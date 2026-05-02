Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y la Tabla Anual

Ha llegado el día. Este sábado comienza la última fecha del Torneo Apertura, que determinará cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final rumbo a pelear por el título del primer semestre en el fútbol argentino. Hay seis duelos estipulados en este inicio del fin de semana, aunque se destaca el clásico entre San Lorenzo e Independiente y la presentación de Boca Juniors.
La grilla tiene su inicio en el estadio Claudio Fabián Tapia entre Barracas Central y Banfield. Además, Lanús -ya clasificado- va contra un necesitado Deportivo Riestra. Más tarde, a las 16:15, el Xeneize se medirá a Central Córdoba en Santiago del Estero en busca de ser líder de la Zona A.
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En contraposición, el estadio Nuevo Gasómetro recibirá una final por la clasificación a la próxima ronda a partir de las 18:45. El Rojo de Gustavo Quinteros está obligado a ganar para no depender de otros resultados, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez avanzará de fase con una victoria o un empate.
Uno de los rivales directos de ambos es Unión, que jugará a la misma hora contra Talleres en Santa Fe. Todo culminará a las 21:15 con Platense y Estudiantes de La Plata en Vicente López.
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La novena fecha seguirá este domingo. Independiente Rivadavia visitará Mar del Plata para enfrentar a un Aldosivi sin victorias (13:30). A las 16:00, habrá una dramática definición por el boleto a octavos con cuatro partidos a la misma hora: Rosario Central-Tigre, Racing-Huracán, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).
Por último, el lunes figuran tres compromisos. El primero de ellos será vital para definir la Zona A porque Defensa y Justicia necesita vencer a Gimnasia y Esgrima en Mendoza (17:00). Más adelante, Vélez-Newell’s (19:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto (21:30).
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Estos serían los cruces de octavos de final hoy
- Estudiantes vs. Barracas Central
- Boca Juniors vs. Huracán
- Vélez vs. Gimnasia
- Talleres vs. Belgrano
- Rosario Central vs. Lanús
- Argentinos Juniors vs. San Lorenzo
- River Plate vs. Independiente
- Independiente Rivadavia vs. Unión
EL CRONOGRAMA DE LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA
Sábado 2 de mayo
EN JUEGO - Barracas Central vs. Banfield
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14:30 - Lanús vs. Deportivo Riestra
16:15 - Central Córdoba vs. Boca
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18:45 - San Lorenzo vs. Independiente
18:45 - Unión vs. Talleres
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21:15 - Platense vs. Estudiantes
Domingo 3 de mayo
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13:30 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
16:00 - Rosario Central vs. Tigre
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16:00 - Racing vs. Huracán
16:00 - Gimnasia vs. Argentinos Juniors
16:00 - Belgrano vs. Sarmiento
18:30 - River Plate vs. Atlético Tucumán
Lunes 4 de mayo
17:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia
19:15 - Vélez vs. Newell’s
21:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto
Así están las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual
*Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final
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