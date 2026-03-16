La clave para aprovechar el hierro en la dieta: qué bebidas ayudan y cuáles lo bloquean, según la ciencia

Las bebidas son sumamente importantes para potenciar el consumo de hierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hierro es un mineral esencial cuya presencia en la dieta resulta crucial para el funcionamiento óptimo del organismo. Según la Cleveland Clinic, desempeña un papel central en la producción de hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos del cuerpo. Además, contribuye a la formación de mioglobina, otra proteína vital que suministra oxígeno a los músculos.

Una ingesta adecuada permite que el cuerpo mantenga altos los niveles de energía, ya que el transporte eficiente de oxígeno es indispensable para los procesos metabólicos que generan vitalidad y resistencia. Cuando los niveles son bajos, la sangre contiene menos hemoglobina, lo que se traduce en una menor capacidad para distribuir oxígeno y puede manifestarse en síntomas como fatiga y debilidad.

El impacto en la salud va más allá del aporte energético. El cerebro, por ejemplo, depende de un flujo constante de sangre oxigenada para sostener funciones cognitivas y el desarrollo adecuado del sistema nervioso. El hierro también es clave en la función inmunológica: una deficiencia puede debilitar las defensas del organismo, dificultando la respuesta ante infecciones y enfermedades. De este modo, el mineral necesita en algunas ocasiones de complementos para el máximo provecho cuando se ingieren alimentos, como pueden ser bebidas seleccionadas por expertos.

El hierro es crucial para la producción de hemoglobina, proteína que transporta oxígeno en el cuerpo humano y sostiene la energía diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué bebidas tomar para aprovechar el hierro en alimentos

Elegir cuidadosamente que beber durante los almuerzos o cenas puede marcar una diferencia significativa en la abosrción del hierro.

Consumir aquellas que son ricas en vitamina C, como el jugo de naranja o de pomelo, incrementa notablemente la absorción de hierro no hemo, presente en alimentos vegetales. Un estudio señala que alrededor de 100 mg de vitamina C aumentaron la absorción de hierro hasta cuatro veces aproximadamente, lo que equivale a la cantidad contenida en un vaso de juego de naranja. Este consejo es especialmente relevante para quienes llevan una dieta sin carne, ya que todo el hierro que consumen es de tipo no hemo, menos fácil de asimilar para el organismo.

Consumir bebidas ricas en vitamina C, como jugo de naranja, potencia la absorción de hierro no hemo de fuentes vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el té y el café son considerados los inhibidores más potentes de la absorción de hierro. El té contiene taninos, compuestos que inhiben la absorción del hierro no hemo. Una investigación mostró el impacto significativo: consumir una taza de té negro junto con una comida reduce la absorción en aproximadamente un 64%. Además, el efecto inhibidor es mayor cuanto más concentrada es la infusión. Por este motivo, se recomienda evitar el té y el café y hasta dos horas antes o después de comer, ya que ese es el lapso en que los alimentos permanecen en el estómago y el proceso de absorción de minerales es más activo. La kombucha, bebida fermentada a base de té, también contiene taninos y puede actuar como inhibidor. De igual manera, el café presenta otro compuesto, el ácido clorogénico, que potencia su efecto inhibidor sobre el hierro.

Otros factores a tener en cuenta son las leches vegetales, como la de soja, que contienen fitatos, compuestos que también dificultan la absorción de hierro. En cambio, los lácteos convencionales no muestran evidencia clara de afectar este proceso.

La leche tradicional no tiene impactos negativos en la absorción de hierro, al contrario de las alternativas vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas y verduras con alto contenido de hierro

Los expertos siempre aconsejan integrar frutas y verduras en las dietas habituales para mejorar la ingesta del mineral. Nutricionistas recomiendan algunas opciones para el día a día:

Espinaca: una taza aporta casi 6,5 miligramos . Además, contiene luteína, antioxidante que favorece la salud ocular, y folato, esencial para la producción de glóbulos rojos. Para optimizar la absorción de su hierro, se recomienda combinarla con alimentos ricos en vitamina C, como el jugo de limón o tomates cocidos.

Lentejas: aportan casi siete miligramos por taza cocida . También son fuente de fibra, vitaminas del grupo B y proteínas vegetales.

Espárragos: una taza cocida proporciona aproximadamente dos miligramos . Además, contienen folato, fundamental para el crecimiento celular y la salud durante el embarazo, y antioxidantes como el glutatión, que contribuyen a la desintoxicación y la función inmunológica.

Remolachas: en su alternativa cruda contiene aproximadamente un miligramo , junto a folato, manganeso y vitamina C.

Higos: secos aportan alrededor de 1,5 miligramos por media taza , además de calcio, magnesio y fibra, que favorecen la salud ósea y la digestión. Son ideales como complemento en ensaladas, avena o tostadas integrales.

Pasas de uva: un cuarto de taza contiene cerca de un miligramo . Son también fuente de fibra, potasio, carbohidratos y calcio. Pueden añadirse a ensaladas o consumirse como tentempié.

Palta: una entera contiene cerca de un miligramo de hierro , junto con vitamina C, que mejora la absorción del mineral, grasas saludables y potasio.

Frutillas: una taza de rodajas aporta aproximadamente un miligramo. Gracias a su alto contenido de vitamina C, ayudan a aumentar la absorción del hierro no hemo que se encuentra en los vegetales.

Las frutas y verduras son fundamentales para la ingesta de hierro, más en personas que no consumen carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requerimientos diarios de hierro

El cuerpo necesita cantidades específicas de hierro para funcionar correctamente, y estos requerimientos varían según la edad, el sexo y situaciones fisiológicas como el embarazo. Según datos de Cleveland Clinic, las recomendaciones diarias son las siguientes:

Hombres adultos (19 a 50 años): 8 miligramos por día

Mujeres adultas (19 a 50 años): 18 miligramos por día

Mujeres embarazadas : 27 miligramos por día

Mujeres en periodo de lactancia : 9 miligramos por día

Personas mayores de 51 años: 8 miligramos por día

La necesidad del mineral es mayor en etapas de crecimiento, embarazo y durante los años menstruales. Las mujeres en edad fértil requieren más para compensar la pérdida de sangre durante la menstruación, y quienes tienen menstruaciones abundantes pueden estar en mayor riesgo de deficiencia.