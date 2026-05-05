Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

Las autoridades federales de Estados Unidos alertan sobre una nueva modalidad de estafa telefónica bancaria que vacía cuentas en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, autoridades federales de Estados Unidos han emitido una alerta sobre una modalidad de estafa telefónica que permite a los delincuentes vaciar cuentas bancarias de clientes en cuestión de minutos. Este fenómeno afecta a usuarios de diferentes entidades financieras.

Organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) —el organismo federal—, la Comisión Federal de Comercio (FTC) —la agencia reguladora de EE.UU.— y el banco estadounidense Chase han publicado respuestas públicas sobre el fenómeno, que según informaron medios como Fox Business y el canal local ABC 7 Chicago, tiene serias consecuencias económicas para los afectados y se apoya en técnicas cada vez más avanzadas empleadas por los estafadores.

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De acuerdo con datos recopilados por Fox Business y ABC 7 Chicago, las víctimas suelen recibir llamadas que aparentan provenir de números oficiales de sus bancos o incluso de agencias federales. Estos contactos fraudulentos logran que los usuarios entreguen información sensible o transfieran fondos a cuentas controladas por los delincuentes. El FBI calificó este tipo de fraude como una amenaza en expansión y, tanto la FTC como el banco estadounidense Chase, han intensificado campañas para advertir sobre estos riesgos.

El contexto de este tipo de fraude se caracteriza por el acceso de los estafadores a datos personales de usuarios, obtenidos mediante filtraciones o en mercados ilegales. Esta información se utiliza junto con tecnología que permite replicar con precisión los números telefónicos de entidades bancarias y plataformas de pago, lo que complica la identificación de fraudes para los clientes, según confirmaron las autoridades en sus comunicados recientes.

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¿Cómo operan las estafas telefónicas bancarias en Estados Unidos?

Las investigaciones del FBI y la FTC detallan que los estafadores utilizan programas para falsificar el identificador de llamadas, de modo que el número que aparece en pantalla coincide con el de bancos como el banco estadounidense Chase o Huntington Bank. Víctimas entrevistadas por Fox Business han explicado que los delincuentes se presentan como empleados del área de fraude o como agentes federales, empleando datos personales, como el número de cuenta o el saldo exacto, para generar confianza en el interlocutor.

Jennifer Lichthardt, una de las afectadas, relató al canal local ABC 7 Chicago que recibió una llamada desde el número que figura en su tarjeta de débito de Chase. Según su testimonio, los supuestos empleados le informaron que su cuenta estaba en riesgo y la persuadieron para transferir alrededor de USD 40.000 a una cuenta presuntamente segura. “Leían mi número de cuenta y sabían mi saldo al centavos”, declaró Lichthardt. Cuando detectó el fraude, los fondos ya habían sido retirados por los estafadores.

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El FBI, la FTC y el banco estadounidense Chase emiten advertencias públicas tras incrementar casos de fraude telefónico bancario en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades y bancos?

El FBI difundió comunicados en los que recomienda no confiar en solicitudes que lleguen a través de llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos inesperados, incluso si el número de contacto parece legítimo. La FTC refuerza esta advertencia y afirma: ‘es una estafa si alguien le pide mover su dinero para protegerlo’. Subrayan que ninguna entidad bancaria o agencia oficial solicita transferencias para resguardar fondos.

El banco estadounidense Chase, en declaraciones a Fox Business, insta a sus clientes a ignorar cualquier pedido de movimiento de dinero o de acceso remoto a computadoras y cuentas bancarias. ‘Los bancos y empresas legítimas nunca hacen este tipo de solicitudes, pero los estafadores sí’.

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Las principales recomendaciones son:

Colgar de inmediato ante cualquier sospecha.

No compartir contraseñas ni códigos de seguridad por teléfono, mensaje o internet.

Reportar cualquier intento de fraude a la línea oficial del banco o al Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI .

del . Verificar siempre la legitimidad de una comunicación a través de canales oficiales.

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¿Qué es la suplantación de identidad telefónica y cuál es su impacto?

El término suplantación de identidad telefónica (spoofing), según el FBI, hace referencia a la manipulación del identificador de llamadas para que el número que aparece coincida con el de una entidad de confianza. Los estafadores aprovechan datos personales filtrados en la dark web (internet oscura) o recolectados mediante técnicas como el “dumpster diving” (búsqueda de información en la basura) para parecer verosímiles y presionar a las víctimas.

Robert Richardson, agente especial del FBI en Chicago, explicó a Fox Business: “Cuando alguien llama y dice que es del FBI, la víctima cree que está en problemas. Los criminales apuran a la persona para que decida rápido, lo que facilita que transfieran fondos sin verificar la autenticidad del pedido”.

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La suplantación de identidad telefónica complica la tarea de los usuarios para diferenciar entre contactos legítimos y fraudulentos, lo que ha obligado a las entidades bancarias a reforzar los protocolos de verificación y a emitir alertas sobre los riesgos de confiar únicamente en el número que aparece en la llamada.

Los estafadores utilizan suplantación de identidad telefónica, replicando los números oficiales de bancos y agencias federales para engañar a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué métodos utilizan los estafadores?

Según la información recabada por Fox Business y los informes de la FTC y el FBI, los métodos más comunes incluyen:

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Llamadas de supuestos empleados bancarios que informan sobre movimientos sospechosos y solicitan transferencias a cuentas “seguras”.

Suplantación de agentes federales que advierten sobre investigaciones y piden colaboración de la víctima.

Solicitudes para actualizar cuentas de servicios como Zelle, argumentando que es necesario transferir dinero para evitar bloqueos.

Pedidos de acceso remoto a computadoras o dispositivos móviles bajo el pretexto de resolver problemas de seguridad.

En todos los casos, los estafadores demuestran conocimiento detallado sobre cuentas y datos personales, lo que incrementa la efectividad del fraude.

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¿Qué acciones toma el sistema financiero ante los fraudes?

El FBI ha reforzado la difusión de advertencias y habilitó canales específicos de denuncia, como el Internet Crime Complaint Center (IC3). La FTC publica guías para identificar fraudes y colabora con los principales bancos en campañas de concientización.

El banco estadounidense Chase y otras entidades han implementado sistemas de alerta interna y capacitación de personal para orientar a los clientes que reportan intentos de estafa. La institución reitera que nunca solicitará transferencias a cuentas “seguras” ni pedirá ayuda en investigaciones, de acuerdo con los protocolos difundidos por Fox Business.

Según los reportes, las víctimas no suelen recibir reembolsos si las transferencias se realizaron de manera voluntaria, aunque hayan sido inducidas por engaño. Los bancos suelen cubrir únicamente transacciones no autorizadas, como el uso fraudulento de tarjetas.

Las víctimas reciben llamadas de supuestos empleados bancarios o agentes federales que solicitan transferencias a cuentas controladas por delincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo protegerse y qué hacer ante sospechas de fraude?

La proliferación de fraudes por suplantación de identidad telefónica afecta a clientes particulares y empresas, poniendo en riesgo ahorros y la confianza en el sistema financiero. Las autoridades enfatizan la importancia de la educación financiera, el monitoreo constante de movimientos y el uso exclusivo de canales oficiales para consultas.

El FBI, la FTC y el banco estadounidense Chase insisten en que la prevención es la mejor defensa. Recomiendan desconfiar de cualquier pedido urgente de información o transferencias, y consultar siempre con la entidad financiera utilizando el número oficial antes de realizar operaciones.

Las campañas de concientización buscan reducir el número de víctimas y fortalecer la capacidad de los usuarios para identificar intentos de fraude, en un entorno donde la tecnología utilizada por los delincuentes evoluciona de forma constante.

Las autoridades recomiendan que, ante la sospecha de una llamada fraudulenta, los usuarios no proporcionen información personal ni realicen transferencias, cuelguen de inmediato y contacten directamente al banco a través de los canales oficiales, reporten el incidente al FBI mediante el Internet Crime Complaint Center (IC3) o a la FTC, y mantengan registros de las comunicaciones recibidas y los movimientos de sus cuentas. Además, los bancos estadounidenses insisten en que nunca solicitarán a los clientes transferencias de dinero para proteger fondos ni acceso remoto a computadoras o dispositivos móviles.