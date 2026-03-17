6 ejercicios de natación que ayudan a fortalecer piernas, brazos y core

La natación ofrece una rutina de bajo impacto articular y alta eficiencia, favoreciendo fuerza y tono muscular sin recurrir a pesas ( Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de rutinas que combinen eficiencia y bajo impacto articular, la natación se consolida como una de las disciplinas preferidas. La resistencia del agua convierte cada movimiento en un desafío físico, lo que permite desarrollar fuerza y tono muscular sin recurrir exclusivamente al entrenamiento con pesas.

Según la revista especializada en fitness y bienestar, Men’s Health, la natación puede potenciar el desarrollo muscular en piernas, brazos y core utilizando ejercicios específicos en la piscina.

Especialistas como Terry Heggy, entrenador de nivel 3 del club USMS (U.S. Masters Swimming) de Estados Unidos, y Beth Jones, entrenadora de natación y personal trainer del centro PlayTri en Dallas, explicaron que la densidad del agua amplifica el reto físico y exige enfoques diferentes a los ejercicios en tierra.

Adaptar la intensidad, la técnica y emplear movimientos precisos junto a herramientas sencillas transforma una sesión habitual en un trabajo integral para el cuerpo.

Los ejercicios en piscina permiten trabajar piernas, brazos y core gracias a la resistencia única que ofrece el agua en comparación con el aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios provienen de la mayor resistencia que ofrece el agua en comparación al aire, lo que hace que los músculos trabajen más intensamente en cada repetición.

Aunque la natación no reemplaza el desarrollo muscular propio de la halterofilia, sí ayuda a ganar fuerza y tonicidad en las principales cadenas musculares. El trabajo conjunto de tren superior, tren inferior y la zona media se ve reflejado en los siguientes ejercicios.

Beneficios del entrenamiento de resistencia en el agua

La densidad del agua obliga a que cada grupo muscular active al máximo su potencial, exigiendo a la vez fuerza, técnica y control del movimiento.

La supervisión profesional es clave en la natación, ya que permite adaptar técnicas y rutinas al nivel del nadador, reduciendo riesgos y maximizando beneficios (Crédito: Freepik)

La capacidad de trabajar diferentes partes del cuerpo simultáneamente convierte la natación en un método eficaz para desarrollar musculatura de manera equilibrada, principalmente al emplear rutinas que varían en intensidad y duración.

6 ejercicios clave en la piscina

Los movimientos, recomendados por entrenadores especializados, aprovechan la resistencia natural del agua para trabajar fuerza, estabilidad y coordinación. A través de diferentes técnicas y herramientas simples, permiten activar los principales grupos musculares mientras se mantiene un entrenamiento de bajo impacto.

1. Tombstone Drill

Este ejercicio consiste en sostener una tabla de natación en posición vertical y patear con fuerza durante uno o dos largos de la piscina. Jones explicó que la tabla incrementa la resistencia, lo que requiere activar flexores de cadera, cuádriceps e isquiotibiales. Es fundamental mantener la pierna recta y la rodilla relajada para optimizar el esfuerzo muscular.

El Tombstone Drill con tabla de natación activa de forma intensa flexores de cadera, cuádriceps e isquiotibiales durante cada patada en la piscina (Captura de video: YouTube)

2. Press y tirón de tabla de patadas

En aguas poco profundas, se sostiene la tabla como en el ejercicio anterior y se realiza un empuje y tirón explosivos durante intervalos de 10 a 15 segundos.

Heggy recomendó ejecutar el movimiento a la máxima velocidad para estimular el crecimiento muscular. Con este ejercicio trabajan pectorales, hombros y la parte superior de la espalda, combinando empuje y tracción en una serie continua.

3. The “Gutbuster”

Conocido alternativamente como destroza glúteos, implica sujetar una tabla de natación sobre el regazo, mantener el torso recto y las piernas en posición de “L” respecto al tronco, avanzando con patadas hasta el otro extremo de la pileta.

Heggy señaló que este movimiento requiere la activación de todos los músculos del core y la zona lumbar, ya que la inestabilidad del agua incrementa la dificultad.

4. Hombros secos a flote

A simple vista parece sencillo, pero exige una alta activación muscular para lograr flotar. Se mueven brazos y manos hacia afuera y hacia adentro, con palmas orientadas hacia los laterales y luego hacia el centro, a gran velocidad.

Los expertos detacaron cómo la densidad del agua amplifica el desafío físico y requiere enfoques específicos guiados por entrenadores profesionales ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos detallaron que esta ejecución trabaja los deltoides posteriores y antebrazos, y en nadadores experimentados puede elevar el esternón fuera del agua.

5. Dominadas y flexiones desde bloque de salida

Utilizando los tacos de salida de la pileta, es posible practicar dominadas y flexiones usando el propio peso corporal. Heggy destacó que la flotabilidad del agua facilita la progresión, especialmente en principiantes.

Para las flexiones, se agarra el peldaño con las palmas hacia sí mismo y se flexionan los codos para elevar el cuerpo. En el caso de las dominadas, las palmas miran hacia afuera y el objetivo es superar la barra con el mentón, controlando la apertura de codos y la retracción escapular.

6. Patadas con rotación

Mejora el trabajo de core y la técnica de nado. Se inicia impulsándose de la pared boca abajo, con las manos a los costados y la cabeza dirigiendo el desplazamiento. El cuerpo rota lateralmente, alternando la dirección de las patadas.

Las patadas con rotación estimulan el abdomen y la zona lumbar mediante cambios de orientación del cuerpo mientras se avanza en la piscina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jones recomendó el uso de esnórquel para enfocarse en la activación abdominal, sin preocuparse por la respiración. Mantener la alineación correcta es clave para la eficacia del ejercicio.

El rol de la supervisión profesional en la natación

Los especialistas consultados por Men’s Health insistieron en la necesidad de adaptar la rutina al nivel y objetivo de cada individuo, y de priorizar siempre la técnica para reducir el riesgo de lesiones. La orientación de un entrenador certificado contribuye a optimizar los resultados y mantener prácticas seguras en la pileta.

Estos seis ejercicios, avalados por expertos, ofrecen variedad a quienes buscan fortalecer piernas, brazos y core utilizando la resistencia natural del agua y elementos accesibles en cualquier piscina.