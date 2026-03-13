Apnea del sueño: síntomas, riesgos y tratamientos para mejorar la calidad del descanso

El lema “Dormir bien, vivir mejor” del Día Mundial del Sueño 2026 busca concientizar sobre el descanso como necesidad fisiológica clave para la memoria, la inmunidad y la reparación celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Sueño invita cada año a reflexionar sobre la importancia de un buen descanso. Este 2026, el lema elegido es “Dormir bien, vivir mejor”, recordando que el sueño no es una pérdida de tiempo, sino una necesidad fisiológica clave para la memoria, la inmunidad y la reparación celular.

“Dormir y descansar no son sinónimos, necesitamos ampliar ese paradigma para recargar energías", afirmó Eric Zhou, profesor asociado de la División de Medicina del Sueño de la Facultad de Medicina de Harvard en un artículo de Harvard Health Publishing.

“Muchos pensamos en el descanso en el ámbito del descanso físico. El sueño es un componente del descanso físico y cumple una función restauradora muy importante, pero no aborda otras áreas donde una persona puede tener carencias”, agregó el experto.

El doctor Facundo Nogueira, jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas (MN 84970) explicó en una nota anterior de Infobae que dormir bien no es solamente hacerlo durante la cantidad de horas que necesitamos, sino que "el sueño sea de buena calidad, que sus distintas etapas se cumplan en forma progresiva y ordenada, de modo tal que la arquitectura o la estructura del sueño resulte adecuada".

Qué son las apneas de sueño

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Fleni explican que las apneas de sueño representan uno de los trastornos más subestimados y, al mismo tiempo, más perjudiciales para la salud general.

Entre los trastornos de sueño, uno de los más frecuentes es la apnea durante el sueño, afirmó en una nota anterior de Infobae el doctor Daniel Pérez Chada (MN 47.085), presidente de la Fundación Argentina del Sueño, consultor del servicio de Neumonología y director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral.

Este problema, apuntan los expertos, se caracteriza por episodios recurrentes de colapso parcial o total de la vía aérea superior durante el descanso nocturno. Como resultado, quienes lo padecen sufren microdespertares y caídas en los niveles de oxígeno.

El sueño interrumpido por apneas puede pasar inadvertido para la persona afectada. Sin embargo, entre los principales síntomas se encuentran los ronquidos intensos, la sensación de ahogo y los despertares frecuentes, junto a la necesidad de orinar varias veces en la noche.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio canadiense publicado en JAMA Network Open, realizado por el Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa y la Universidad de Ottawa, determinó que los adultos de 45 a 85 años con alto riesgo de apnea obstructiva del sueño tienen hasta un 40% más de probabilidades de experimentar problemas de salud mental.

La investigación utilizó datos del Estudio Longitudinal Canadiense sobre el Envejecimiento, lo que permitió examinar la relación entre las alteraciones respiratorias durante el sueño y la aparición o persistencia de depresión y ansiedad en personas de mediana edad y adultos mayores.

Por la mañana, es común que se manifiesten dolor de cabeza, sequedad en la boca, somnolencia y dificultades de concentración. Muchas veces son los familiares quienes notan las pausas respiratorias y alientan la consulta médica.

El impacto de las apneas va más allá del cansancio. Según distintos estudios se ha comprobado que quienes no reciben tratamiento tienen 2,36 veces más probabilidades de sufrir accidentes automovilísticos. Además, las apneas pueden causar alteraciones en la memoria, cefaleas y cambios de humor.

Cómo tratar la apnea de sueño

(Imagen ilustrativa Infobae)

Para confirmar el diagnóstico se hacen estudios específicos. “El estudio que hemos utilizado por décadas es la polisomnografía, que analiza las distintas etapas del sueño y la actividad cardiorrespiratoria en esas etapas del sueño. Sin embargo, en los últimos años ha ganado espacio la poligrafía respiratoria. Este es un estudio que, a diferencia de la polisomnografía en la que se mide la actividad electroencefalográfica, se realiza midiendo solamente el flujo en la vía aérea, el esfuerzo torácico para respirar, la oximetría de pulso y la frecuencia cardíaca”, explicó Pérez Chada.

El diagnóstico de las apneas de sueño debe realizarlo un especialista. El abordaje siempre es personalizado y puede incluir desde la recomendación de bajar de peso y mejorar la higiene del sueño, hasta el uso de dispositivos como el CPAP, aparatos de avance mandibular, terapia miofuncional o, en casos seleccionados, cirugía.

En este punto, la médica Cecilia Berrozpe, de la Unidad de Medicina del Sueño de Fleni, advierte sobre las consecuencias más graves: “Las apneas de sueño influyen negativamente en la calidad del sueño y son un factor de riesgo cardiovascular, dado que se vinculan con arritmias, hipertensión arterial, infartos y ACV”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Berrozpe también destaca la importancia de los hábitos: subraya que es clave “destinar las horas necesarias para dormir según la edad y mantener una buena higiene del sueño”.

El sueño es un proceso dinámico que permite funciones metabólicas y neuronales esenciales. No se trata solo de cantidad, sino de calidad. Un descanso reparador puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades graves y en la mejora de la calidad de vida.

Reconocer los síntomas, consultar a tiempo y seguir los tratamientos indicados son pasos fundamentales para cuidar la salud y el bienestar diario según concluyen los expertos.