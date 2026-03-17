Nuevos tratamientos mejoran el control de las alergias estacionales

El impacto de las alergias estacionales en la salud pública aumenta cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de una nueva ola de tratamientos efectivos para la fiebre del heno está transformando el manejo de la rinitis alérgica estacional y plantea la posibilidad de reducir complicaciones como el asma.

Especialistas citados por la BBC destacan que las nuevas formas de inmunoterapia abren la puerta a un cambio en la trayectoria de la enfermedad, aunque los desafíos en el acceso y la percepción social aún persisten.

Actualmente, los tratamientos más eficaces para la fiebre del heno combinan inmunoterapia sublingual o subcutánea, corticoides en aerosol nasal y antihistamínicos de segunda generación. Estas opciones no solo alivian los síntomas, sino que también pueden prevenir el desarrollo de asma y otras complicaciones respiratorias, según expertos recogidos por el medio citado. El avance de la inmunoterapia ofrece una oportunidad para modificar la historia natural de la alergia en millones de personas.

La fiebre del heno afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo y su prevalencia está aumentando, con incrementos notables en regiones como Europa, Estados Unidos y Australia. En el Reino Unido, una de cada cuatro personas adultas y uno de cada ocho niños se ven afectados, situación que genera más de 16 millones de consultas médicas anuales, según la BBC.

Los síntomas de la rinitis alérgica afectan el bienestar y la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de la fiebre del heno en la salud

La rinitis alérgica estacional puede provocar síntomas inmediatos como picor ocular, estornudos y secreción nasal. Sin embargo, no se trata solo de molestias pasajeras. Glenis Scadding y Stephen Durham, especialistas consultados por la BBC, advierten que también puede derivar en insomnio, fatiga persistente y reducción en el rendimiento escolar en niños.

Además, quienes padecen fiebre del heno experimentan hasta el doble de riesgo de infecciones respiratorias. Existe una relación directa entre la inflamación nasal y el desarrollo de asma, especialmente en menores: cuando no se trata adecuadamente, la fiebre del heno puede desencadenar asma grave o agravar un asma ya existente, complicando significativamente la calidad de vida.

Inmunoterapia: la revolución contra la rinitis alérgica

La inmunoterapia ofrece una solución innovadora para cuadros alérgicos severos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inmunoterapia subcutánea se introdujo en 1911 y, aunque ha demostrado eficacia, presenta riesgos como la anafilaxia, que ocurre en un caso por cada 2 a 2,5 millones de inyecciones. Esto ha motivado a la búsqueda de alternativas más seguras y cómodas para el paciente.

Desde 1998, la inmunoterapia sublingual (en gotas o tabletas debajo de la lengua) cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Glenis Scadding, consultora en alergología, señaló a la BBC que esta modalidad evita muertes y reacciones graves, limitando los efectos adversos a molestias leves, como picazón de lengua.

Los beneficios de la inmunoterapia sublingual se mantienen incluso después de finalizar el tratamiento. Un estudio en Japón mostró que la mejoría perdura hasta dos años tras la suspensión de la terapia. Durham explicó que, al completar tres años seguidos de inmunoterapia sublingual, se logra una remisión prolongada de la rinitis y se reduce la incidencia de asma en niños, según ensayos con más de 800 menores seguidos durante dos años.

Las aprobaciones actuales de la inmunoterapia sublingual son solo para algunas alergias (como ácaros, ambrosía y polen de gramíneas). Esto hace que en otros casos se tenga que usar la inmunoterapia subcutánea, que cuenta con el respaldo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los tratamientos modernos reducen el riesgo de complicaciones respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la vía sublingual como la subcutánea muestran reducciones importantes en el consumo de medicamentos para fiebre del heno y asma, así como una menor incidencia de neumonía. Los denominados biológicos se plantean como alternativa para cuadros graves y, en combinación con la inmunoterapia, disminuyen los síntomas nasales en un 59%, si bien su elevado precio (entre £12.000 y £20.000 al año, equivalente a USD 16.012 y USD 26687) limita su disponibilidad.

Recomendaciones actualizadas para la fiebre del heno

Scadding destacó en la BBC que los aerosol nasales que combinan antihistamínicos y corticoides ofrecen el mayor alivio a corto plazo y son más efectivos que los medicamentos por separado. Durham coincide y recomienda iniciar estos tratamientos antes del comienzo de la temporada de polen y mantenerlos de manera regular para mejores resultados.

El uso de antihistamínicos de segunda generación es preferible, ya que alivian los síntomas sin producir somnolencia, a diferencia de los de primera generación. Es fundamental también reducir la exposición al polen, cerrando ventanas, empleando purificadores o cuidando la higiene al regresar del exterior, aunque estas medidas pueden no bastar ante manifestaciones graves.

Los especialistas insisten en la importancia del diagnóstico precoz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barreras en el acceso y percepción social del tratamiento

A pesar de las opciones eficaces disponibles, la fiebre del heno continúa siendo subestimada tanto por pacientes como por profesionales sanitarios. Durham señaló al medio que muchos médicos se limitan a recomendar fármacos básicos y rara vez derivan a los pacientes a un especialista, lo que retrasa el acceso a terapias preventivas como la inmunoterapia.

Scadding añade que la mayoría de quienes acceden a tratamientos avanzados lo hacen cuando la enfermedad ya ha progresado, limitando la eficacia de las intervenciones. Esta trivialización representa una de las principales barreras para que las terapias transformadoras lleguen a quienes más lo necesitan.

La investigación médica avanza hacia estrategias más efectivas y seguras(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la BBC, el reto principal es corregir percepciones erróneas y mejorar la formación de los profesionales para asegurar un acceso temprano y adecuado a los tratamientos.

A pesar de estos obstáculos, la medicina actual permite que millones de personas gestionen y mejoren sustancialmente su fiebre del heno, demostrando el potencial de estrategias preventivas para transformar la salud pública en el ámbito de las alergias.