Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Pamela Pombo se sinceró sobre el difícil momento que vivió con su expareja y cómo se encuentra luego de denunciarlo por violencia de género (Desayuno Americano - América)

Pamela Pombo, quien supo ganar notoriedad en los medios por su perfil fitness y su paso por la televisión, hoy vuelve a ser noticia en un contexto muy distinto. Luego de denunciar públicamente a su exmarido, el exrugbier de Los Pumas, Patricio Albacete, por violencia de género, la fisicoculturista se animó a relatar en detalle el calvario vivido durante la relación. A casi dos semanas de haber hecho pública su historia y tras la difusión de un video que expone una de las agresiones que sufrió, eligió hablar en Desayuno Americano (América), donde describió con crudeza los episodios de violencia, el miedo que aún siente y el impacto económico y emocional tras la separación.

El video que circuló en redes, explicó Pamela, no es reciente y tampoco refleja los momentos más graves que le tocó atravesar. “En el momento no te das cuenta. De hecho, ese video tiene un tiempo ya. No es el último. El último video… mi ex me cambió la clave de las cámaras y por eso no tengo las imágenes en mi celular. Ese video es nada al lado de lo que yo viví”, confesó, visiblemente conmovida. Recién con el paso del tiempo y la distancia, pudo tomar dimensión de la gravedad de la situación: “Hoy sí me doy cuenta. Ni siquiera en el momento que lo viví lo sentí así”. Para Pombo, como para tantas mujeres, la dificultad de romper el círculo de la violencia radica en el vínculo afectivo y en la esperanza de que el agresor cambie. “Es muy difícil haber elegido, haber pensado que elegiste bien, casarte con la ilusión de estar con alguien toda tu vida… y después del golpe, la caricia y el perdón, y el ‘no va a volver a pasar’. Una termina creyendo”.

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Consultada sobre el miedo que pudo haber sentido, Pombo no dudó en reconocerlo. “En la última discusión que tuvimos, sí. Ni siquiera fue una discusión. Él revisó mi teléfono, vio algo o creyó ver algo que no le gustó. Digo ‘creyó’ porque en el momento tuvo un ataque de ira. Pasaron una serie de sucesos muy violentos, peores que los del video que está circulando”, relató. Tras ese episodio, su expareja intentó disculparse, aunque para ella el daño ya estaba hecho: “Cuando recapacitó y volvió a su eje, me dijo: ‘Fue desmedido lo que pasó, te pido perdón. Pensé que estabas haciendo cualquiera, me di cuenta de que no, pero no me gusta la complicidad que tenés con tu amigo’”.

Pombo dio a conocer la violencia que sufría de su expareja, a quien denunció públicamente (X)

El tema de las infidelidades también formó parte de la entrevista. Pamela aseguró que tiene pruebas de las traiciones de su exmarido. “Como siempre, el que es infiel lo niega hasta el final, pero yo tengo pruebas. Tengo mensajes, chats, tangas, tengo cosas”, afirmó. Sin embargo, el mayor temor de la modelo no pasa solo por la traición sentimental, sino por la sensación de inseguridad que aún la acompaña, especialmente cuando debe volver al departamento que compartían: “Ahora que voy para el departamento, me agarra ahí justo cuando voy a entrar, esto de mirar para todos lados o de no saber si está adentro. Mi miedo va a ser cuando llego al departamento. Después, en el día a día, siempre trato de estar con gente, amigos. Siempre va algún amigo a comer a casa o voy a comer afuera y después me acompañan”.

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Actualmente, cuenta con un botón antipánico y una perimetral. No obstante, reconoce que esas medidas dependen, en gran parte, de la voluntad de su exmarido de respetarlas. En la entrevista, también se refirió a la violencia económica y a la situación con sus ahorros. Según relató, confió todos sus ahorros a Albacete para un emprendimiento inmobiliario que estaba a nombre de él. “Una de las cosas por las que yo no quería irme de su casa es esto de que arranca la violencia económica ni bien nos separamos. Yo puse mis ahorros en un emprendimiento de él para comprarme un departamento y ni bien nos separamos me dijo que, como no hay factura ni recibo, eso estaba a su nombre y no me lo iba a dar”, contó.

De cara al futuro y pensando en la posibilidad de recuperar ese dinero, Pamela fue clara y esperanzada: “Yo creo que debería poder. Primero, porque es mi dinero y segundo, si se considera hombre de bien. No sé, si alguna vez robó, quizás estará acostumbrado, pero si no, me imagino que me lo va a devolver”.

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La letrada contó que su clienta se encuentra sin hogar y con botón antipánico (SQP- América)

En cuanto a cómo espera que se resuelva la situación, fue contundente: “Quiero que sea justo, tanto la justicia como él, que me devuelvan lo que es mío y me voy en paz”.

Hoy, Pamela Pombo busca reconstruir su vida personal y profesional, rodeada de amigos y aferrada a la esperanza de que la justicia y el tiempo puedan devolverle la paz y la tranquilidad que tanto anhela. Su testimonio, lejos de agotarse en una denuncia mediática, refleja la lucha cotidiana por recuperar la confianza y la autonomía, y se convierte en un llamado a la empatía y al acompañamiento para todas las mujeres que atraviesan situaciones similares.

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