas)

El presidente Bernardo Arévalo anunció este 5 de mayo de 2026 que el Área Ixil, en el departamento de Quiché, se convierte en el primer territorio de Guatemala libre de pisos de tierra, resultado de la estrategia intersectorial Mano a Mano puesta en marcha en enero de 2024.

Este avance implica que más de 75 mil hogares en el país cuentan ahora con pisos de concreto, lo que, según el mandatario, ha transformado la dignidad y la salud de las comunidades, de acuerdo con la ceremonia oficial celebrada en Nebaj.

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La intervención responde a un reto de largo aliento: el ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto declaró que hasta un millón de hogares guatemaltecos vivían con piso de tierra al inicio del programa, dato que demuestra la magnitud del déficit de condiciones habitacionales básicas en el país, como resaltó el funcionario en la ceremonia transmitida en canal de Gobierno. Pinto precisó que la meta es alcanzar al menos 250 mil hogares con piso firme para enero de 2028.

La estrategia Mano a Mano, lanzada en mayo de 2024, priorizó su despliegue en los 114 municipios de Guatemala con mayores índices de pobreza y desnutrición, marcando a San Gaspar Ixil como el punto de partida.

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Actualmente, la cobertura llegó a ochenta municipios, con un ritmo de avance que Pinto informó en “ciento dos hogares por día”, respaldado por las cifras compartidas en la presentación oficial.

Desde 2024, doce municipios han sido declarados libres de piso de tierra y se proyecta alcanzar dieciocho a corto plazo. El gobierno fijó como meta cuadruplicar este logro, proponiéndose lograr que cincuenta y cinco municipios sean libres de pisos de tierra para finales de 2026.

Mujer con blusa colorida y falda roja cocina en un fogón rústico con humo, manejando ollas de metal y barro sobre una mesa azul
El presidente Bernardo Arévalo declara al área Ixil como el primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala, beneficiando a más de 75 mil hogares. (Diario de Centroamérica)

El cambio estructural en Nebaj y el área Ixil: impacto social y reconocimiento comunitario

Nebaj, sede de la declaración, fue también el escenario para la instalación del piso de cemento número 75.000 a nivel nacional. El alcalde municipal Ramón Raimundo Seto destacó ante la comunidad y las autoridades la importancia de la estrategia: “Nebaj ha sido declarado municipio libre de pisos de tierra y aquí se instaló el piso de cemento número 75.000 a nivel nacional.

Esto no es solo un número. Esto significa dignidad para las familias, salud para los niños y mejores condiciones de vida para nuestra gente”.

Junto a las mejoras habitacionales, Seto subrayó la inversión estatal en infraestructura vial: la continuidad y bacheo de la carretera entre Nebaj y Salquil Grande, así como la participación del cuerpo de ingenieros en la iniciativa Rutas del Desarrollo, evidencian mejoras claves en la conectividad regional. Seto expuso también los retos vigentes, solicitando al presidente Arévalo apoyo para fortalecer el servicio de energía eléctrica y la carretera entre Nebaj, Cotzal y Chajul, zonas que —en palabras del funcionario municipal durante el acto oficial— continúan restringiendo las oportunidades de desarrollo local.

Durante la jornada destacaron la participación y el liderazgo de las autoridades ancestrales y comunitarias Ixiles. El presidente Arévalo remarcó el significado simbólico de esta transformación en una región marcada por el racismo, la violencia y la ausencia estatal durante décadas: “En este territorio Ixil, nuestros hermanos y hermanas vivieron momentos muy duros... hoy pueden sentir la satisfacción de que están reescribiendo su historia hacia el futuro“.

Gran grupo de personas diversas, algunas con sombreros de paja y otros sombreros, reunidas bajo una carpa blanca en un evento. Se ven cámaras y mesas con folletos
El presidente Bernardo Arévalo declara al área Ixil como el primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala, beneficiando a más de 75 mil hogares. (Ministerio de finanzas públicas de Guatemala)

Respuesta rápida: qué significa que el Área Ixil sea libre de pisos de tierra

La declaración del Área Ixil como territorio libre de pisos de tierra marca un avance sin precedentes en la lucha contra la pobreza estructural en Guatemala.

Desde el gobierno de Bernardo Arévalo y organizaciones comunitarias, este logro implica acceso garantizado a viviendas saludables, mejoras significativas en la salud infantil y el fortalecimiento del tejido social local. El área fue priorizada por sus elevados niveles de pobreza y las desigualdades históricas existentes.

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