Deportan a hondureña que intentó asfixiar a su bebé recién nacido con una almohada en Nueva York

Intento de asesinato, asalto y peligro infantil; los cargos que marcaron la estancia de esta hondureña en los Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, las redes sociales han estallado ante la noticia de la deportación de Soili Xiomara Aparicio-Santos, una ciudadana hondureña cuya historia se ha convertido en el epicentro de un feroz debate sobre las políticas migratorias, la seguridad ciudadana y la cooperación entre las autoridades locales y federales.

El caso no es para menos: se trata de una mujer que intentó asesinar a su propio hijo recién nacido y que, tras años en el sistema penitenciario, finalmente ha sido expulsada de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La historia se remonta a 2017, aunque sus raíces están en 2014. Aparicio-Santos, residente de Long Island, fue protagonista de un acto que la opinión pública ha calificado de “monstruoso”. El día en que su hijo nació, en lugar de brindarle protección, intentó acabar con su vida asfixiándolo con una almohada.

En 2018, la justicia del condado de Suffolk la condenó por intento de asesinato en segundo grado, intento de asalto en primer y segundo grado y por poner en peligro el bienestar de un menor.

PUBLICIDAD

Aunque inicialmente recibió una sentencia de 16 años de prisión, una apelación logró reducir su condena a 10 años. Tras cumplir ocho años tras las rejas, su liberación inminente puso en alerta a las autoridades migratorias.

10 años después de entrar ilegalmente y tras cumplir condena por intentar matar a su hijo, esta hondureña fue expulsada por agentes de ICE (Cortesía @DHSgov).

El laberinto migratorio: De la libertad a la deportación

Uno de los puntos que más indignación ha causado en plataformas como X y Facebook es el historial migratorio de Aparicio-Santos. Según los informes oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en 2014, durante la administración de Barack Obama.

PUBLICIDAD

A pesar de que un juez de inmigración emitió una orden final de expulsión en abril de ese mismo año, fue puesta en libertad bajo los protocolos de la época.

Para muchos críticos, este es el ejemplo perfecto de las fallas en el sistema. “La administración Obama permitió la entrada de esta persona que intentó cometer un asesinato en nuestro país”, declaró la secretaria adjunta interina, Lauren Bis, en un comunicado que se ha vuelto viral. La narrativa en redes subraya el riesgo de liberar a individuos sin un seguimiento estricto, especialmente cuando ya existe una orden de deportación previa.

PUBLICIDAD

Soili Xiomara Aparicio-Santos, inmigrante indocumentada de Honduras, fue condenada en 2018 por tres delitos).

El desenlace de este caso la deportación efectiva el pasado 15 de abril no fue producto del azar, sino de la colaboración estrecha entre la policía local del condado de Suffolk y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A diferencia de las llamadas “ciudades santuario”, donde las leyes locales prohíben o limitan la comunicación con ICE, en este caso las autoridades locales notificaron a la agencia federal sobre la fecha exacta de liberación de Santos. Esto permitió que los agentes de ICE la arrestaran inmediatamente al salir de la prisión estatal el 7 de abril, evitando que volviera a caminar por las calles de Nueva York.

PUBLICIDAD

Mientras que la deportación de Soili Xiomara Aparicio-Santos es vista por el DHS como un éxito de la justicia y la seguridad nacional, el caso deja preguntas inquietantes en el aire: ¿Cuántas personas con órdenes finales de deportación siguen en libertad? ¿Es la retórica de “mano dura” la única solución a la crisis migratoria?

Lo cierto es que este caso ha dejado de ser un simple reporte policial para convertirse en un símbolo de la lucha política en un año electoral. La imagen de una madre intentando asfixiar a su recién nacido es una sombra que perseguirá el debate sobre las fronteras abiertas y la seguridad pública por mucho tiempo.

PUBLICIDAD