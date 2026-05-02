Teleshow

Las fotos de la velada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil: “Mi cita”

La conductora y el exfutbolista afianzan su relación durante su escapada al país vecino. Los guiños en redes y una copa de vino para sellar el amor

Guardar
La escapada de Sabrina Rojas y José Chatruc a Brasil
La escapada de Sabrina Rojas y José Chatruc a Brasil

Hace días ya que la relación entre Sabrina Rojas y José Pepe Chatruc dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad pública. Después de blanquear el noviazgo, y de un por entonces misterioso viaje a Punta del Este, la pareja eligió Brasil como destino para una nueva escapada romántica, lejos de la rutina y las miradas indiscretas. En un clima relajado, compartieron imágenes y comentarios que dejaron a la vista la complicidad y el entusiasmo del inicio.

La velada quedó reflejada en una serie de fotos tomadas en un restaurante, donde ambos se mostraron distendidos. Una de las postales más elocuentes la muestra a Chatruc con la copa de vino en la mano, disfrutando del momento y de su compañía. Sobre la imagen, el mensaje de Rojas es simple y directo: “Mi cita”, acompañado de un emoji de una estrella, dejando claro que la elección del plan y del acompañante no fue casual.

PUBLICIDAD

Sabrina Rojas, una mujer de cabello castaño claro con ondas, sonríe a cámara en un restaurante nocturno, con un top negro y un collar
Sabrina Rojas compartió una imagen sonriente durante una velada que denominó "Su cita", aludiendo a su pareja José Chatruc

En otra imagen, es Sabrina quien posa para la cámara, con una expresión relajada y cómplice. “Su cita”, escribe y recibe la respuesta de Chatruc, que replica la imagen y suma humor a la escena: “¡Soy malísimo con las fotos! Se agradece el gesto doña Rojas”, escribió, junto a la aclaración lúdica de “Su cita (Mi cita)”. El intercambio, lejos del formalismo, muestra el registro cotidiano y la confianza que ambos construyeron en poco tiempo.

La noche en Brasil no solo fue una celebración a puertas cerradas, sino también una manera de reafirmar el presente de la pareja. A través de los comentarios y las imágenes, los dos dejaron ver que el vínculo atraviesa una etapa de entusiasmo y descubrimiento, marcada por la espontaneidad y la voluntad de compartir espacios nuevos.

PUBLICIDAD

Primer plano de Luis Brandoni, un hombre de mediana edad con barba, olfateando una copa de vino tinto en un restaurante
Si bien todavía son reticentes a mostrarse juntos, Sabrina Rojas y José Chatruc viven su historia de amor a su manera

El viaje comenzó con una selfie en el ascensor, bolsos de mano y sonrisas relajadas, anticipando la aventura. Horas más tarde, ambos compartieron imágenes en la playa, aunque por separado: Rojas sentada en una silla plegable, con bikini estampado y gafas de sol; Chatruc de pie cerca del mar, sin camisa y con lentes oscuros. Cada foto reflejó el deseo de mostrar el disfrute, sin sobreactuar la pareja, pero con señales claras de acercamiento.

La historia entre ellos se fue gestando en reuniones de amigos, partidos de pádel y cenas compartidas. El entorno grupal y los encuentros casuales sirvieron como escenario para que la relación creciera de manera natural, sin declaraciones formales ni anuncios grandilocuentes. La complicidad, incluso, fue celebrada por amigos como la animadora infantil Panam, que definió en broma el vínculo como “pollo amor” por haberse conocido comiendo pollo.

Deuandra T. Brown en un selfie de primer plano. Viste un top negro y un collar con colgante. Su cabello rubio cae sobre sus hombros. Fondo de restaurante borroso
La postal que compartió José Chatruc, haciendo gala de su humor

Ya en Brasil, los posteos en redes sociales funcionaron como un registro espontáneo de la intimidad compartida. Las bromas y los guiños digitales reforzaron la dinámica fresca que eligieron para transitar el inicio del romance. En entrevistas recientes, Rojas reconoció que hacía tiempo que alguien no la cautivaba de esa manera y que, pese a la ilusión, prefiere avanzar con cautela para evitar desilusiones. Chatruc, por su parte, optó por un perfil más reservado y aseguró que la prioridad es divertirse y dejar que la historia crezca sin presiones externas.

El viaje a Brasil marcó un punto de inflexión: de los encuentros grupales y la confidencialidad pasaron a mostrarse abiertamente, sin ocultar el entusiasmo por el presente. Aunque todavía no hablan de formalización, ambos dejaron en claro que están disfrutando esta etapa y que el entorno los acompaña. El recorrido por playas, cenas y atardeceres consolidó la decisión de compartir no solo tiempo, sino también imágenes y palabras que confirman el avance de la relación.

Temas Relacionados

Sabrina RojasPepe ChatrucRelación de ParejaRedes Sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

La actriz, desde Uruguay, donde promociona un documental sobre China Zorrilla, se conmovió al rememorar el final del actor con quien compartió su última obra teatral, Quién es quién

Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

La empresaria, actualmente en Uruguay filmando su serie vertical, participó de la sección “Problemas de millonarios” en el programa de Sebastián Wainraich. Y contó cómo hace para que sus hijos conozcan otras realidades

Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

Se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela después de 17 años: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

Mientras la bailarina optó por el silencio, el empresario enfrentó los rumores de una supuesta infidelidad y anunció el fin de la relación. Son padres de Lola, de 8 años

Se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela después de 17 años: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Fiel a su estilo sin filtros, la actriz se mostró abierta a volver a estar en pareja pero con algunas salvedades

Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

El guatemalteco abrió la serie de 14 Movistar Arena para presentar el espectáculo Lo que el Seco no dijo: una mirada a su biografía musical corregida, aumentada y en permanente construcción

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan
DEPORTES
Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y la Tabla Anual

Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y la Tabla Anual

Tras culminar 10° en la carrera Sprint, Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1: horario y TV

Franco Colapinto terminó 10° en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Guido Andreozzi y Manuel Guinard perdieron la final del dobles en el Masters 1000 de Madrid

Nico Varrone brilló en la Sprint de la F2 y terminó cuarto en el GP de Miami: la impresionante definición de la carrera

TELESHOW
Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

Se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela después de 17 años: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

INFOBAE AMÉRICA

De diccionario estudiantil a movimiento global: el ascenso de Guanaco to English, la voz de Humberto y la pasión de una diáspora

De diccionario estudiantil a movimiento global: el ascenso de Guanaco to English, la voz de Humberto y la pasión de una diáspora

Exportaciones de tomate cherry dominicano a Estados Unidos superan 17 millones de libras año y medio

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

Guatemala arresta a empleados públicos por vínculos con prófugo mexicano buscado por tráfico de combustibles

Panamá intercepta droga con destino a Europa en operación portuaria