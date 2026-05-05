El uso de limón en puertas y ventanas en otoño actúa como un repelente natural de arañas, aprovechando el poder de los aceites cítricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, la presencia de arañas en el interior de los hogares se vuelve más frecuente. Estos arácnidos buscan refugio en ambientes cálidos y encuentran en las casas el lugar ideal. Frente a eso, expertos en control de plagas y cuidado del hogar recomiendan un truco tan económico como accesible: usar limón.

El aroma del cítrico actúa como repelente natural y puede aplicarse de distintas formas, desde frotar las cáscaras en marcos de puertas y ventanas hasta preparar un spray casero. La clave está en los compuestos que contienen los aceites cítricos y en el efecto que producen sobre el sistema sensorial de las arañas.

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Lejos de recurrir a productos químicos, este método aprovecha propiedades naturales del limón para crear una barrera olfativa que mantiene a las arañas fuera de los ambientes del hogar.

Frotar cáscaras de limón fresco en los marcos de puertas y ventanas crea una barrera olfativa que ahuyenta a las arañas de los hogares (Pexels)

Para qué sirve frotar un limón en puertas y ventanas en otoño

El director de Shield Pest Control, Daniel Steward, atribuyó el efecto repelente del cítrico a su composición química: “los aceites cítricos contienen compuestos como el limoneno y el citral, que son repelentes naturales de insectos”. Según el especialista, esos compuestos “interfieren con los receptores sensoriales de las arañas, saturando sus sentidos y actuando como elemento disuasorio” y, en algunos casos, “pueden afectar el sistema nervioso de la araña, haciendo que el entorno les resulte desagradable o incluso perjudicial”.

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Para aprovechar ese efecto, el experto recomendó colocar cáscaras de limón frescas en los marcos de ventanas, puertas y esquinas donde suelen aparecer estos arácnidos. Otra variante consiste en secar las cáscaras y guardarlas en bolsitas de tela pequeñas en esos mismos puntos. En ambos casos, la renovación es parte del método: “Renuévalas cada dos o tres días”, indicó Steward, para que el aroma no pierda efectividad.

También existe la opción de preparar un repelente casero en spray: se hierven las cáscaras de uno o dos limones en agua durante 10 a 15 minutos, se deja enfriar la mezcla, se cuela y se vierte en una botella con atomizador. Esa infusión puede rociarse en zócalos, marcos y rincones donde las arañas suelen aparecer, con la misma frecuencia de renovación.

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Varias cáscaras de limón frescas y amarillas están dispuestas sobre el alféizar de una ventana de madera, bañadas por la luz natural que entra a través del vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras formas de ahuyentar a las arañas

Más allá del limón, Andrew White, experto en el hogar de Harbour Lifestyle, señaló que el desorden dentro de la casa facilita la presencia de arañas, ya que “les proporciona muchos escondites cálidos y acogedores”. Por eso, aconseja mantener la organización en los espacios del hogar y evitar la acumulación de objetos, especialmente cerca de las entradas.

El experto describió una situación habitual en otoño: “Cuando llega el mal tiempo, con lluvia y viento, las entradas son las primeras en sufrir. Se acumulan abrigos mojados, botas embarradas y paraguas, y de repente te encontrás tropezando con el desorden incluso antes de cruzar la puerta”.

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Otra medida preventiva consiste en bloquear el acceso físico de las arañas al hogar. Esto implica sellar grietas, reparar aberturas hacia el exterior, colocar burletes en puertas y ventanas e instalar mosquiteros. Combinado con el uso del limón y una limpieza regular, este conjunto de acciones reduce las probabilidades de que las arañas encuentren un punto de entrada.

Sellar grietas, colocar burletes y mantener limpias las entradas refuerza la barrera contra arácnidos durante los meses de otoño y reduce posibles puntos de acceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las arañas buscan refugio en otoño

Durante los meses de otoño, existen dos factores explican el aumento de arañas en los hogares. El primero es climático: con las temperaturas en descenso, estos arácnidos buscan ambientes más cálidos y las casas ofrecen exactamente eso. Así lo indicó White, quien precisó que “las arañas comienzan a buscar refugio en el interior de las casas durante los meses de otoño”.

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El segundo factor es reproductivo. Según el Natural History Museum del Reino Unido, en esa época los machos dejan sus telas en busca de hembras y, durante ese recorrido, acceden al interior de las viviendas a través de ventanas sin cerrar, chimeneas o rendijas bajo las puertas. Las noches concentran la mayor parte de esos movimientos.

Las arañas cumplen una función en el ecosistema doméstico al regular otras plagas, pero su presencia puede resultar molesta. El uso del limón se presenta como una alternativa natural, económica y poco invasiva para quienes prefieren evitar el contacto con estos arácnidos sin recurrir a productos agresivos.

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