Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

Muni Seligmann usó sus redes para festejar con mucha alegría el primer añito de su hijo menor, Vicente (Instagram)

Muni Seligmann atraviesa días de emoción y gratitud al celebrar el primer cumpleaños de su hijo Vicente, fruto de su vínculo con Nicolás Naymark, una fecha especial que eligió compartir con sus seguidores a través de un mensaje profundo en redes sociales. Este martes 5 de mayo, la artista publicó una serie de fotos y palabras donde repasó lo que significó este primer año como mamá de dos, resaltando tanto los momentos de felicidad como aquellos desafíos inesperados que le tocó atravesar a casi dos meses de su accidente doméstico.

"Primer cumpleaños de Vicente, ¡hermoso y desafiante año!“, escribió Muni en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con postales del pequeño. “Fue un año intensísimo. Seguimos acomodándonos a la dinámica de a 4… pasó de todo. Pero, por sobre todas las cosas, gracias Vicente por elegirnos como familia”, agregó, dejando entrever la profundidad del amor que siente y el aprendizaje constante que trae la maternidad.

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Lejos de quedarse en el dolor, Seligmann eligió poner el foco en la resiliencia y la alegría de ver a su hijo crecer sano y rodeado de amor. Las fotos que compartió muestran a Vicente en distintos momentos: jugando en el pasto, celebrando con gorrito de cumpleaños, en brazos de su mamá y su papá, y abrazado a su hermana mayor. También aparecen imágenes de Vicente en el hospital y de la familia unida, dejando en claro que ese primer año estuvo marcado por la unión y el apoyo mutuo.

Vicente, el hijo de Muni, posando en un campo florido durante la celebración de su primer cumpleaños

Vicente, hijo de Muni, luciendo un gorro de fiesta azul claro y dorado y un globo en forma de donut durante la celebración de su primer cumpleaños

Muni junto al pequeño, quien se divierte sentado arriba de un caballo durante una calesita

El año fue especialmente movilizante para la familia, ya que casi dos meses atrás Vicente sufrió un accidente doméstico que generó gran preocupación. Muni relató entonces que su hijo, con solo diez meses, se cayó del cambiador de su habitación mientras ella no se encontraba presente. “Escuché el estruendo. No estaba con él en ese momento, sino que había otras personas”, explicó, visiblemente conmovida. El golpe fue tan fuerte que el pequeño debió ser trasladado al hospital, primero para una revisión con su pediatra y luego a otro centro de salud para estudios más complejos. Fue allí donde confirmaron una fractura de cráneo.

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La noticia del diagnóstico fue un shock para la familia, pero afortunadamente la fractura no presentaba desplazamiento, lo que evitó complicaciones mayores. Vicente permaneció internado varios días bajo estricta observación médica hasta que finalmente recibió el alta. Desde entonces, la rutina familiar cambió. “Nos dijeron que tenemos que tener mucho cuidado y ahora usa un casco, que no es necesario, pero me da tranquilidad para que él pueda seguir moviéndose”, detalló Muni sobre las precauciones adoptadas en casa.

Carmela sonríendo junto a su hermano Vicente mientras descansan juntos

Muni, visiblemente emocionada, sosteniendo a su recién nacido Vicente mientras su pareja observa con lágrimas en los ojos en la sala de partos

El marido de la animadora infantil, Nicolás Naymark, posando feliz con su hijo Vicente en un campo

Muni compartiendo un tierno momento familiar en casa con sus dos hijos, Carmela y Vicente

La artista también aprovechó para aclarar versiones y rumores que circularon en redes sociales acerca de un supuesto viaje de la familia durante la internación de Vicente. “Subieron por ahí cosas que no son”, afirmó con contundencia. “Cuando pasó lo de Vicente, que estuvimos tres días internados, yo me quedé acá. No me fui de viaje. ¡Me quedé internada con mi hijo, por Dios y la Virgen!”, remarcó, buscando llevar calma y desmentir cualquier especulación injusta.

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La reacción de sus seguidores fue inmediata: cientos de mensajes de cariño, apoyo y felicitaciones se sumaron a la publicación, celebrando la recuperación de Vicente y el modo en que la familia atravesó la adversidad. El mensaje de Muni resonó especialmente entre otras madres y padres, que se sintieron identificados con el miedo, la culpa, la preocupación y, sobre todo, la alegría de ver a sus hijos crecer.

Muni agarrando los cachetes del pequeño Vicente frente a la cámara

Muni, sonriente, junto a su pareja y su hijo Vicente en un barco, celebrando el primer año de vida del pequeño con alegría

Vicente, hijo de Muni, celebra su primer cumpleaños junto a su hermana Carmela, luciendo camisetas de Racing (Instagram)

El primer cumpleaños de Vicente se vivió así como una verdadera celebración de la vida, la resiliencia y el amor incondicional. Para Muni Seligmann, este año trajo pruebas difíciles, aprendizajes y una felicidad profunda, que eligió compartir con su comunidad virtual a través de palabras sentidas y postales entrañables. La artista dejó en claro que, aunque la maternidad puede ser un camino desafiante y a veces incierto, cada día vivido junto a sus hijos es un regalo que se atesora para siempre.

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