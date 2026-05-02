Las fotos de la velada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil: “Mi cita”

La escapada de Sabrina Rojas y José Chatruc a Brasil

Hace días ya que la relación entre Sabrina Rojas y José Pepe Chatruc dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad pública. Después de blanquear el noviazgo, y de un por entonces misterioso viaje a Punta del Este, la pareja eligió Brasil como destino para una nueva escapada romántica, lejos de la rutina y las miradas indiscretas. En un clima relajado, compartieron imágenes y comentarios que dejaron a la vista la complicidad y el entusiasmo del inicio.

La velada quedó reflejada en una serie de fotos tomadas en un restaurante, donde ambos se mostraron distendidos. Una de las postales más elocuentes la muestra a Chatruc con la copa de vino en la mano, disfrutando del momento y de su compañía. Sobre la imagen, el mensaje de Rojas es simple y directo: “Mi cita”, acompañado de un emoji de una estrella, dejando claro que la elección del plan y del acompañante no fue casual.

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Sabrina Rojas compartió una imagen sonriente durante una velada que denominó "Su cita", aludiendo a su pareja José Chatruc

En otra imagen, es Sabrina quien posa para la cámara, con una expresión relajada y cómplice. “Su cita”, escribe y recibe la respuesta de Chatruc, que replica la imagen y suma humor a la escena: “¡Soy malísimo con las fotos! Se agradece el gesto doña Rojas”, escribió, junto a la aclaración lúdica de “Su cita (Mi cita)”. El intercambio, lejos del formalismo, muestra el registro cotidiano y la confianza que ambos construyeron en poco tiempo.

La noche en Brasil no solo fue una celebración a puertas cerradas, sino también una manera de reafirmar el presente de la pareja. A través de los comentarios y las imágenes, los dos dejaron ver que el vínculo atraviesa una etapa de entusiasmo y descubrimiento, marcada por la espontaneidad y la voluntad de compartir espacios nuevos.

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Si bien todavía son reticentes a mostrarse juntos, Sabrina Rojas y José Chatruc viven su historia de amor a su manera

El viaje comenzó con una selfie en el ascensor, bolsos de mano y sonrisas relajadas, anticipando la aventura. Horas más tarde, ambos compartieron imágenes en la playa, aunque por separado: Rojas sentada en una silla plegable, con bikini estampado y gafas de sol; Chatruc de pie cerca del mar, sin camisa y con lentes oscuros. Cada foto reflejó el deseo de mostrar el disfrute, sin sobreactuar la pareja, pero con señales claras de acercamiento.

La historia entre ellos se fue gestando en reuniones de amigos, partidos de pádel y cenas compartidas. El entorno grupal y los encuentros casuales sirvieron como escenario para que la relación creciera de manera natural, sin declaraciones formales ni anuncios grandilocuentes. La complicidad, incluso, fue celebrada por amigos como la animadora infantil Panam, que definió en broma el vínculo como “pollo amor” por haberse conocido comiendo pollo.

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La postal que compartió José Chatruc, haciendo gala de su humor

Ya en Brasil, los posteos en redes sociales funcionaron como un registro espontáneo de la intimidad compartida. Las bromas y los guiños digitales reforzaron la dinámica fresca que eligieron para transitar el inicio del romance. En entrevistas recientes, Rojas reconoció que hacía tiempo que alguien no la cautivaba de esa manera y que, pese a la ilusión, prefiere avanzar con cautela para evitar desilusiones. Chatruc, por su parte, optó por un perfil más reservado y aseguró que la prioridad es divertirse y dejar que la historia crezca sin presiones externas.

El viaje a Brasil marcó un punto de inflexión: de los encuentros grupales y la confidencialidad pasaron a mostrarse abiertamente, sin ocultar el entusiasmo por el presente. Aunque todavía no hablan de formalización, ambos dejaron en claro que están disfrutando esta etapa y que el entorno los acompaña. El recorrido por playas, cenas y atardeceres consolidó la decisión de compartir no solo tiempo, sino también imágenes y palabras que confirman el avance de la relación.

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