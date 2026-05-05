El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

El tablero de selecciones, listo para la batalla en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco de inversión Panmure Liberum acertó los últimos tres campeones del mundo —Alemania, Francia y Argentina— y ya realizó su vaticinio para el Mundial 2026. Según su simulación, Países Bajos se consagrará por primera vez en su historia.

El pronóstico, publicado por el estratega jefe de la firma, Joachim Klement, no proviene de analistas de fútbol ni de estadísticas deportivas tradicionales. Klement construye su modelo a partir de variables como el PBI per cápita, el tamaño de la población, la temperatura media de cada país, la ventaja de ser anfitrión y los puntos del ranking FIFA. Con esa combinación, según explica, logra explicar el 55% del rendimiento de las selecciones en una Copa del Mundo. El 45% restante, admite, es pura suerte.

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El propio autor advierte en el texto que sus proyecciones tienen un tono deliberadamente irónico y que no deben tomarse como verdad indiscutible. Aun así, el historial habla por sí solo: el modelo señaló a Alemania antes de Brasil 2014, a Francia antes de Rusia 2018 y a Argentina antes de Qatar 2022, con tres aciertos consecutivos que le dieron proyección internacional. “El modelo es el modelo”, escribió Klement en el informe de Panmure Liberum, como para zanjar cualquier duda sobre su confianza en el sistema.

Para el Mundial 2026, el economista alemán —con más de 20 años en servicios financieros— no eligió a ninguno de los favoritos que señalan las casas de apuestas. España, Francia, Inglaterra, Argentina o Brasil no figuran en su final proyectada. En cambio, el informe traza un camino que lleva a Países Bajos y a Portugal a disputar la definición, en lo que sería la primera vez que ambas selecciones se enfrentan por el título máximo del fútbol.

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Argentina: favorita en grupos, eliminada en cuartos

El panorama que el modelo de Panmure Liberum le reserva a la selección campeona del mundo es agridulce. En la fase de grupos, Argentina aparece como la más sólida del torneo: el informe le asigna un 91% de probabilidades de terminar entre los dos primeros de su zona, por delante de Austria, Argelia y Jordania, la cifra más alta de todo el cuadro.

Pero el recorrido se complica en los cruces directos. El modelo ubica a la Selección Argentina en cuartos de final frente a Portugal, y allí Klement incluye uno de los pasajes más directos de todo el reporte: “El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada. Pero, a diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”, escribió el estratega.

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Los grandes batacazos del modelo

El informe de Panmure Liberum no ahorra sorpresas para las otras potencias. Brasil, uno de los favoritos históricos de cualquier Copa del Mundo, quedaría eliminado en la ronda de 32 a manos de Japón, en lo que el propio Klement califica como “posiblemente uno de los mayores batacazos en la historia del torneo”. España e Inglaterra tampoco llegarían al último partido: los españoles caerían ante Países Bajos y los ingleses ante Portugal en semifinales. Francia, por su parte, también quedaría en el camino de los neerlandeses antes de la final.

Según el modelo, el recorrido de Países Bajos hasta la definición incluiría victorias ante Marruecos en la ronda de 32, Canadá en octavos, y luego Francia y España en los cruces siguientes. Portugal, por su parte, tendría que superar a Inglaterra y a Argentina para llegar a la final. “Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar”, señala el texto de Panmure Liberum.

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Una deuda histórica de tres finales perdidas

La lógica que empuja al modelo hacia Países Bajos no es solo matemática. Klement apoya su proyección en la profundidad del plantel y la capacidad para sostener partidos largos, dos factores que, según su análisis, pesan más que los nombres propios cuando el torneo entra en su tramo más exigente.

El informe también repasa el peso histórico de los dos finalistas proyectados. “Históricamente, Países Bajos es, posiblemente, la mejor selección del mundo que nunca ganó una Copa del Mundo, después de haber perdido tres finales. Portugal, de manera similar, siempre fue un buen equipo, pero, salvo la Eurocopa 2016, tampoco ganó títulos importantes”, escribió Klement. Esa Eurocopa 2016, recuerda el estratega, la ganó Portugal sin haber vencido ni un solo partido en la fase de grupos, avanzando como uno de los mejores terceros y superando a Polonia por penales en cuartos, a Gales 2-0 en semifinales, y a Francia con un gol de Eder en la prórroga de la final.

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La celebración de Argentina en Qatar 2022 (AP Foto/Martin Meissner, File)

El propio Klement anticipa que ninguno de los dos finalistas proyectados ofrecerá un fútbol vistoso: “Nuestro modelo no pronostica que ni Países Bajos ni Portugal sean equipos especialmente atractivos de ver”. Aun así, el análisis de Panmure Liberum corona a los neerlandeses, bajo la conducción de Ronald Koeman, como campeones del mundo por primera vez en su historia.

La predicción contrasta con las probabilidades que manejan los mercados de apuestas, donde España lidera como favorita y Países Bajos figura con apenas un 3% de chances de alzar el trofeo, según datos de Polymarket recogidos en el informe. El torneo arranca en junio de 2026 con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

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