Tiny houses: cuánto cuestan las mini casas que se construyen en un mes y se pueden trasladar

El formato llegó a la Argentina impulsado por tendencias internacionales

En un contexto de encarecimiento de las propiedades y ante las nuevas tendencias entre los jóvenes, crece la demanda de las “tiny houses”. Se trata de casas pequeñas que, en términos generales, miden entre 10 y 40 metros cuadrados, aunque no hay un tamaño estrictamente definido.

Este tipo de viviendas combinan diseño funcional con almacenamiento optimizado, permiten adaptaciones a medida y aprovechan al máximo la luz natural. Pueden instalarse de forma permanente sobre el terreno o montarse sobre remolques que facilitan su traslado, una característica clave para quienes eligen un estilo de vida nómada.

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El formato llegó a la Argentina impulsado por tendencias internacionales que promueven la reducción de los metros cuadrados habitables sin resignar funcionalidad. A diferencia de una casa prefabricada o de un contenedor adaptado, estas unidades se diseñan desde cero, con una distribución optimizada.

Estas casas se encuentran en una amplia variedad de formas y estilos: desde una pequeña cabaña de troncos en el bosque, hasta una residencia de lujo frente al mar o incluso un contenedor marítimo adaptado con materiales reutilizados.

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A diferencia de una casa prefabricada o de un contenedor adaptado, estas unidades se diseñan desde cero, con una distribución optimizada

Por lo general, cuentan con una sala de estar, un altillo destinado al descanso, una cocina y un baño. Algunas incorporan además una terraza, una galería o un deck extensible que permite ampliar y aprovechar mejor los espacios.

Según comentó Fernanda López, de Mini Casas Argentina, empresa que se dedica a la construcción de tiny houses rodantes; el precio de aquellas construidas a medida parte de 1.700.000 pesos por metro cuadrado. En el caso de las fijas, el valor desciende a $1.300.000.

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No obstante, los precios dependerán de factores como el tipo de material utilizado, el nivel de terminación y los accesorios incluidos. El costo del transporte e instalación también influye en el valor final, especialmente cuando la unidad debe trasladarse a largas distancias.

La fabricación, indicó López, se adapta a las necesidades de cada cliente, ya que muchas unidades no están destinadas a circular por rutas, sino a instalarse de forma permanente en quintas u otros terrenos. En estos casos, las dimensiones pueden superar las medidas de los modelos aptos para el tránsito.

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Para la circulación por rutas, la normativa establece que el ancho no puede superar los 2,50 metros. Cuando se instala en una quinta, puede alcanzar los 3 o 3,5 metros.

El precio de aquellas construidas a medida parte de 1.700.000 pesos por metro cuadrado. En el caso de las fijas, el valor desciende a $1.300.000

Aunque los valores varían bastante dependiendo de las características de la vivienda, el estándar para las tiny houses fijas ronda los USD 20.000.

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Como comparativa, de acuerdo a Zonaprop, un monoambiente en CABA tiene un valor promedio de USD 108.377, un departamento de dos ambientes cuesta USD 130.295 y un tres ambientes, USD 179.134.

López comentó que la demanda de tiny houses se distribuye en diferentes regiones del país, incluso en áreas urbanas. Detalló que trabajan tanto para clientes particulares como para universidades que encargaron talleres móviles.

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Además de las unidades ubicadas en la Costa Atlántica, donde el fenómeno se expande rápidamente de la mano de los alquileres temporales para turismo, existen también rodantes diseñadas para funcionar como comercios.

La demanda de tiny houses se distribuye en diferentes regiones del país, incluso en áreas urbanas (Mini casas Argentina)

Asimismo, López aseguró que reciben muchas consultas desde Neuquén y Bariloche. En esos casos, suelen presentarse algunas dificultades, como el traslado de todo el sistema constructivo o la limitada disponibilidad de mano de obra en el sur. Por eso, muchas personas optan por soluciones más prácticas, como llevar la vivienda ya terminada.

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López señaló que el auge de las tiny houses responde a una tendencia vinculada a la búsqueda de mayor simpleza en el estilo de vida, especialmente entre personas jóvenes, y a una cuestión económica: el costo de una casa rodante permite acceder a una vivienda por una fracción del valor de una propiedad tradicional.

Las viviendas se entregan equipadas con tráiler de doble eje, instalación eléctrica y estructura de acero, además del anclaje correspondiente. Además se utilizan paneles termoacústicos y el revestimiento externo puede realizarse en chapa, madera o una combinación de ambos materiales, según las preferencias del cliente.

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