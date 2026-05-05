“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

Yanina Latorre arremetió contra Furia Scaglione y le dedicó una contundente frase

Las controversias con Furia Scaglione no se detienen, y mientras la mediática se encuentra en Shanghai, China, regresaron tras un intercambio de acusaciones que involucra a figuras como Yanina Latorre y Laura Ubfal. La discusión comenzó con declaraciones de la periodista sobre las expulsiones de Sol y Furia del reality y escaló con respuestas de las protagonistas.

Yanina Latorre criticó a la ex participante con duras palabras desde su espacio en Radio El Observador 107.9, después de que Laura Ubfal sugiriera que la producción de Gran Hermano se había cansado de la exjugadora y que su salida fue consecuencia de ello. Furia respondió atribuyendo su eliminación a una decisión interna de la producción.

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Ubfal habló sobre la expulsión de Sol Abraham del actual formato y la enlazó con la partida de Furia en la edición 2022: “Chicos, se pudrieron de Sol, así de clarísimo. ¿Se acuerdan un día cuando Gran Hermano se hartó de Furia? Bueno, se hartó de Sol. Es la única realidad". Estas palabras generaron reacciones inmediatas.

Furia contestó con tono irónico: “Qué loco que me tengo que enterar en 2026 y de la boca de Laura Ubfal desde China. Gracias por afirmar que me sacó la producción. A veces se les escapan las cosas cuando hablan, así que todo registro queda pactado”, afirmó.

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Yanina Latorre arremetió contra Furia Scaglione

La reacción de Yanina Latorre ante las respuestas de Furia

Pero fue Yanina Latorre quien opinó sobre la postura de Furia, poniendo en duda la versión de la exjugadora y criticando su actitud. Latorre, en su discurso, citó las palabras de Furia: “Yo jamás me bajé del tren en el que estaba subida, siempre fui a competir”, y luego remarcó que la reacción de Scaglione fue propia de quien actúa “como si hubiera ganado la final del mundial”.

Furia también se refirió a posibles represalias por sus siguientes declaraciones: “Ahora todo lo que se habla loco se recontra cagaron en la gente. A ver, ¿qué se piensan? ¿Que estaba dormida, que no iba a hablar? Listo, ya está, ya hablé, no me callo más. ¿Me van a pegar un tiro en la boca?”, expresó Furia, que añadió con ironía: “No, no me lo van a pegar, porque si me pasa algo, ustedes ya saben quién fue”.

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En su análisis, Latorre señaló que la producción no tenía motivos para actuar en contra de Furia y desestimó la gravedad de las acusaciones. Además, cuestionó la trascendencia de su participación: “¿Qué te va a pasar? La producción de Gran Hermano no te va a matar. Ay, es marginal, es fondo de olla, es cringe, ya está. Fue una participante de Gran Hermano muy picante que no, eh, no la aguantaron más por los actos de violencia en la casa y se fue afuera. Decime para qué sirve, cuál es el éxito, cuál es el talento de Furia”.

Durante su estadía en el reality español, Juliana Scaglione acusó a Lucila Villar de haberse acostado con productores (Video: X)

La pelea anterior entre Furia y La Tora: acusaciones y repercusiones

Antes del cruce con Latorre, el historial de polémicas de Furia Scaglione con respecto a Gran Hermano ya incluía un enfrentamiento con Lucila “La Tora” Villar.Lucila “La Tora” Villar. El conflicto se desencadenó cuando Furia, durante su paso por el reality español La cárcel de los gemelos, sugirió que Villar se beneficiaba de supuestos privilegios vinculados a la producción de Telefe.

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La tensión aumentó al viralizarse un video donde Furia decía: “Está pasando lo mismo. Se gar... un montón de productores, como La Tora”. Esta frase alimentó rumores y especulaciones.

La respuesta de Villar no se hizo esperar, y desde sus redes, lanzó una frase que se transformó en tendencia: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca, che”. La expresión fue interpretada como una réplica directa y agregó un matiz personal al enfrentamiento.

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Estos intercambios demuestran que los cruces entre exconcursantes en el universo de Gran Hermano trascienden la disputa profesional, llevando el conflicto también al plano personal e intensificando la atención del público y las redes.