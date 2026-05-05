La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos

La celebración del club con sus hinchas tras confirmarse la deducción de 15 puntos (Video: X)

Sheffield Wednesday, junto a sus hinchas, celebró la anulación de la deducción de 15 puntos que había dejado al club al borde del descenso a la League One, la tercera división del fútbol inglés. Antes del partido frente al West Bromwich Albion, el club organizó una puesta en escena en la pantalla gigante de Hillsborough, su estadio, que se transformó en el centro de un festejo que simbolizó el final de meses marcados por problemas financieros, riesgo de desaparición e inestabilidad institucional.

El momento principal de la jornada llegó cuando, en el tablero electrónico, se proyectó el temido “-15”. Ante la atención de los más de 30.000 espectadores, el número inició una cuenta regresiva descendiendo uno a uno, hasta llegar al “0”. Se produjo primero un murmullo de incredulidad, luego un estallido de júbilo: el club, que había terminado último en el Championship tras una campaña llena de problemas, encontraba un nuevo inicio. Minutos antes del inicio del encuentro, el anuncio se sumó al ambiente en Hillsborough.

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Para los hinchas, la reducción progresiva del marcador negativo representó más que un efecto visual: fue la confirmación de que la institución recuperaba la posibilidad de competir sin la sanción que muchos consideraban inmerecida.

El partido continuó el clima de esperanza: Sheffield Wednesday venció 2 a 1 al West Bromwich Albion gracias a los goles de Nathaniel Chalobah y Liam Palmer. Aunque el resultado no cambió el desenlace del descenso, el equipo cerró la temporada con una victoria y la certeza de no iniciar la próxima campaña en desventaja.

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Sheffield Wednesday celebraó la anulación de la sanción de 15 puntos en el estadio con sus hinchas (Captura/YouTube)

Cómo se gestó la anulación de la deducción de puntos

El levantamiento de la sanción fue posible tras la intervención de un nuevo grupo propietario encabezado por el empresario estadounidense David Storch. La EFL (la English Football League, órgano rector de las ligas profesionales en Inglaterra) confirmó el sábado que, tras la adquisición del club por el consorcio liderado por Storch, la reducción habitual de puntos asociada a la salida de administración judicial —un proceso por el cual un tribunal británico cede el control administrativo a un tercero independiente debido a la insolvencia— sería anulada.

Según el reglamento de la EFL, los clubes que al salir de este proceso no saldan al menos el 25% de sus deudas suelen ser penalizados, aunque la organización se reserva la potestad de suspender la sanción en circunstancias excepcionales.

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En este caso, la venta fue definitoria. El consorcio norteamericano —integrado por Storch, su hijo Michael y Tom Costin, este último con experiencia en la gestión del club español CD Leganés y del francés Le Havre AC— formalizó la adquisición a través de Arise Capital Partners, una firma internacional de inversiones deportivas.

El acuerdo se concretó tras la salida de Dejphon Chansiri como propietario y poco antes de que el Regulador Independiente del Fútbol (IFR), organismo encargado de supervisar la transparencia y la idoneidad de los propietarios en el fútbol inglés, asumiera sus responsabilidades. “Este acuerdo es una buena noticia para el Sheffield Wednesday FC, la comunidad y los aficionados, que han soportado un largo periodo de incertidumbre”, declaró a The New York Times David Kogan, presidente del IFR.

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La decisión de la EFL se fundamentó en las sucesivas transiciones de propiedad en el club. Además, el nuevo consorcio dejó claro desde el inicio que no completaría la compra si la sanción se mantenía, lo que llevó a intensas negociaciones con el organismo rector. Como parte del acuerdo, el club deberá cumplir un plan de negocios que incluye una inyección de 10 millones de libras (aproximadamente 14 millones USD) para infraestructura y permanecerá bajo restricciones presupuestarias durante dos temporadas.

La campaña 2025-26 fue una de las más difíciles en la historia del Sheffield Wednesday, marcada por sanciones y problemas económicos (REUTERS/John Clifton)

Balance de la temporada y desafíos futuros

La campaña 2025-26 será recordada como una de las más duras para Sheffield Wednesday. El equipo sufrió una deducción inicial de 12 puntos en octubre por problemas financieros y una segunda sanción de 6 puntos por incumplimiento de pagos a empleados y a la administración fiscal británica (HMRC). Estas penalizaciones dejaron al club en el fondo de la tabla, y la derrota frente al Sheffield United a fines de febrero selló matemáticamente el descenso, cuando todavía faltaban 13 partidos por jugar.

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Chansiri fue sancionado con tres años de inhabilitación de cargos directivos en la EFL. Por su parte, el proceso de venta atravesó varias trabas, como la retirada del consorcio comandado por el exjugador de póker James Bord, que había presentado una oferta considerada de alto valor. Finalmente, Storch retomó las negociaciones y concretó la venta por 20 millones de libras esterlinas (aproximadamente 24 millones de USD) el 11 de marzo, lo que abrió el camino para que se revocara la deducción.

El club, que solo ganó dos partidos en toda la temporada y terminó a 46 puntos del penúltimo y a 51 puntos del último equipo fuera del descenso, encara ahora una etapa de reconstrucción. La ausencia de la sanción se percibe como una oportunidad para iniciar un ciclo desde cero en la League One, aunque el desafío de formar un plantel competitivo y estabilizar la institución sigue siendo considerable.

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