Ozempic puede reducir los antojos en el trastorno por consumo de alcohol, concluye un ensayo histórico

MARTES, 5 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Ozempic puede ayudar a personas que están luchando contra el alcoholismo, según ha concluido un importante nuevo ensayo clínico.

Las personas con trastorno por consumo de alcohol que tomaban semaglutida (Ozempic/Wegovy) tuvieron significativamente menos días de consumo en exceso en comparación con los pacientes a los que se les asignó un placebo, según informaron los investigadores el 2 de mayo en The Lancet.

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Las personas que tomaban semaglutida también bebían menos alcohol y bebían menos al día, según el estudio.

"Que sepamos, este ensayo controlado aleatorizado es el primero en demostrar que la semaglutida semanal reduce los días de consumo excesivo y ... niveles de riesgo de consumo de alcohol en pacientes que buscan tratamiento con trastorno por consumo de alcohol ..." concluyó el equipo de investigación liderado por el investigador principal Dr. Anders Fink-Jensen, profesor clínico en el Centro de Salud Mental de Copenhague, Dinamarca.

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Para el ensayo, los investigadores asignaron aleatoriamente a la mitad de un grupo de 108 personas con obesidad y trastorno por consumo de alcohol para recibir inyecciones semanales de semaglutida o un placebo salino.

En total, 88 participantes se mantuvieron con el estudio de 26 semanas, según los investigadores.

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Al final, las personas que tomaban semaglutida experimentaron una reducción del 41% en sus días de consumo excesivo, en comparación con una reducción del 26% entre quienes recibieron placebo.

Su consumo medio de alcohol también disminuyó más: 1.550 gramos de alcohol al mes frente a 1.026 gramos de quienes tomaban placebo.

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Asimismo, tuvieron una mayor disminución en la media diaria de bebidas, una caída de 3,5 unidades de alcohol frente a una disminución de 2,1 unidades entre los pacientes con placebo.

"Estos datos, al sumarse a la creciente evidencia, demuestran el potencial de (los fármacos GLP-1) como un tratamiento novedoso para el trastorno por consumo de alcohol", concluyeron los investigadores.

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Los fármacos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

Hay un par de formas en que las drogas GLP-1 pueden influir en el consumo de alcohol de una persona, dijo el Dr. Manassa Hany, director de psiquiatría de adicciones en los hospitales Zucker Hillside y South Oaks en Northwell Health en Nueva York.

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"Habíamos estado escuchando anecdóticamente de pacientes que, 'empecé a tomar esta medicina y ahora no bebo tanto alcohol como antes'", dijo.

Ozempic podría estar actuando de forma central en el cerebro para reducir los antojos asociados al subidón de dopamina que proporciona el alcohol, dijo Heny.

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Esto hace que el paciente "no tenga el mismo placer que suele tener y, como resultado, reduce la cantidad de alcohol que consume", añadió. "Los antojos son principalmente una función centralizada del cerebro."

Los fármacos GLP-1 también podrían ayudar "reduciendo o retrasando el tiempo de vaciado del estómago", dijo Hany.

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"Después de comer o llenar el estómago, el estómago vacía su contenido en el intestino, y esta medicina ralentiza el proceso ", dijo Hanny. "Como resultado, ya no sientes ganas de comer. Eso lleva a la persona a reducir la ingesta calórica y, por tanto, reduce su peso."

El alcohol también contiene calorías.

"Cuando reducimos el consumo de alcohol, reducimos las calorías", dijo Hanny. "Así que esa también puede ser una de las razones por las que este medicamento en particular puede ayudar desde el punto de vista de un mecanismo de acción."

Hany calificó el estudio como un "hito" y un "cambio radical" para las personas que luchan contra el trastorno por consumo de alcohol.

"Tenemos tres drogas que usamos para el trastorno por consumo de alcohol. Tienen mecanismos de acción diferentes a los que es este medicamento. Así que es un enfoque novedoso para abordar un trastorno por consumo de alcohol", dijo Hanny.

El siguiente paso, dijo, debería ser buscar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., proporcionando "otra herramienta para recetar a nuestros pacientes y ayudarles cuando la necesiten."

Más información

La Universidad de Colorado Anschutz tiene más información sobre la semaglutida y los antojos de alcohol.

FUENTES: The Lancet, 30 de abril de 2026; Dra. Manassa Hany, directora de psiquiatría de adicciones, hospitales Zucker Hillside y South Oaks, Northwell Health, Nueva York