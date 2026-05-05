La calificadora Moody’s ratifica la nota Ba1 de Guatemala y mantiene la perspectiva estable

Una mano coloca un marcador "Ba1" sobre un mapa de Guatemala, simbolizando la ratificación de la calificación crediticia por Moody's y la perspectiva estable del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moody’s reafirmó la calificación de Guatemala en Ba1 y mantuvo la perspectiva estable, lo que posiciona al país centroamericano a un solo nivel del grado de inversión e implica un reconocimiento al avance institucional y la prudencia fiscal, de acuerdo con información del Ministerio de Finanzas Públicas citada por Minfin.

Esta ratificación consolida una tendencia favorable iniciada en 2025, cuando S&P Global Ratings elevó su nota a BB+ y Fitch Ratings también mejoró su evaluación, alineando a las tres principales agencias internacionales en un diagnóstico común: estabilidad del perfil crediticio guatemalteco.

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El dato más reciente sobre la economía nacional indica que Guatemala creció 4,3% en 2025, resultado que supera el 4,1% estimado previamente y confirmado por las autoridades monetarias tras la revisión efectuada en abril, según Minfin.

Esta evolución se da en un contexto en el que el país sostiene una de las deudas públicas netas más bajas de América Latina, fenómeno destacado por Moody’s Ratings en su informe. La agencia cita también el rol de las remesas y el gasto público como factores clave en el dinamismo económico.

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La decisión de Moody’s se fundamenta en tres áreas: el refuerzo institucional, el crecimiento sólido y la resiliencia externa. El informe expresa: “La confirmación de la calificación Ba1 de Guatemala equilibra el impulso institucional en mejora, el sólido crecimiento tendencial, el historial de gestión fiscal prudente y la limitada vulnerabilidad externa, frente a las persistentes restricciones estructurales económicas e institucionales en comparación con países de mayor calificación”, según la propia calificadora.

La ratificación se produce tras la aprobación de instrumentos legislativos como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Ley de Competencia, reformas impulsadas por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y destinadas a fortalecer la competitividad y atraer inversiones. Moody’s resalta estos logros como indicadores de que la agenda de reformas se mantiene en marcha.

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Moody's mantiene la calificación crediticia de Guatemala en Ba1, reflejando confianza en la fortaleza macroeconómica, la prudencia fiscal y las reformas estructurales del país. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

La estabilidad crediticia de Guatemala se consolida a pesar de limitaciones estructurales

La permanencia en el nivel Ba1 obedece también a la evaluación de desafíos persistentes. Moody’s advierte que la capacidad estatal, la baja base de ingresos y el déficit significativo de infraestructura continúan afectando el desempeño económico.

Estas debilidades, originadas en un “largo historial de baja formación de capital físico y humano”, restringen la capacidad productiva y dificultan tanto las funciones administrativas y regulatorias estatales como la captación de inversión extranjera directa y la competitividad exportadora.

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Pese a estas restricciones, Moody’s señala que la fortaleza fiscal de Guatemala se apoya en un “largo historial de gestión prudente de la deuda y una carga de deuda gubernamental baja”. Sin embargo, la estructura rígida del gasto y los ingresos limitados afectan la flexibilidad del gobierno en el manejo fiscal y la asequibilidad de la deuda, de acuerdo con el reporte de Minfin.

La perspectiva estable asignada por la agencia responde a la expectativa de una mejora gradual. Moody’s sostiene que los avances en materia institucional “tardarán en traducirse en fundamentos económicos o fiscales materialmente más sólidos”, dado que la aplicación de políticas enfrenta barreras estructurales.

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Por otro lado, advierte que los riesgos externos —como el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y la volatilidad de los precios internacionales— pueden incidir en el flujo de remesas, aunque estos efectos se ven mitigados por los “sólidos colchones externos y la gestión macroeconómica prudente”.

El Banco de Guatemala anuncia que Moody's Ratings confirma la calificación Ba1 con perspectiva estable para el riesgo crediticio del país. (Banco de Guatemala)

La estructura de los techos crediticios y la estrategia oficial

En el sistema financiero, el techo soberano en moneda local permanece en Baa1, tres escalones por encima de la nota soberana, reflejo de la “limitada intervención gubernamental en la economía y el riesgo político contenido”. El techo de moneda extranjera se mantiene en Baa3, dos niveles por debajo del techo local, y evidencia la persistencia de una “alta relación de préstamos en moneda extranjera respecto a depósitos, superior al 100% en el sistema bancario guatemalteco frente a sus pares regionales”.

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El Ministerio de Finanzas Públicas coordina la gestión del riesgo país a través de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (MINAPA), encargada de canalizar la interlocución con inversionistas, agencias calificadoras y organismos multilaterales. Según Minfin, la cartera intensificará esta estrategia de comunicación con los mercados para respaldar el proceso de reforma y avanzar hacia el grado de inversión.