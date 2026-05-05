El obispo Báez exhorta a los nicaragüenses a mantener la fe durante la persecución religiosa

La homilía de Silvio Báez en Miami resalta el valor de la esperanza cristiana en medio de la represión política en Nicaragua. /(Cortesía: Confidencial)

El obispo nicaragüense Silvio Báez, exiliado desde abril de 2019 y confirmado en su cargo como obispo auxiliar de Managua en 2025 por el Papa León XIV, instó desde Miami a no perder la confianza en Dios ante la incertidumbre, el dolor y el sufrimiento como respuesta al clima de persecución religiosa vigente en Nicaragua.

Durante la homilía de la misa celebrada el pasado 3 de mayo en la parroquia Santa Agatha de Florida, Báez dirigió un mensaje a los fieles, en particular a sus compatriotas radicados en Estados Unidos, haciendo énfasis en “la serenidad que nos da saber que somos amados y cuidados por Dios con un amor entrañable”, según informó ACI Prensa.

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De acuerdo con datos consignados por ACI Prensa, Báez forma parte de los cuatro prelados obligados a abandonar Nicaragua por motivo de la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El prelado subrayó en su alocución que, en la historia de los pueblos, se atraviesan tiempos en los que “parecen prevalecer la ambición de poder, la irracionalidad de la violencia y el irrespeto a la libertad y a la dignidad de las personas”. En ese contexto, Báez destacó que “la fe en Dios es nuestra mayor fortaleza y la fuente más segura de consuelo”.

Para el obispo Báez, cuando las vías de solución parecen cerrarse y la esperanza se desvanece, la convicción cristiana sostiene que “el Dios de la vida, el Dios ‘que es justo y ama la justicia’ (Sal 11,7), actuará en la historia a través de nuestra capacidad de soñar en grande y de luchar de manera perseverante”, de acuerdo con lo registrado por ACI Prensa.

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Las restricciones impuestas por el régimen Ortega-Murillo intensifican la persecución contra la Iglesia católica generalmente en Semana Santa. /(EFE/Jorge Torres)

En palabras dirigidas a una comunidad católica golpeada por las restricciones, el propio Báez definió a Jesús como “el único camino confiable que se puede recorrer, a veces con fatiga y quizás tentados de volver atrás”. Señaló que el “ritmo humilde y tenaz de nuestro corazón creyente” permite que, incluso frente al dolor y la ansiedad, los fieles puedan experimentar la certeza de no estar solos y de que “la luz y la fuerza de Jesús nos sostienen”.

Los días de la Semana Santa 2026 evidenciaron la gravedad de la persecución religiosa en Nicaragua. El sacerdote nicaragüense Edwing Román, también en el exilio, relató a ACI Prensa que la feligresía llenó las iglesias pese a las múltiples prohibiciones impuestas por el régimen, como la supresión de procesiones públicas.

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La situación actual ha sido denunciada ante la comunidad internacional. La Fundación para la Libertad de Nicaragua, dirigida por Félix Maradiaga, anunció la intención de pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) la declaración de ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo y señaló que la Iglesia católica es un “blanco estratégico” de la represión, según consignó ACI Prensa.

La represión ha dejado heridas profundas en la sociedad nicaragüense. El obispo Báez advirtió que el sufrimiento colectivo se convertirá en “cicatrices históricas” que recordarán la opresión sufrida y servirán de recordatorio para evitar su repetición.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo también ha enviado al exilio a periodistas nicaragüenses. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío que enfrenta la Iglesia católica en Nicaragua ha generado preocupación en otros altos cargos eclesiales y diplomáticos. El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresaron su inquietud por la persistente persecución, especialmente durante Semana Santa, según lo recabado por ACI Prensa.

La narrativa central del mensaje de Báez subraya que, incluso en medio de contextos de adversidad y represión, la vida cristiana se apoya en la fe y en la esperanza de una transformación futura. “Jesús es la vida que muere por amor y resucita para colmarnos de vida divina. Unidos a él, la vida entera rejuvenece una y otra vez, aun en medio de la desolación del dolor y de la oscuridad”, afirmó Báez en las palabras recogidas por ACI Prensa.

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Para Báez, el destino último de las personas es “el corazón de nuestro Padre Dios”. Insistió en la preparación espiritual continua para llegar al cielo, siempre recordando que “Jesús es el camino, la verdad y la vida”, siguiendo el texto de las Escrituras. En su conclusión, expuso que, en unión con Jesús, llegará el día en que “veremos realizados en plenitud los deseos no alcanzados, los esfuerzos frustrados, los amores imperfectos, la salud, el trabajo, la casa, la fiesta y los abrazos”.

El balance entre la persecución estatal, la resiliencia eclesial y el mensaje de esperanza pronunciado desde el exilio define el escenario que viven los católicos nicaragüenses y otorga al obispo Báez un papel central tanto en la denuncia internacional como en el acompañamiento espiritual de su comunidad.

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