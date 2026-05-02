Deportes

Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y la Tabla Anual

Barracas Central y Banfield abren la jornada de sábado en la cancha del Guapo. Los otros partidos del día y la agenda completa

Guardar
Estudiantes de La Plata es el último campeón del fútbol argentino. ¿Podrá repetir la corona? (Crédito: AP/Nicolas Aguilera)
Estudiantes de La Plata es el último campeón del fútbol argentino. ¿Podrá repetir la corona? (Crédito: AP/Nicolas Aguilera)

Ha llegado el día. Este sábado comienza la última fecha del Torneo Apertura, que determinará cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final rumbo a pelear por el título del primer semestre en el fútbol argentino. Hay seis duelos estipulados en este inicio del fin de semana, aunque se destaca el clásico entre San Lorenzo e Independiente y la presentación de Boca Juniors.

La grilla tiene su inicio en el estadio Claudio Fabián Tapia entre Barracas Central y Banfield. Además, Lanús -ya clasificado- va contra un necesitado Deportivo Riestra. Más tarde, a las 16:15, el Xeneize se medirá a Central Córdoba en Santiago del Estero en busca de ser líder de la Zona A.

PUBLICIDAD

En contraposición, el estadio Nuevo Gasómetro recibirá una final por la clasificación a la próxima ronda a partir de las 18:45. El Rojo de Gustavo Quinteros está obligado a ganar para no depender de otros resultados, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez avanzará de fase con una victoria o un empate.

Uno de los rivales directos de ambos es Unión, que jugará a la misma hora contra Talleres en Santa Fe. Todo culminará a las 21:15 con Platense y Estudiantes de La Plata en Vicente López.

PUBLICIDAD

La novena fecha seguirá este domingo. Independiente Rivadavia visitará Mar del Plata para enfrentar a un Aldosivi sin victorias (13:30). A las 16:00, habrá una dramática definición por el boleto a octavos con cuatro partidos a la misma hora: Rosario Central-Tigre, Racing-Huracán, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).

Por último, el lunes figuran tres compromisos. El primero de ellos será vital para definir la Zona A porque Defensa y Justicia necesita vencer a Gimnasia y Esgrima en Mendoza (17:00). Más adelante, Vélez-Newell’s (19:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto (21:30).

Estos serían los cruces de octavos de final hoy

  • Estudiantes vs. Barracas Central
  • Boca Juniors vs. Huracán
  • Vélez vs. Gimnasia
  • Talleres vs. Belgrano
  • Rosario Central vs. Lanús
  • Argentinos Juniors vs. San Lorenzo
  • River Plate vs. Independiente
  • Independiente Rivadavia vs. Unión

EL CRONOGRAMA DE LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA

Sábado 2 de mayo

EN JUEGO - Barracas Central vs. Banfield

14:30 - Lanús vs. Deportivo Riestra

16:15 - Central Córdoba vs. Boca

18:45 - San Lorenzo vs. Independiente

18:45 - Unión vs. Talleres

21:15 - Platense vs. Estudiantes

Domingo 3 de mayo

13:30 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

16:00 - Rosario Central vs. Tigre

16:00 - Racing vs. Huracán

16:00 - Gimnasia vs. Argentinos Juniors

16:00 - Belgrano vs. Sarmiento

18:30 - River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4 de mayo

17:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

19:15 - Vélez vs. Newell’s

21:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto

Así están las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual

*Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateIndependienteSan LorenzoRacingTorneo AperturaBarracas CentralBanfieldLanúsDeportivo RiestraCentral CórdobaUniónTalleresPlatenseEstudiantesAldosiviIndependiente RivadaviaRosario CentralTigreHuracánGimnasiaArgentinos JuniorsBelgranoSarmientoAtlético TucumánGimnasia de MendozaDefensa y JusticiaVélezNewell’sEstudiantes de Río CuartoInstituto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Olivier Giroud: del dolor de la Eurocopa 2016 a la gloria del Mundial 2018 con Francia

El delantero repasó cómo la derrota ante Portugal marcó su carrera y se convirtió en el impulso emocional que lo llevó a consagrarse en Rusia junto a la selección francesa

Olivier Giroud: del dolor de la Eurocopa 2016 a la gloria del Mundial 2018 con Francia

Tras culminar 10° en la carrera Sprint, Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1: horario y TV

El argentino perdió dos lugares desde la largada y terminó décimo después de las 19 vueltas. Ahora apunta a mejorar sus tiempos de cara a la largada del domingo

Tras culminar 10° en la carrera Sprint, Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1: horario y TV

La radiografía de Colapinto en la carrera Sprint de Miami: de la pelea mano a mano con Verstappen y Hamilton al objetivo que logró en la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo una buena largada, pero el ímpetu de los campeones mundiales lo obligó a dar un paso atrás y cerró en el 10° lugar

La radiografía de Colapinto en la carrera Sprint de Miami: de la pelea mano a mano con Verstappen y Hamilton al objetivo que logró en la Fórmula 1

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Desde las 16:15, el Ferroviario y el Xeneize se despedirán de la fase regular del certamen. Dirigirá Nazareno Arasa

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La frustración de Colapinto por el toque que lo privó de sumar puntos en la carrera Sprint del GP de Miami: “Me condicionó”

El argentino de Alpine terminó décimo en la carrera del sábado de la Fórmula 1 y no pudo mantener el octavo puesto de la largada

La frustración de Colapinto por el toque que lo privó de sumar puntos en la carrera Sprint del GP de Miami: “Me condicionó”
DEPORTES
Olivier Giroud: del dolor de la Eurocopa 2016 a la gloria del Mundial 2018 con Francia

Olivier Giroud: del dolor de la Eurocopa 2016 a la gloria del Mundial 2018 con Francia

Tras culminar 10° en la carrera Sprint, Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1: horario y TV

La radiografía de Colapinto en la carrera Sprint de Miami: de la pelea mano a mano con Verstappen y Hamilton al objetivo que logró en la Fórmula 1

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La frustración de Colapinto por el toque que lo privó de sumar puntos en la carrera Sprint del GP de Miami: “Me condicionó”

TELESHOW
Calu Rivero está en Río de Janeiro para ver el concierto de Shakira: “Una emoción”

Calu Rivero está en Río de Janeiro para ver el concierto de Shakira: “Una emoción”

Las fotos de la velada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil: “Mi cita”

Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

Se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela después de 17 años: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

INFOBAE AMÉRICA

Violencia en Honduras repunta por reconfiguración del narcotráfico, según autoridades

Violencia en Honduras repunta por reconfiguración del narcotráfico, según autoridades

Guatemala recibe al Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán en Puerto Quetzal

El Salvador impulsa la inclusión financiera de 120 mujeres y microempresas en el centro histórico capitalino

Gobierno dominicano dispone subsidio millonario para mitigar alza de gasolinas ante nuevo incremento de precios

“No quiero que mi familia se separe”: salvadoreño recibe una multa de $1.8 millones por ignorar su deportación