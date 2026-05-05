“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El polista Esteban D'Andrea Patrón Costas y su maestra de inglés, quien le dedicó unas sentidas palabras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repentina muerte del polista Esteban Cun D’Andrea Patrón Costas a los 34 años generó conmoción en el deporte salteño y la comunidad del polo. En medio de los mensajes por su fallecimiento, se hizo viral la carta que escribió Teresa Abdala, su maestra de inglés de la infancia, en las redes sociales. Las palabras de la docente abrieron una cadena de homenajes en la que familiares, colegas y referentes del polo recordaron distintos momentos de la vida del deportista.

“Mi pequeño hermoso Esteban D’Andrea Patrón Costas. Tenías 7 u 8 años cuando tu mamá Anita te llevaba a las clases de inglés, muy tímidamente: ‘Hello, teacher’. Y cuánto creciste... Pasaron los años y no te volví a ver. Pero este año supe por Simón Tolaba que jugabas al polo, te habías casado y esas cosas de la vida... Le pedí tu número de celular y te dije: ‘¡Hola Cun! ¡No sé si me recuerdas, pequeño Cun! I am your former English teacher’”, escribió Abdala en su cuenta de Instagram, que incluyó también una fotografía de su ex alumno. El propio D’Andrea Patrón Costas respondió con afecto y cercanía: “¡Hola Teresa! Tantos años, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo anda usted?”.

PUBLICIDAD

La maestra relató que poco después de ese intercambio preguntó por el estado de salud de su ex alumno y que la noticia de su muerte la sumió en el llanto. “Me sentí feliz y el 9/04 pregunté por vos, a tu padre. Estabas bien. Y ayer cuando una amiga me avisa... Lloré, y mucho... cerré mis ojos y quise despertarte... Perdón, no pude... solo mi alma abrazó ese bello recuerdo del niño bonito, aprendiendo inglés y grabado en mi corazón. Fuerza a su esposa, padres en tan doloroso y difícil momento”.

El mensaje de Teresa Abdala y la respuesta de Ana, hermana de Cun D`Andrea

El homenaje de Teresa Abdala no pasó inadvertido para la familia. Ana D’Andrea Patrón Costas, hermana del polista, respondió en la misma publicación: “Teresa, de parte de mi papá, mi mamá y mías, te agradecemos de corazón por tus palabras tan lindas y por esa foto, que lo muestra tal como es, con esa sonrisa pícara y dulce al mismo tiempo. Muchos besos”. La profesora, conmovida, replicó: “Un niño, adolescente y joven adorable! ¡¡ANITA!!”.

PUBLICIDAD

El fallecimiento de Esteban D’Andrea Patrón Costas ocurrió el 2 de mayo, durante un partido en Cafayate, cuando sufrió una descompensación súbita al cierre del primer chukker. El deportista fue asistido durante 50 minutos con maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró ser reanimado. No se difundió un parte oficial sobre las causas del deceso, aunque allegados y una fuente citada por el diario salteño El Tribuno señalaron que habría sufrido un aneurisma.

La noticia generó una inmediata repercusión en el polo argentino y en la política salteña. D’Andrea Patrón Costas era hijo de Esteban D’Andrea, vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores de Salta, y representaba a los municipios de Chicoana y El Carril. La municipalidad de El Carril expresó en redes sociales: “Su fallecimiento enluta a toda la comunidad de El Carril, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”. El intendente Efraín Orosco Bernardette y el gobierno local acompañaron a la familia y solicitaron fortaleza en este momento de duelo.

PUBLICIDAD

El mensaje de la municipalidad de El Carril por la muerte de Esteban D’Andrea Patrón Costas (Crédito: @munielcarrilok/Instagram)

Cun, como apodaban a Esteban D’Andrea Patrón Costas en su entorno, nació el 20 de enero de 1992 y fue un jugador destacado del polo salteño. Participó de torneos nacionales e internacionales y mantuvo una presencia activa en el circuito argentino. Medios especializados como ClickPolo lo despidieron destacando su protagonismo en el Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH) y en certámenes del interior del país. “Despedimos al ‘Cun’ D’Andrea, figura del polo salteño y habitual protagonista del CAIH y de los torneos del Interior. Desde ClickPolo acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”, publicó el medio.

El obituario publicado en el diario El Tribuno recordó a su esposa Mariana Ibáñez, a su hija Joaquina, a sus padres y a su hermana, e informó que el velatorio se realizó en la sala de Zuviria 375. La despedida reunió a familiares, amigos, referentes del deporte y representantes de la política provincial.

PUBLICIDAD