Liniers, de la conquista del The New Yorker a ilustrar al Dibu Martínez en su documental: “Es un héroe de comic”

Liniers, uno de los dibujantes más queridos y versátiles de la Argentina, pasó por el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) y dejó una entrevista cargada de anécdotas, reflexión y humor absurdo. De visita en Buenos Aires para participar de la Feria del Libro y reencontrarse con el público a través de un show musical junto a Kevin Johansen, el creador de Macanudo atraviesa un presente de enorme proyección internacional: acaba de ilustrar la esperada película sobre el Dibu Martínez que estrenará Netflix a fin de mes y se consolida como el único argentino en alcanzar la cima de los ilustradores al firmar varias tapas icónicas para la revista The New Yorker. Y en esta ocasión, repasó la disciplina de la tira diaria, su vida entre bosques y ciervos en Vermont, la experiencia de llevar el fútbol argentino a la animación y el valor de lo imperfecto y personal en el arte, en tiempos de inteligencia artificial y cultura del consumo rápido.

La historia de Liniers como autor dio un salto en 2002, cuando la tira Macanudo comenzó a publicarse y se convirtió en el punto de quiebre en su carrera. “La fantasía mía era la tira diaria. De chiquito aprendí a leer con Mafalda y me encantaba eso de terminar un cuento y pasar al siguiente, como en los libritos de Ediciones de la Flor”, recordó. Esa formación temprana moldeó su cerebro para el formato corto, algo que años después encajó perfecto en la era de Twitter y la comunicación instantánea. “Toda la vida fue decir estupideces cortas. Estaba adelantado”, bromeó.

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A diferencia del mito del artista bohemio, Liniers sostiene que la tira diaria le enseñó la importancia de la constancia y el trabajo. “Yo pensaba que iba a ser como Bukowski, tomando alcohol y escribiendo, pero no: hay que laburar todos los días. Tenés que sentarte y hacerlo, los días no paran”, aseguró. Incluso en días de enfermedad o mal humor, la rutina lo obliga a sentarse a dibujar. En la actualidad, gracias a la publicación internacional de Macanudo, debe adelantar material para los syndicates estadounidenses con un mes o más de anticipación. “Pensé que iba a ser un placer tener esa parrilla, pero los días siguen igual. Hay que mantenerla”, dice entre risas.

En su paso por el estudio de Infoabe, Liniers se sinceró sobre su carrera artística, sus proyectos como Macanudo y la película del Dibu Martínez y su oportunidad de formar parte de The New Yorker (Infobae a las 9 – Infobae en Vivo)

Viviendo en Vermont, al norte de Nueva York y casi llegando a Canadá, Liniers disfruta de un entorno lleno de naturaleza, amplitud térmica y vida rural. “Es un estado muy progre, muy lindo, con gente rural y al lado de una universidad. Mis amigos son profesores, escritores”, relató. En ese entorno apacible, la creatividad se nutre de la calma, aunque el ritmo de trabajo no disminuye.

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Uno de los mayores hitos en la carrera de Liniers fue llegar a ilustrar tapas para The New Yorker, un verdadero “Everest de los ilustradores”. El artista contó que la oportunidad surgió gracias a Françoise Mouly, editora artística de la revista y esposa de Art Spiegelman, autor de Maus: “Fue cuestión de suerte. Ella quería publicar un libro mío y me invitó a mandar bocetos para la tapa de la revista. Al principio pensé que era para otra publicación, pero resultó ser para New Yorker”. Desde entonces, realizó siete u ocho portadas y hasta incluyó un guiño a su amigo Kevin Johansen en una de ellas. “Le dije: ‘Te puse en la tapa’, y me contestó que estaba muy chiquito”, recordó entre risas.

Macanudo, la tira que llevó a Liniers de los diarios argentinos a los principales medios internacionales (Adrian Escandar)

A pesar del prestigio internacional, Liniers asegura que los grandes logros no transforman el día a día del oficio. “No te abre otro mercado, lo que te abre es laburar bien y que la gente lea los libros”, reflexionó. El secreto, sostiene, es mantener la creatividad y no repetirse, algo que logra gracias a la versatilidad de Macanudo: “Tiene 80 mil personajes diferentes, muchos tipos de humor. Al principio la gente me quería matar porque no entendía si era de pingüinos, cuál era el chiste. No hay remate, y eso es porque no tengo imaginación para sostener lo mismo 10 años. Si hubiese sido solo de pingüinos, la hubiese pasado mal”.

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Cada personaje de Macanudo responde a una búsqueda o experimento personal. “Enriqueta es mi memoria de cuando era chico, tímido y lector. Los duendes son para el humor absurdo y surrealista. El hombre misterioso es cuando no se me ocurre nada y pongo un misterio”, detalló. Liniers reconoce que su historieta es la tira que le hubiese gustado leer: “No sé qué quiere el resto, así que hago la mejor tira que me sale, y traté de que sea optimista. En el diario todo es piñas y bifes; quería que, al final, haya una página de extraños que te dicen que no está todo tan mal”.

El reconocido dibujante argentino Liniers reflexiona sobre su trayectoria con Macanudo, el trabajo diario, la ilustración para The New Yorker y el valor de lo humano en el arte frente a la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La charla también recorrió el vínculo de Liniers con otros humoristas y dibujantes. “Son la gente más querible, muy generosos. Siempre se les complica la parte económica, así que si cruzan a un dibujante, ayúdenlo”, pidió con humor. Recordó sus inicios en talleres de historieta y el descubrimiento de una comunidad generosa y solidaria.

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Uno de los proyectos más importantes que encaró en el último tiempo es la película-documental sobre el Dibu, que Netflix estrenará a fin de mes. “Venía pidiendo a gritos ser héroe de un cómic. Va a ser un documental que incluye partes animadas. Diseñé los personajes, la estética, los fondos, y la animación la hizo el equipo de Hook Up”, explicó. El filme, guionado por Hernán Casciari y dirigido por Gustavo Cova, narra la infancia y el ascenso del arquero argentino, e incluye testimonios de Messi, Scaloni y otras figuras. “Soy futbolero porque soy argentino, pero no soy de esos que saben todas las formaciones. Lo mío es más de default”, confesó.

El nuevo póster promocional de Netflix para la película 'Dibu Martínez: El Pibe Que Ataja El Tiempo' presenta al portero argentino junto a una versión animada de sí mismo y balones con caricaturas. (Netflix)

El show junto a Johansen es otro de los espacios donde Liniers se anima a experimentar. Desde hace años, ambos fusionan música y dibujo en tiempo real, en un espectáculo único. “Las canciones de Kevin duran tres o cuatro minutos, y mi dibujito aparece y desaparece en la pantalla. La gente se engancha porque ve una mano dibujando, se me cae pintura, y está la cosa humana. Eso es lo que van a ver”, detalló.

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El tema de la inteligencia artificial y el futuro del dibujo también estuvo presente. Liniers sostiene que lo imperfecto es lo que da valor al arte. “La pregunta no es si la IA puede hacer una película o un dibujo, sino por qué miramos un dibujo o escuchamos música. No buscamos perfección, buscamos humanidad. Leer una fotocopia de Hamlet no nos interesa, necesitamos que esté Shakespeare atrás”, reflexionó. “En el arte, lo importante es la persona detrás de la obra, no la perfección.”

En el repaso de su método creativo, Liniers enfatizó la importancia de la inmediatez y la honestidad: “A veces me dicen: ‘No se entienden tus chistes’. Y yo tampoco los entiendo un montón de veces. Es el momento de entrega, sale y ustedes saquen sus conclusiones. No me investigo mucho a mí mismo. Macanudo la hago como la tira que me hubiese gustado leer a mí”.

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Liniers y Kevin Johansen, una dupla artística que fusiona música en vivo y dibujo en tiempo real (Sony Music)

El dibujante también habló sobre cómo mantiene la creatividad: “No lo sé, porque en verdad Macanudo va para todos lados al mismo tiempo. Hay muchos personajes y tipos de humor. Es más falta de imaginación que otra cosa: necesito inventar a alguien más para ver si se me ocurre algo. No podría hacer Mafalda durante diez años con el mismo personaje”.

Finalmente, Liniers cerró la entrevista con una reflexión sobre el arte y la vida cotidiana. “Nos toca una sola vida y la única manera de vivir más vidas es a través del arte. Si sacás punta al lápiz y olés, el olor es rico. No hace falta ver todo lo gigantesco, lo chiquitito, la gente, tus amigos, tus viejos, va a ser la mañana, la noche, tomar algo. Está por ahí”.

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Liniers, un tipo “macanudo” que ilustró la película sobre el Dibu Martínez

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