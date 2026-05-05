Nicaragua

La Cancillería de Costa Rica recibe petición de nicaragüenses para revocar invitación al gobierno de Ortega

Los ciudadanos que viven fuera del país centroamericano entregaron un documento en el que citan resoluciones internacionales y argumentan la ilegitimidad de las autoridades de Managua ante la toma de posesión de la próxima presidenta costarricense

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La Cancillería de Costa Rica recibió una carta formal de ciudadanos nicaragüenses exiliados que solicitan revocar la invitación oficial extendida al régimen de Daniel Ortega para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado. El documento fue fechado el 4 de mayo de 2026 en San José.

La carta y sus argumentos

Los firmantes manifiestan su oposición al considerado “gobierno ilegítimo” de Nicaragua, basándose en resoluciones de organismos multilaterales.

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El eje central del reclamo se sustenta en la resolución de la 51 Asamblea General de la OEA, que determinó que las elecciones presidenciales de 2021 en Nicaragua “no fueron libres, justas ni transparentes”. Añaden cuestionamientos derivados de procesos electorales previos, así como la ruptura del orden constitucional y la supresión de la independencia de los poderes del Estado.

También señalan los informes de Naciones Unidas que responsabilizan al gobierno de Managua por delitos de lesa humanidad, las resoluciones de la OEA sobre violaciones a derechos humanos y libertades fundamentales, y los informes del Grupo de Expertos de la ONU que acusan a autoridades nicaragüenses de persecución transnacional.

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El sustento jurídico que invocan

Para aportar legitimidad ante una autoridad extranjera, los firmantes apelan al artículo 2 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que la soberanía reside en el pueblo.

Partiendo de esa base, sostienen que, ante la falta de representatividad del gobierno, hacen uso de ese derecho al dirigirse a la Cancillería costarricense. Solicitan “con todo respeto” que se revoque la invitación.

La respuesta de San José

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica confirmó la recepción de la nota y remitió el escrito al despacho del canciller Arnoldo André Tinoco para su consideración.

Hasta ahora, no se ha emitido una respuesta definitiva. Las autoridades costarricenses informaron que el caso seguirá en revisión por las instancias correspondientes.

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