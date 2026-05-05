Estados Unidos

Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

Organismos federales advirtieron que los delincuentes usan tecnología para suplantar números oficiales y engañar a usuarios con información personal precisa

Guardar
Primer plano de una mujer de cabello castaño corto, suéter azul, con una mano en la frente y un teléfono negro en la oreja, mostrando expresión de preocupación.
Las autoridades federales de Estados Unidos alertan sobre una nueva modalidad de estafa telefónica bancaria que vacía cuentas en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, autoridades federales de Estados Unidos han emitido una alerta sobre una modalidad de estafa telefónica que permite a los delincuentes vaciar cuentas bancarias de clientes en cuestión de minutos. Este fenómeno afecta a usuarios de diferentes entidades financieras.

Organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) —el organismo federal—, la Comisión Federal de Comercio (FTC) —la agencia reguladora de EE.UU.— y el banco estadounidense Chase han publicado respuestas públicas sobre el fenómeno, que según informaron medios como Fox Business y el canal local ABC 7 Chicago, tiene serias consecuencias económicas para los afectados y se apoya en técnicas cada vez más avanzadas empleadas por los estafadores.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos recopilados por Fox Business y ABC 7 Chicago, las víctimas suelen recibir llamadas que aparentan provenir de números oficiales de sus bancos o incluso de agencias federales. Estos contactos fraudulentos logran que los usuarios entreguen información sensible o transfieran fondos a cuentas controladas por los delincuentes. El FBI calificó este tipo de fraude como una amenaza en expansión y, tanto la FTC como el banco estadounidense Chase, han intensificado campañas para advertir sobre estos riesgos.

El contexto de este tipo de fraude se caracteriza por el acceso de los estafadores a datos personales de usuarios, obtenidos mediante filtraciones o en mercados ilegales. Esta información se utiliza junto con tecnología que permite replicar con precisión los números telefónicos de entidades bancarias y plataformas de pago, lo que complica la identificación de fraudes para los clientes, según confirmaron las autoridades en sus comunicados recientes.

PUBLICIDAD

¿Cómo operan las estafas telefónicas bancarias en Estados Unidos?

Las investigaciones del FBI y la FTC detallan que los estafadores utilizan programas para falsificar el identificador de llamadas, de modo que el número que aparece en pantalla coincide con el de bancos como el banco estadounidense Chase o Huntington Bank. Víctimas entrevistadas por Fox Business han explicado que los delincuentes se presentan como empleados del área de fraude o como agentes federales, empleando datos personales, como el número de cuenta o el saldo exacto, para generar confianza en el interlocutor.

Jennifer Lichthardt, una de las afectadas, relató al canal local ABC 7 Chicago que recibió una llamada desde el número que figura en su tarjeta de débito de Chase. Según su testimonio, los supuestos empleados le informaron que su cuenta estaba en riesgo y la persuadieron para transferir alrededor de USD 40.000 a una cuenta presuntamente segura. “Leían mi número de cuenta y sabían mi saldo al centavos”, declaró Lichthardt. Cuando detectó el fraude, los fondos ya habían sido retirados por los estafadores.

Hombre encapuchado con chaqueta oscura se lleva un teléfono móvil a la oreja. Su rostro está en sombras, visible parcialmente, en un entorno lúgubre.
El FBI, la FTC y el banco estadounidense Chase emiten advertencias públicas tras incrementar casos de fraude telefónico bancario en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades y bancos?

El FBI difundió comunicados en los que recomienda no confiar en solicitudes que lleguen a través de llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos inesperados, incluso si el número de contacto parece legítimo. La FTC refuerza esta advertencia y afirma: ‘es una estafa si alguien le pide mover su dinero para protegerlo’. Subrayan que ninguna entidad bancaria o agencia oficial solicita transferencias para resguardar fondos.

El banco estadounidense Chase, en declaraciones a Fox Business, insta a sus clientes a ignorar cualquier pedido de movimiento de dinero o de acceso remoto a computadoras y cuentas bancarias. ‘Los bancos y empresas legítimas nunca hacen este tipo de solicitudes, pero los estafadores sí’.

Las principales recomendaciones son:

  • Colgar de inmediato ante cualquier sospecha.
  • No compartir contraseñas ni códigos de seguridad por teléfono, mensaje o internet.
  • Reportar cualquier intento de fraude a la línea oficial del banco o al Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI.
  • Verificar siempre la legitimidad de una comunicación a través de canales oficiales.

¿Qué es la suplantación de identidad telefónica y cuál es su impacto?

El término suplantación de identidad telefónica (spoofing), según el FBI, hace referencia a la manipulación del identificador de llamadas para que el número que aparece coincida con el de una entidad de confianza. Los estafadores aprovechan datos personales filtrados en la dark web (internet oscura) o recolectados mediante técnicas como el “dumpster diving” (búsqueda de información en la basura) para parecer verosímiles y presionar a las víctimas.

Robert Richardson, agente especial del FBI en Chicago, explicó a Fox Business: “Cuando alguien llama y dice que es del FBI, la víctima cree que está en problemas. Los criminales apuran a la persona para que decida rápido, lo que facilita que transfieran fondos sin verificar la autenticidad del pedido”.

La suplantación de identidad telefónica complica la tarea de los usuarios para diferenciar entre contactos legítimos y fraudulentos, lo que ha obligado a las entidades bancarias a reforzar los protocolos de verificación y a emitir alertas sobre los riesgos de confiar únicamente en el número que aparece en la llamada.

Hombre sentado en un sillón marrón oscuro mirando un teléfono celular negro iluminado en una habitación con poca luz, con una lámpara de mesa a la izquierda.
Los estafadores utilizan suplantación de identidad telefónica, replicando los números oficiales de bancos y agencias federales para engañar a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué métodos utilizan los estafadores?

Según la información recabada por Fox Business y los informes de la FTC y el FBI, los métodos más comunes incluyen:

  • Llamadas de supuestos empleados bancarios que informan sobre movimientos sospechosos y solicitan transferencias a cuentas “seguras”.
  • Suplantación de agentes federales que advierten sobre investigaciones y piden colaboración de la víctima.
  • Solicitudes para actualizar cuentas de servicios como Zelle, argumentando que es necesario transferir dinero para evitar bloqueos.
  • Pedidos de acceso remoto a computadoras o dispositivos móviles bajo el pretexto de resolver problemas de seguridad.

En todos los casos, los estafadores demuestran conocimiento detallado sobre cuentas y datos personales, lo que incrementa la efectividad del fraude.

¿Qué acciones toma el sistema financiero ante los fraudes?

El FBI ha reforzado la difusión de advertencias y habilitó canales específicos de denuncia, como el Internet Crime Complaint Center (IC3). La FTC publica guías para identificar fraudes y colabora con los principales bancos en campañas de concientización.

El banco estadounidense Chase y otras entidades han implementado sistemas de alerta interna y capacitación de personal para orientar a los clientes que reportan intentos de estafa. La institución reitera que nunca solicitará transferencias a cuentas “seguras” ni pedirá ayuda en investigaciones, de acuerdo con los protocolos difundidos por Fox Business.

Según los reportes, las víctimas no suelen recibir reembolsos si las transferencias se realizaron de manera voluntaria, aunque hayan sido inducidas por engaño. Los bancos suelen cubrir únicamente transacciones no autorizadas, como el uso fraudulento de tarjetas.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las víctimas reciben llamadas de supuestos empleados bancarios o agentes federales que solicitan transferencias a cuentas controladas por delincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo protegerse y qué hacer ante sospechas de fraude?

La proliferación de fraudes por suplantación de identidad telefónica afecta a clientes particulares y empresas, poniendo en riesgo ahorros y la confianza en el sistema financiero. Las autoridades enfatizan la importancia de la educación financiera, el monitoreo constante de movimientos y el uso exclusivo de canales oficiales para consultas.

El FBI, la FTC y el banco estadounidense Chase insisten en que la prevención es la mejor defensa. Recomiendan desconfiar de cualquier pedido urgente de información o transferencias, y consultar siempre con la entidad financiera utilizando el número oficial antes de realizar operaciones.

Las campañas de concientización buscan reducir el número de víctimas y fortalecer la capacidad de los usuarios para identificar intentos de fraude, en un entorno donde la tecnología utilizada por los delincuentes evoluciona de forma constante.

Las autoridades recomiendan que, ante la sospecha de una llamada fraudulenta, los usuarios no proporcionen información personal ni realicen transferencias, cuelguen de inmediato y contacten directamente al banco a través de los canales oficiales, reporten el incidente al FBI mediante el Internet Crime Complaint Center (IC3) o a la FTC, y mantengan registros de las comunicaciones recibidas y los movimientos de sus cuentas. Además, los bancos estadounidenses insisten en que nunca solicitarán a los clientes transferencias de dinero para proteger fondos ni acceso remoto a computadoras o dispositivos móviles.

Temas Relacionados

Estafas TelefónicasFBICiberseguridadFraude FinancieroEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Escándalo por filtración masiva de datos en las escuelas públicas de Nueva York

Más de un millón de estudiantes quedaron expuestos tras la fuga de información. La situación generó alarma por la falta de respuestas rápidas de las autoridades escolares

Escándalo por filtración masiva de datos en las escuelas públicas de Nueva York

Trump llamó a Irán a actuar con inteligencia: “Debería ondear la bandera de la rendición, no queremos ir ahí y matar gente”

El jefe de la Casa Blanca aseguró que, pese a su discurso público, el régimen de Teherán podría actuar de otra manera y buscar un acuerdo en privado dada la efectividad de las sanciones impuestas por Washington. Este martes hubo nuevos ataques persas a Emiratos Árabes

Trump llamó a Irán a actuar con inteligencia: “Debería ondear la bandera de la rendición, no queremos ir ahí y matar gente”

¿Por qué subieron los precios de la gasolina 31 centavos en una semana en Massachusetts?

La escalada en el costo de los combustibles refleja un fenómeno global ligado a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha impactado el suministro y las finanzas de los consumidores estatales

¿Por qué subieron los precios de la gasolina 31 centavos en una semana en Massachusetts?

Los chats con ChatGPT llegan a los tribunales y reabren el debate sobre la privacidad digital en Estados Unidos

El uso de mensajes a chatbots como fuentes de indicios incorporó nuevas controversias, al equipararse estos archivos con otros registros electrónicos y quedar fuera de los privilegios legales que protegen otras comunicaciones

Los chats con ChatGPT llegan a los tribunales y reabren el debate sobre la privacidad digital en Estados Unidos

Un texano viviendo en Dallas ganó 41 millones de dólares en la lotería y contó qué planea hacer con el premio

El residente de Richardson, que llevaba treinta años participando, se convirtió en millonario tras acertar los seis números del sorteo de Lotto Texas, generando revuelo en la región por el impacto de uno de los premios más altos en años

Un texano viviendo en Dallas ganó 41 millones de dólares en la lotería y contó qué planea hacer con el premio

TECNO

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

Qué necesitas para ver la pantalla de tu PC en la TV y cómo hacerlo fácilmente

Poner una moneda en el router de WiFi: qué hay detrás de esta práctica viral

Cómo evitar que ChatGPT y otras IA usen tus datos para entrenarse

La computación cuántica logra la primera teletransportación exitosa del mundo

ENTRETENIMIENTO

Nuevo tráiler de La Odisea: fecha de estreno, reparto y todo sobre la épica película de Christpher Nolan

Nuevo tráiler de La Odisea: fecha de estreno, reparto y todo sobre la épica película de Christpher Nolan

Angelina Jolie pone a la venta su mansión histórica en Los Ángeles por casi 30 millones de dólares

Javier Bardem reflexionó sobre el machismo en la actualidad: “Me preocupa mucho que estamos yendo hacia atrás”

Olivia Wilde vuelve a generar polémica por su apariencia en la Met Gala 2026

‘Foreign Tongues’: los Rolling Stones anuncian un nuevo álbum de estudio con colaboraciones de Robert Smith y Paul McCartney

MUNDO

El precio del petróleo Brent retrocede pese a las tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo Brent retrocede pese a las tensiones en Medio Oriente

Zelensky denuncia el “cinismo absoluto” de Rusia: mientras anuncia una tregua, sus ataques dejan 18 muertos en Ucrania

La Nobel iraní Narges Mohammadi sigue en estado crítico mientras su familia teme que el régimen use su enfermedad para aislarla

Rearme militar en Europa: entre recortes sociales y endeudamiento récord

El Parlamento de Rumanía destituyó al primer ministro Ilie Bolojan tras una moción de censura y dejó al país en interinidad