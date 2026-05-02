Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y la Tabla Anual

Estudiantes de La Plata es el último campeón del fútbol argentino. ¿Podrá repetir la corona? (Crédito: AP/Nicolas Aguilera)

Ha llegado el día. Este sábado comienza la última fecha del Torneo Apertura, que determinará cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final rumbo a pelear por el título del primer semestre en el fútbol argentino. Hay seis duelos estipulados en este inicio del fin de semana, aunque se destaca el clásico entre San Lorenzo e Independiente y la presentación de Boca Juniors.

La grilla tiene su inicio en el estadio Claudio Fabián Tapia entre Barracas Central y Banfield. Además, Lanús -ya clasificado- va contra un necesitado Deportivo Riestra. Más tarde, a las 16:15, el Xeneize se medirá a Central Córdoba en Santiago del Estero en busca de ser líder de la Zona A.

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En contraposición, el estadio Nuevo Gasómetro recibirá una final por la clasificación a la próxima ronda a partir de las 18:45. El Rojo de Gustavo Quinteros está obligado a ganar para no depender de otros resultados, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez avanzará de fase con una victoria o un empate.

Uno de los rivales directos de ambos es Unión, que jugará a la misma hora contra Talleres en Santa Fe. Todo culminará a las 21:15 con Platense y Estudiantes de La Plata en Vicente López.

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La novena fecha seguirá este domingo. Independiente Rivadavia visitará Mar del Plata para enfrentar a un Aldosivi sin victorias (13:30). A las 16:00, habrá una dramática definición por el boleto a octavos con cuatro partidos a la misma hora: Rosario Central-Tigre, Racing-Huracán, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).

Por último, el lunes figuran tres compromisos. El primero de ellos será vital para definir la Zona A porque Defensa y Justicia necesita vencer a Gimnasia y Esgrima en Mendoza (17:00). Más adelante, Vélez-Newell’s (19:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto (21:30).

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Estos serían los cruces de octavos de final hoy

Estudiantes vs. Barracas Central

Boca Juniors vs. Huracán

Vélez vs. Gimnasia

Talleres vs. Belgrano

Rosario Central vs. Lanús

Argentinos Juniors vs. San Lorenzo

River Plate vs. Independiente

Independiente Rivadavia vs. Unión

EL CRONOGRAMA DE LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA

Sábado 2 de mayo

EN JUEGO - Barracas Central vs. Banfield

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14:30 - Lanús vs. Deportivo Riestra

16:15 - Central Córdoba vs. Boca

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18:45 - San Lorenzo vs. Independiente

18:45 - Unión vs. Talleres

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21:15 - Platense vs. Estudiantes

Domingo 3 de mayo

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13:30 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

16:00 - Rosario Central vs. Tigre

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16:00 - Racing vs. Huracán

16:00 - Gimnasia vs. Argentinos Juniors

16:00 - Belgrano vs. Sarmiento

18:30 - River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4 de mayo

17:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

19:15 - Vélez vs. Newell’s

21:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto

Así están las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual

*Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final