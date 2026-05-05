Costa Rica

La industria de la piña en Costa Rica anticipa oportunidades de negocio por la Copa Mundial de la FIFA

El evento deportivo será considerado un factor que puede fortalecer la presencia de este cultivo en hotelería y gastronomía, mientras las autoridades reportan incrementos y resiliencia en la producción pese a retos climáticos

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Ilustración plana de una piña con bandera de Costa Rica, un balón de fútbol de la Copa Mundial 2026 y mapas esquemáticos de EE. UU., Canadá y México al fondo.
Una piña costarricense con bandera nacional y un balón de la Copa Mundial 2026 se destaca sobre los mapas de Estados Unidos, Canadá y México, simbolizando la participación en el torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector agrícola de Costa Rica prevé un impulso relevante en sus exportaciones de piña durante los próximos meses, en el contexto de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, detalla una nota del portal Fruticola.com

Según desglosa la nota, el evento deportivo global, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, se perfila como un motor clave que podría elevar la demanda de la fruta en mercados estratégicos para los exportadores costarricenses.

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El presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), Abel Chaves citado en la nota, detalló que el primer trimestre del año mostró resultados moderados para el sector, aunque la tendencia apunta a una aceleración conforme avanza el calendario.

Señaló: “La piña ya registra un crecimiento del 14% y, por lo general, muestra incrementos de dos dígitos hacia el cierre del año”.

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Según la experiencia previa en eventos futbolísticos celebrados en Estados Unidos, el sector de la piña costarricense anticipa una respuesta positiva por parte del mercado.

Como referencia, durante el Mundial de Clubes, el consumo per cápita de piña aumentó aproximadamente un 13% en Estados Unidos y un 16% en Canadá, cifras que alimentan el optimismo para este año.

El Mundial como catalizador del consumo en Norteamérica

La realización de la Copa Mundial en tres países norteamericanos representa una oportunidad para consolidar la presencia de la piña costarricense en el sector hotelero y gastronómico, detalla el portal.

Ilustración de piñas con banderas de Costa Rica sobre una cancha de fútbol que avanza hacia un arco con el logo de la Copa Mundial FIFA 2026 en el travesaño.
Una ilustración conceptual muestra piñas costarricenses con banderas de Costa Rica avanzando en una cancha de fútbol hacia un arco con el logo de la Copa Mundial FIFA 2026, simbolizando una ola exportadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas turísticas, en particular, han demostrado una mayor demanda durante eventos de alta convocatoria internacional, lo que podría traducirse en mayores envíos desde Costa Rica.

El presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), Oscar Arias Moreira, afirmó que los primeros meses de 2026 ya reflejan un repunte en las exportaciones agrícolas del país. El sector de la piña destaca con una participación del 34% y un incremento de USD 42 millones en el primer trimestre del año.

Resiliencia ante factores climáticos y expectativas para 2026

Chaves explicó que, pese a la incidencia del fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas adversas, la piña costarricense ha demostrado una notable capacidad de resistencia.

Factores como el exceso de lluvias pueden afectar la luminosidad necesaria para el cultivo, pero la experiencia del sector y la adaptación tecnológica han permitido mantener altos niveles de calidad y productividad.

La piña de Costa Rica podría beneficiarse especialmente durante el Mundial gracias a la combinación de tres elementos: el crecimiento del consumo en Norteamérica, la posición consolidada del país como exportador líder y la resiliencia de la fruta frente a condiciones meteorológicas variables.

La atención global dirigida al evento deportivo abriría la puerta para fortalecer la imagen de la piña en mercados tan relevantes como Estados Unidos y Canadá.

Tecnología y liderazgo exportador

De acuerdo a los datos publicados en la nota, el sector ha superado históricamente los USD 1,300 millones en exportaciones anuales, con volúmenes cercanos a 2.3 millones de toneladas.

Ilustración con mapas simplificados de Estados Unidos, México y Canadá, cubiertos por piñas con banderas de Costa Rica, y un balón FIFA 2026.
Ilustración editorial presenta un patrón de piñas costarricenses con banderas nacionales sobre mapas de Estados Unidos, México y Canadá, junto a una pelota FIFA 2026, evocando la proximidad del mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chaves atribuye este desempeño a la incorporación de tecnologías y prácticas agrícolas innovadoras, factores determinantes para la permanencia de la piña costarricense en los mercados internacionales y la mejora de su capacidad de respuesta ante desafíos productivos y comerciales.

El escenario para el segundo semestre de 2026 genera optimismo entre los productores y exportadores, que consideran al Mundial una oportunidad estratégica para reafirmar el liderazgo de Costa Rica en el sector frutícola global.

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