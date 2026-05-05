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Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

El secretario de Estado anunció que la estrategia actual se centra en la defensa del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y la presión diplomática sobre Teherán

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El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)
El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó este martes que la fase militar de las operaciones estadounidenses contra Irán ha concluido y que la estrategia actual se centra en la defensa del tránsito marítimo y la presión diplomática sobre Teherán.

La operación Furia Épica ya terminó… estamos hechos con esa etapa”, indicó Rubio al anunciar el cierre de la misión militar denominada “Furia Épica”, tras la notificación formal al Congreso.

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Logramos los objetivos, preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz”, detalló el jefe de la diplomacia estadounidense.

El funcionario explicó que el foco se ha desplazado hacia el “Proyecto Libertad”, una iniciativa que integra el despliegue militar con acciones negociadoras para restaurar condiciones estables en la región.

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Rubio subrayó que el nuevo enfoque apuesta a garantizar la seguridad de las embarcaciones civiles en el estrecho de Ormuz y a intensificar los contactos diplomáticos.

Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal”, afirmó.

Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abás, Irán (REUTERS)
Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abás, Irán (REUTERS)

El secretario de Estado precisó que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha desplegado destructores equipados con misiles guiados, más de cien aeronaves y alrededor de 15.000 efectivos para proteger la navegación en la zona. También confirmó la destrucción de varias embarcaciones iraníes en la región.

Hemos destruido siete lanchas rápidas iraníes que ignoraron nuestras advertencias”. Añadió que estas embarcaciones pequeñas intentaron aproximarse a convoyes estadounidenses de manera agresiva, y que los incidentes ya han causado la muerte de al menos diez marinos civiles.

Rubio aprovechó la oportunidad para destacar la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde circula “aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo”, así como combustibles y fertilizantes.

Subrayó que “el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital”, en referencia a los intentos de Teherán por condicionar el tránsito internacional.

El secretario de Estado aseguró que Washington mantendrá sus operaciones en la zona para garantizar la libre navegación, lo que incluye la neutralización de embarcaciones y drones amenazantes, así como el despeje continuo del corredor marítimo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que la estrategia en Medio Oriente se centra en la defensa del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y la presión diplomática sobre Teherán (REUTERS/Kylie Cooper)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que la estrategia en Medio Oriente se centra en la defensa del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y la presión diplomática sobre Teherán (REUTERS/Kylie Cooper)

El funcionario insistió en que Irán debe avanzar hacia un acuerdo bajo condiciones claras, exigiendo que Teherán acepte los términos propuestos por Washington y se siente a negociar sin dilaciones.

“Irán debe sentarse a negociar y aceptar los términos”, enfatizó Rubio. También señaló que diplomáticos estadounidenses trabajan activamente en ese frente para reducir las tensiones y alcanzar una solución duradera.

Cuba y El Vaticano

Rubio aseguró que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba que sea distribuida por la iglesia en el país caribeño, pero subrayó que la dictadura de La Habana debe permitir la operación.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el viaje al Vaticano servirá para abordar la posibilidad de ampliar la cooperación con la iglesia para canalizar asistencia en la isla.

Rubio insistió en que Estados Unidos ya ha intentado enviar ayuda, pero enfrenta obstáculos por parte del régimen y recordó que en febrero la Casa Blanca envió 6 millones de dólares que se acordó que serían distribuidos a través de Caritas, red de organizaciones católicas que tiene operaciones en la isla.

Rubio aseguró que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba (REUTERS/Archivo)
Rubio aseguró que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba (REUTERS/Archivo)

Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba (…) pero el régimen cubano tiene que permitirnos hacerlo“, señaló el secretario de Estado.

“Cuba se encuentra dentro del Comando Sur. Ya saben, es la parte más cercana”, agregó-

En cuanto al conflicto entre Israel y Líbano, el secretario de Estado consideró posible alcanzar un acuerdo entre ambas partes, aunque identificó a Hezbollah como el mayor impedimento. En ese marco, afirmó que Estados Unidos continuará impulsando el diálogo para avanzar hacia un alto el fuego permanente en la región.

(Con información de EFE y AFP)

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