Cardio, fuerza o resistencia: cómo elegir el tipo de caminata que mejor se ajusta a cada objetivo personal, según los expertos

La caminata regular se consolida como el ejercicio más accesible y versátil para mejorar la salud a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caminata se mantiene como uno de los ejercicios más accesibles y versátiles para personas de todas las edades y condiciones físicas. Este antiguo hábito, que acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales, ha experimentado un renovado protagonismo en la vida moderna. No solo se trata de un medio de transporte cotidiano; caminar es, para muchos, la puerta de entrada a un estilo de vida más saludable y activo.

Entre las ventajas más destacadas se encuentran la mejora de la salud cardiovascular, la reducción del estrés y el fortalecimiento de los huesos. Diversos estudios señalan que caminar de manera regular puede reducir el riesgo de infarto hasta en un 30%, ayudar a controlar la presión arterial y disminuir la probabilidad de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2. Además, se ha demostrado que favorece el equilibrio, la coordinación y el bienestar mental, contribuyendo incluso a prolongar la esperanza de vida y a mantener la independencia en la vejez.

El objetivo habitual recomendado para una persona promedio suele ser caminar al menos 21 minutos al día, o acumular entre 7.000 y 10.000 pasos diarios, según distintas guías de salud. Esta meta, aunque adaptable a cada individuo, permite obtener gran parte de los beneficios asociados sin necesidad de rutinas complejas ni equipamiento especializado. Al ser una actividad de bajo impacto y fácil adaptación, se posiciona como un ejercicio sostenible y eficaz, capaz de integrarse en la rutina diaria y de ajustarse a los objetivos personales de cada quien.

Qué tipo de caminata se adapta a cada objetivo

Lejos de ser una actividad monolítica, ofrece variantes adaptadas a distintas metas de acondicionamiento físico. Cada tipo responde a necesidades específicas, desde mejorar la salud cardiovascular hasta fortalecer la musculatura o reducir el estrés. La clave radica en ajustar la intensidad, el entorno o la técnica para alcanzar el objetivo deseado.

Para la salud cardiovascular y aptitud aeróbica

El entrenamiento de caminata a intervalos potencia la salud cardiovascular y el control de glucosa en personas con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de caminata a intervalos es la mejor opción, ya que alterna periodos rápidos con fases de recuperación a ritmo más lento, explica National Geographic.

Desarrollado por investigadores japoneses a inicios de los años 2000, este método recomienda tres minutos de esfuerzo intenso (alrededor del 70% de la capacidad) seguidos por tres minutos de marcha suave, en torno al 40%.

Practicarlo durante 30 minutos diarios, cuatro días a la semana, ha demostrado mejorar de forma significativa la capacidad aeróbica y reducir la presión arterial. Un estudio reciente indica que tiene eficacia en el control de la glucosa en personas con diabetes tipo 2.

Para la fuerza y tono muscular

El rucking favorece el fortalecimiento muscular y la densidad ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rucking se posiciona como la mejor alternativa. Esta práctica consiste en caminar llevando una mochila o chaleco con peso.

Esta modalidad, popularizada por grupos de fitness de inspiración militar, permite empezar con cargas de 4,5 kg y aumentarlas progresivamente hasta 13 kg o más. El peso añadido incrementa el esfuerzo sobre los músculos de las piernas, la espalda y la pelvis, y además impone una carga axial al esqueleto, favoreciendo la densidad ósea, indica Joey Masri, fisioterapeuta consultado por National Geographic.

Esta característica resulta especialmente útil para mujeres después de la menopausia, etapa en la que la pérdida ósea se acelera.

Para la salud mental y reducción del estrés

Reduce el estrés y el cortisol, promoviendo mayor salud mental y bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocido como shinrin-yoku o “baño de bosque”, promueve una marcha lenta y atenta en entornos naturales, sin distracciones tecnológicas.

Una investigación muestra que este tipo reduce el cortisol, rebaja la presión arterial y eleva el ánimo, con resultados especialmente notables en personas con tendencia a la depresión. La experiencia implica estar presente, utilizar los cinco sentidos y desconectarse del teléfono, lo que profundiza el impacto positivo en la salud mental.

Para quemar grasa

La caminata ligera entre 5 y 8 km/h incrementa el gasto calórico y es eficaz para quemar grasa y disminuir la circunferencia de la cintura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caminata ligera, a un ritmo de entre 5 y 8 km/h, incrementa el gasto energético sin necesidad de correr.

Esta modalidad activa más grupos musculares, eleva la frecuencia cardíaca y acelera la respiración, resultando eficiente para reducir el porcentaje de grasa corporal y la circunferencia de la cintura. Ensayos científicos con estudiantes universitarios sedentarios revelaron que 180 minutos semanales de caminata rápida durante 12 semanas lograron descensos notables en el peso y la grasa corporal.

Para la diversión y perseverancia

Las caminatas motivacionales al aire libre combinan música, gratitud y autorreflexión para potenciar la constancia y la diversión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia viral en TikTok propone caminatas de seis kilómetros centradas en la autorreflexión, las afirmaciones positivas y la gratitud.

La música es un elemento central, ya que puede mejorar la resistencia y el disfrute del ejercicio. Realizar estos paseos al aire libre potencia los beneficios, ya que la exposición a la naturaleza disminuye el cortisol y mejora el ánimo.

Para activar músculos y aumentar la resistencia

Inclinar la caminadora para mejorar la activación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método 12-3-30 (caminar en cinta con una inclinación del 12%, a 4,8 km/h, durante media hora) combina trabajo cardiovascular y fortalecimiento de la parte baja del cuerpo, sin forzar las articulaciones.

Este método, popularizado por su sencillez y estructura, puede ajustarse en inclinación, ritmo o duración según el nivel de cada persona, asegurando un desafío constante y adaptable. Un estudio reciente revela los principales beneficios al tren inferior, siendo más potente en adultos mayores.

Cómo iniciar una rutina de caminata exitosa

Iniciar y mantener una rutina puede ser sencillo si se adoptan ciertas estrategias que ayudan a convertir este ejercicio en un hábito sostenible y agradable. La clave está en la constancia, la adaptación progresiva y el disfrute personal, más allá de seguir tendencias pasajeras o rutinas complicadas.

Uno de los primeros consejos es empezar poco a poco, sobre todo si se ha estado inactivo. Expertos de Mayo Clinic sugieren iniciar con caminatas de cinco a diez minutos a un ritmo constante, aumentando gradualmente el tiempo y la distancia a lo largo de las semanas.

Comenzar con rutinas de caminata adaptadas y progresivas, e incluir diferentes entornos o compañía, facilita la creación de un hábito sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecer metas realistas (como caminar entre 20 y 40 minutos cinco días a la semana) ayuda a mantener la motivación y el compromiso. También recomiendan ajustar el plan según las circunstancias, incorporando paseos cortos en días de mucho trabajo o durante viajes, para no interrumpir el progreso alcanzado.

La variedad y la planificación de diferentes rutas contribuyen a evitar el aburrimiento. Si el clima no acompaña, es posible caminar en espacios cerrados como centros comerciales o gimnasios. Además, invitar a familiares o amigos puede fortalecer el compromiso, hacer la actividad más entretenida y compartir los beneficios. Para quienes prefieren la compañía animal, llevar al perro o incluso al gato puede ser una alternativa válida.

La constancia resulta fundamental para transformar la caminata en un hábito. Incorporarla a la rutina diaria, por ejemplo, después de cenar o durante la hora de almuerzo, y registrarla en el calendario como cualquier otra cita importante, facilita su cumplimiento. “Lo más importante es mantenerse activo de forma constante”, explican desde Mayo Clinic.