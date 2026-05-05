Apertura económica: qué sectores ganan y cuáles pierden, según economistas

En Infobae a la Tarde, el economista Matías Surt advirtió: “Argentina como está no funciona”. La frase abrió un debate intenso junto al economista Matías Wasserman, con análisis cruzados sobre la apertura económica bajo el gobierno de Milei, los efectos sobre el empleo industrial y el dilema entre reconversión y protección.

El intercambio, moderado por el staff de Infobae a la Tarde —Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo—, planteó de entrada el dilema de fondo: “El modelo exportador, posiblemente uno de los momentos más exitosos de la historia de Argentina… Argentina definitivamente tiene un problema y Milei le propone a ese problema una solución”, resumió Grobo al presentar el recorrido histórico.

PUBLICIDAD

Apertura económica: ¿modelo para armar?

La mesa propuso repensar el recorrido productivo argentino: “Cuando Argentina era potencia, estoy hablando de 1880-1920… el mundo demandaba algo que nosotros producíamos. Nos integramos al mundo con un rol interesante”, contextualizó Grobo.

El punto de inflexión, según el panel, se dio en los años 70: “Argentina se desengancha completamente del planeta… a partir de acá empezamos a tener problemas que ningún lado del mundo tiene”, puntualizó.

PUBLICIDAD

La baja de aranceles importadores durante el gobierno de Milei afecta a sectores industriales y genera récords en bienes de consumo (Infobae en Vivo)

Wasserman introdujo la cuestión de los ritmos: “Hay algo de la velocidad a la que se está emprendiendo esta apertura… este proceso tiene una velocidad que en la economía real está golpeando”.

Para Surt, el fenómeno es inseparable de las condiciones internas: “El populismo, en términos económicos, implica que el Estado crece, cada vez gasta más y necesita financiarse con una carga tributaria enorme que le rompe la competitividad a las empresas”.

PUBLICIDAD

Las industrias más afectadas y las que se reconvierten

Lara López Calvo aportó datos del presente: “Frente a 2023 tenemos un gran crecimiento de las importaciones, pero no estamos en récords históricos cuando miramos el número completo… en cantidades sí hay récord en bienes de consumo”. Surt precisó: “El arancel promedio, en lo que va el gobierno de Milei, bajó del 11,5 al 9,5, cuando Brasil tiene 6 y el mundo en desarrollo… está entre 1,5 y 2. No es nada rápido”.

Los economistas Matías Surt y Matías Wasserman exponen el impacto de la apertura económica en la industria, el empleo y el consumo en Argentina (Infobae en Vivo)

Wasserman resaltó el vínculo entre apertura y empleo: “No veo que ese beneficio predicho por la teoría para los trabajadores hoy redunde en una mejora en la calidad de vida… tenemos una caída de cerca de 200 mil puestos de trabajo registrados”. El debate se centró en el costo argentino: “Yo tengo un costo de producción enorme al lado de Chile, Brasil, Uruguay, Turquía y de China ni hablar”, subrayó Surt.

PUBLICIDAD

Ambos economistas coincidieron en que la reconversión es ineludible, pero divergieron sobre los márgenes y la secuencia: “La economía capitalista es una economía de reconversión permanente… cuanto mayor capacidad de adaptación tiene una economía, esos procesos se viven de forma menos traumática”, explicó Wasserman.

Pero advirtió: “Cuando hay países que se quedan muy aislados de ese cambio durante mucho tiempo, pierden productividad y después tienen que hacer el catch up todo junto. Esos procesos suelen ser más traumáticos”.

PUBLICIDAD

Matías Surt destaca que el alto costo de producción en Argentina resta competitividad frente a países como Brasil, Chile y China

Apertura: cuánto daña y cuánto beneficia

La discusión se trasladó al impacto concreto en la vida cotidiana: “Si vos cobrás menos impuestos a los jeans importados, lo lógico sería que sea más barato… a ese trabajador que se quedó sin laburo poco le importa que el jean ahora esté diez dólares más barato”, sentenció Wasserman, marcando el contrapunto entre la teoría y la calle.

El panel abordó la cuestión del desempleo: “Hoy Milei tiene menos desempleo que Kirchner… pero probablemente suba el desempleo”, anticipó Manu Jove ante la consulta por el futuro inmediato. Wasserman propuso: “El Gobierno va a tener que hacer un montón de cosas, pensar en un seguro de desempleo que funcione como amortiguador… si creemos que la solución al desempleo es volver a cerrarse, yo no estoy de acuerdo”.

PUBLICIDAD

Sobre la política industrial, Wasserman reivindicó el rol del desarrollo científico: “¿Cómo no va a ser una alianza entre el CONICET, universidades nacionales y la Biopharma parte de la política comercial?”.

El staff coincidió en que la volatilidad institucional es un escollo: “Toda la política comercial tiene un gran componente de economía política. Yo tengo que demostrar resultados rápido, porque si no me lo valoran rápido y no me vuelven a votar en cuatro años, viene el otro y revierte todo lo que yo hice”, sostuvo Wasserman. “No hay forma de construir ningún plan económico sin un sistema democrático”, subrayó Lara López Calvo.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

PUBLICIDAD

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.