Por qué el estrés laboral puede provocar dolores de cabeza y cómo reducirlos, según una neuróloga

El estrés laboral sostenido impacta directamente en el sistema nervioso y favorece la aparición de dolores de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El final de la jornada laboral no siempre trae alivio. Para muchas personas, el cierre del día llega acompañado de tensión física, pensamientos acelerados y una sensación persistente de alerta que dificulta desconectar.

En ese escenario, los dolores de cabeza emergen como una de las manifestaciones más frecuentes de un problema más amplio: el impacto del estrés sostenido en el organismo y en el funcionamiento del sistema nervioso.

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Lejos de ser un malestar aislado, especialistas advirtieron que el entorno laboral moderno favorece un estado de activación constante que altera el sistema nervioso.

Según explicó la neuróloga Danielle Wilhour, médica de la Universidad de Colorado y especialista en cefaleas, en una columna publicada en The Washington Post, este fenómeno incide directamente en la aparición y agravamiento de distintos tipos de cefaleas.

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El estrés como disparador neurológico

El estrés no siempre resulta perjudicial. En situaciones puntuales, puede mejorar la concentración y preparar al cuerpo para responder a desafíos. Pero el problema aparece cuando la respuesta se vuelve crónica. ‘’Cuando el cerebro percibe continuamente demandas constantes sin una recuperación adecuada, mantiene al cuerpo en un estado prolongado de alerta’’, describió la especialista.

Personas con migraña son especialmente sensibles al estrés, lo que incrementa la frecuencia e intensidad de los episodios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, el organismo libera de forma sostenida hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que genera un estado de sensibilización. Esto implica que estímulos que en condiciones normales pasarían desapercibidos comienzan a percibirse con mayor intensidad, incluido el dolor.

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El sistema nervioso, encargado de procesar tanto el estrés como las señales dolorosas, se vuelve más reactivo. Como resultado, disminuye el umbral del dolor y aumenta la probabilidad de desarrollar cefaleas, además de dificultar su desaparición.

Migrañas y cefaleas tensionales

El impacto del estrés sostenido no es uniforme. En personas con migraña, el sistema neurológico presenta una mayor sensibilidad a factores como cambios en el sueño, variaciones hormonales o exigencias emocionales. En estos casos, la exposición prolongada al estrés incrementa tanto la frecuencia como la intensidad de los episodios.

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La tensión muscular por largas jornadas frente a la pantalla potencia la aparición de cefaleas tensionales al final del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la tensión muscular asociada a la rutina laboral, especialmente en cuello, hombros y cuero cabelludo, favorece la aparición de dolores de cabeza tensionales. Permanecer sentado durante largos períodos, mantener la concentración durante horas y adoptar posturas inadecuadas contribuyen a este tipo de molestias, que suelen intensificarse hacia el final del día.

El rol del sueño en el círculo del dolor

El descanso también se ve afectado por el estrés persistente. Muchas personas experimentan dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo, lo que impide alcanzar un descanso reparador, con efectos directos sobre el sistema nervioso.

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Cuando el sueño es insuficiente, la sensibilidad cerebral aumenta y la probabilidad de sufrir dolores de cabeza al día siguiente también sube. De este modo, se establece un círculo del dolor: el estrés mantiene al cuerpo en alerta e impide dormir bien, mientras que la falta de sueño incrementa aún más la sensibilidad al dolor y favorece el estrés, retroalimentando el ciclo.

Las dificultades para conciliar el sueño aumentan la sensibilidad cerebral y la probabilidad de sufrir dolores de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este estado de hiperalerta impacta en funciones cognitivas como la capacidad de concentración, la creatividad y la resolución de problemas, lo que puede traducirse en una disminución del rendimiento laboral y un aumento de la frustración.

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Estrategias para reducir el impacto del estrés y la tensión

Frente a este escenario, la Dra. Wilhour sostiene que eliminar por completo el estrés no es realista, pero sí es posible generar condiciones para que el cuerpo recupere su equilibrio.

Una de las recomendaciones principales consiste en incorporar pausas breves entre actividades. Dedicar entre 5 y 10 minutos a respirar profundamente, estirarse o permanecer en silencio contribuye a reducir la tensión muscular y disminuye los niveles hormonales asociados al estrés. Estas interrupciones, aunque breves, cumplen una función principal en la regulación del sistema nervioso.

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El movimiento físico regular también cumple una función. Actividades como caminar, practicar yoga o realizar estiramientos suaves ayudan a procesar las hormonas del estrés, mejorar la circulación sanguínea y favorecer la liberación de endorfinas, que actúan como analgésicos naturales.

Incorporar pausas breves y actividades como estiramientos, respiración consciente y movimiento regular ayuda a reducir la tensión y el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ergonomía es clave en la prevención de cefaleas: ajustar la altura de la silla o de la pantalla, realizar pausas para moverse y evitar la rigidez en hombros y mandíbula reduce la carga física acumulada durante la jornada.

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Por otra parte, las prácticas de atención plena, como la meditación, la respiración consciente o el escaneo corporal, permiten entrenar al cerebro para responder de manera más flexible ante situaciones estresantes.

Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal también resulta importante. Limitar la revisión de correos fuera del horario laboral y separar los espacios de trabajo del resto del hogar contribuyen a disminuir la sobrecarga mental.

Cuándo consultar a un profesional

En los casos en que los dolores de cabeza persisten o se intensifican, la evaluación médica permite identificar factores subyacentes y orientar el tratamiento. Opciones como la fisioterapia, la terapia conductual o el reprocesamiento del dolor abordan tanto los componentes físicos como emocionales de estas afecciones.

Las estrategias sostenidas en el tiempo, enfocadas en regular el sistema nervioso y reducir el impacto del estrés crónico, permiten disminuir la frecuencia e intensidad de los episodios de dolor, según detalló la neuróloga a The Washington Post.