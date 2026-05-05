La prensa y la sociedad civil

El aporte sostenido de los medios a la visibilidad y desarrollo del civismo es clave cuando la acción gubernamental resulta insuficiente

Acabo de llegar, quizás un poco tarde, a una conclusión, a una certeza: si la prensa (toda) no contribuye de manera sistemática y sostenida al fortalecimiento de la sociedad civil, el civismo no pasará de ser una idea romántica de pocos, o de muchos, pero no de los suficientes.

¿Por qué la prensa debería contribuir como lo propongo?

La primera razón en la que pienso es que los gobernantes, algunos -y en el mejor de los casos-, solo fingen que les interesa el civismo. Otros sencillamente lo ignoran.

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Así, por ejemplo, si observamos lo que ocurre en los países con la “transparencia”, un valor democrático consagrado e indiscutido, podremos comprobar cómo se declama creer en ella, incluso se la regula legalmente, pero luego se entorpece su vigencia en la práctica. Cuesta muchísimo conseguir informaciones de las administraciones a las que un ciudadano tiene derecho a obtener. Afirmo esto como una generalidad, hay excepciones.

La segunda razón es que la prensa y las organizaciones cívicas tienen, muchas veces, intereses comunes. Por ejemplo, en la labor de fiscalización de la cosa pública, de la tarea de administración y gobierno.

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Y seguramente habrá más razones que los lectores de este comentario sumarán.

¿Por qué la prensa debería suplir la inactividad gubernativa en esta materia?

Alguien me dirá: ¿por qué la prensa debería suplir la inactividad gubernativa en esta materia?

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Lo de suplir no es un deber, es solo un deseo; yo visualizo la necesidad y así lo expreso aquí.

Y lo fundo: las organizaciones cívicas, a las que observo con fervor y con cuidado desde hace más de treinta años (también participo en algunas de ellas), no tienen medios (económicos, humanos, etc.) como para ocupar un lugar de mayor peso en la sociedad. Muchas veces sobreviven con dificultades. Hacen declaraciones, formulan reclamos y hasta promueven acciones, pero les cuesta muchísimo lograr visibilidad mediática. Y, con ello, muchos nobles propósitos enarbolados con enorme mérito por esas organizaciones, quedan primero perdidos y luego olvidados. A veces, muy pocas, se logra la visibilización.

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¿Cómo puede la prensa contribuir de manera sistemática y sostenida al fortalecimiento de la Sociedad Civil?

Vuelvo al principio: la prensa puede contribuir de manera sistemática y sostenida al fortalecimiento de la sociedad civil.

Habrá muchas maneras, pero se me ocurre una original y quizás un poco utópica (ojalá no): pactando esas organizaciones de la sociedad civil con los medios el uso de espacios para dar a conocer sus pronunciamientos y actividad. Ello de una manera acotada y razonable. Verdad es que poner a esas organizaciones de acuerdo puede ser tarea muy difícil, pero con creatividad, talento, paciencia y vocación democrática, se podría lograr. Pienso en que una suerte de “consejo de notables” integrado por los presidentes o expresidentes de las organizaciones cívicas decanas en cada país, podría marcar el camino a seguir.

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Los medios de prensa podrán decir: ¿Por qué tendríamos que ceder espacios gratuitos si somos empresas lucrativas? ¿Cuáles serían las informaciones que podrían beneficiarse de ellos? ¿Con qué extensión y con qué criterios una noticia cívica será “elegible” a estos fines? ¿Qué frecuencia de aparición? Etc.

Todo ello tendría que ser estudiado, analizado y debatido.

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La mía es solo una idea con pretensión innovadora y constructiva. Hay que hacer cosas distintas para esperar resultados diferentes.