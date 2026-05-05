La foto de Priscila Crivocapich con el Rifle Varela en su cumpleaños número 43 en medio de rumores de romance

Priscila Crivocapich aplaude con una sonrisa durante su festejo de cumpleaños, acompañada de una niña y pasteles decorados con fuegos artificiales y velas.

Priscila Crivocapich celebró su cumpleaños número 43 con una reunión íntima y personal, lejos de los grandes eventos y producciones multitudinarias. La periodista eligió compartir con sus seguidores de Instagram una serie de imágenes y mensajes que revelan el tono de su festejo: un encuentro cálido, sencillo y enfocado en los vínculos más cercanos entre los que se destacó la presencia del Rifle Varela, su exnovio

Desde el primer vistazo, las imágenes publicadas mostraron a la periodista en un ambiente relajado, rodeada de detalles que refuerzan la idea de una celebración sin estridencias. En una de las fotos, se la ve posando al aire libre, sosteniendo un globo azul con forma de corazón y dedicando un gesto de cariño a la cámara, con edificios de fondo y una luz tenue que acompaña la escena. El vestuario elegido, un vestido negro largo con hombros descubiertos y botas altas, responde a un estilo elegante pero sin artificios, en sintonía con el espíritu de la noche.

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Priscila Crivocapich, celebrando su cumpleaños, posa con un globo de corazón azul en un elegante entorno urbano nocturno.

Dentro del recinto, la decoración reforzó la impronta personal de la celebración. Sobre una mesa cubierta con mantel blanco, dos tortas adornadas con velas, bengalas y carteles de “Feliz cumple” protagonizan el centro de la escena. El detalle de globos blancos y celestes, varios de ellos con el escudo de Racing Club, reveló la pasión futbolera de la agasajada y añadió un guiño identitario al ambiente. En las imágenes, se observa a Priscila sonriendo, compartiendo el momento de soplar las velitas y el brindis, acompañada por familiares y seres queridos.

El clima general es de alegría y complicidad. En una de las postales, una niña observa expectante la ceremonia de las velas, mientras la protagonista aplaude y agradece. La elección de compartir estas imágenes, lejos de buscar el impacto visual, apunta a documentar lo que para ella es esencial: la compañía, el afecto y la posibilidad de celebrar el presente.

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Priscila Crivocapich sopla las velas de su pastel de cumpleaños durante la íntima celebración de su festejo.

En su cuenta de Instagram, acompañó las imágenes con un mensaje directo: “Mi cumple. Solo palabras de agradecimiento a la vida. Tengo una familia hermosa, mis papás conmigo, mis seres queridos. Todos me llenaron de amor esa noche. De eso se trata la vida, de rodearte de todo lo que te haga sonreír el alma y disfrutar los momentos mágicos. Gracias y feliz cumpleaños para mí. Por muchos años más”. Este texto, publicado junto a las fotos, resume el espíritu de la celebración y deja en claro que, para ella, el festejo es una oportunidad para valorar lo cotidiano y aquello que no siempre se muestra en los grandes escenarios.

Uno de los aspectos que generó mayor repercusión entre seguidores y en el ámbito mediático fue la presencia del Rifle Varela en la celebración. Una de las imágenes difundidas muestra a Priscila junto al periodista, ambos sonriendo y luciendo relajados. Esta postal, sumada a antecedentes recientes, alimentó versiones sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos.

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Priscila Crivocapich posa sonriente junto a El Rifle Varela durante su festejo de cumpleaños, avivando las especulaciones sobre un posible reencuentro romántico entre ambos.

En los últimos días, distintos medios dieron cuenta de una salida nocturna compartida por los dos periodistas durante un espectáculo de Q’Lokura, lo que revitalizó rumores sobre una relación más allá de la amistad. La información fue difundida en el ciclo Infobae a las nueve, donde Juan Etchegoyen detalló el desarrollo del encuentro y las reacciones en el entorno mediático.

Según el relato difundido, la presencia de ambos no pasó inadvertida. Testigos señalaron que la cercanía y la comodidad entre Varela y Crivocapich eran evidentes. Tal como se consignó, “se los vieron muy compinches, con una química extraordinaria”. Este tipo de observaciones contribuyó a reforzar la idea de que el reencuentro podría ir más allá de lo meramente amistoso.

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Priscila Crivocapich sonríe mientras celebra su cumpleaños rodeada de globos de Racing Club y dos tortas con bengalas en un ambiente festivo.

La historia previa entre los periodistas es conocida dentro del ámbito. Consultada en el ciclo Desencriptados, cuando se le preguntó en tono distendido por el Rifle Varela, Priscila respondió: “Salimos un tiempo, sí. No prosperó...”. Esta referencia explícita a su pasado común alimentó el interés de quienes siguen la evolución del vínculo y de los medios dedicados a la información del espectáculo.

La coincidencia de ambos colegas en eventos recientes y su aparición conjunta en las imágenes del festejo de cumpleaños reavivaron la pregunta sobre la naturaleza actual de su relación. Según relató Etchegoyen, ambos consultados respondieron: “Las dos partes me dicen que hoy son amigos, ¿sí? Pero que tuvieron un pasado”. Esta afirmación, lejos de disipar las especulaciones, las mantuvo vigentes, sobre todo por el trasfondo emocional reconocido por ambos.

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Dentro de la narrativa del ambiente periodístico y de los seguidores, la posibilidad de una reconciliación o al menos de un acercamiento que trascienda la mera amistad sigue siendo tema de conversación, en especial desde que Priscilla se separó de Roberto García Moritán. El contexto del cumpleaños y la elección de compartir la celebración con figuras significativas de su vida agregan matices a una historia que, aunque no busca protagonismo, encuentra eco en quienes siguen la vida personal de los protagonistas.