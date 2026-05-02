República Dominicana

Exportaciones de tomate cherry dominicano a Estados Unidos superan 17 millones de libras año y medio

El respaldo oficial, la tecnificación y la diversificación productiva fortalecen la posición dominicana en el mercado estadounidense, con beneficios económicos tangibles

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Plantas de tomate cherry con numerosos frutos rojos y algunos verdes cuelgan frente a una bandera de la República Dominicana, sobre una pared de ladrillos.
Tallos de tomate cherry cargados de frutos rojos y verdes maduran frente a una pared de ladrillos, con la bandera de la República Dominicana como telón de fondo, mostrando la riqueza agrícola del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de tomate cherry dominicano hacia el mercado de Estados Unidos han consolidado un notable crecimiento, posicionando al país caribeño como un referente en la agroexportación bajo un ambiente protegido. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, en el último año y medio se han enviado más de 17 millones de libras de este producto a territorio estadounidense, una cifra que evidencia el impulso y la capacidad de adaptación del sector agrícola.

Durante el año 2025, los envíos sumaron 12,777,600 libras, a las que se añaden 4,794,600 libras exportadas en los primeros meses de 2026, teniendo como impulso a la empresa Maguana Tropical. Esta dinámica de crecimiento, reportada en declaraciones recogidas por la cartera estatal, demuestra la estabilidad y la proyección internacional del tomate cherry producido en el país.

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El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, resaltó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la agroindustria dominicana y la capacidad de competir en mercados internacionales con altos estándares de calidad. “Este desempeño ratifica la posición del país en el contexto de las exportaciones agrícolas y muestra la solidez alcanzada en la producción bajo invernaderos.

La provincia de San Juan se consolidó como epicentro de la producción y exportación de tomate cherry bajo invernadero en República Dominicana. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)
La provincia de San Juan se consolidó como epicentro de la producción y exportación de tomate cherry bajo invernadero en República Dominicana. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)

La provincia de San Juan, en el suroeste de Dominicana, ha sido epicentro de este desarrollo. La producción bajo invernaderos ha permitido elevar tanto la calidad como la inocuidad del tomate cherry, además de garantizar una oferta estable y continua para la exportación.

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Según explicó el ministro Espaillat, la tecnificación del sector agropecuario ha transformado la economía local, propiciando empleo y bienestar en las comunidades rurales.

Durante un recorrido de supervisión realizado en la empresa Maguana Tropical, el titular de Agricultura estuvo acompañado por el expresidente Hipólito Mejía y funcionarios del sector, entre ellos el viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo, Juan Antonio Gómez, y la viceministra administrativa, Herminia Reyes Abreu. La actividad, estructurada como un “Día de Campo”, permitió observar las innovaciones tecnológicas implementadas en la producción bajo ambiente protegido, orientadas a cumplir con los requisitos de inocuidad y calidad exigidos por el mercado estadounidense.

La provincia de San Juan se consolidó como epicentro de la producción y exportación de tomate cherry bajo invernadero en República Dominicana. (Cortesía: Ministro de Agricultura de República Dominicana)
La provincia de San Juan se consolidó como epicentro de la producción y exportación de tomate cherry bajo invernadero en República Dominicana. (Cortesía: Ministro de Agricultura de República Dominicana)

Modernización agrícola y generación de empleo impulsan el liderazgo exportador

El ministro Espaillat reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano con la modernización del campo. Destacó que la incorporación de tecnología y buenas prácticas agrícolas representa una estrategia clave para incrementar la competitividad y abrir nuevas oportunidades de exportación.

La empresa Maguana Tropical, constituida como zona franca especial, se ha consolidado como un motor de desarrollo para la provincia de San Juan, ya que genera alrededor de 600 empleos directos e indirectos. Edwin Ordaz, directivo de la compañía, explicó que la producción de tomate cherry ha experimentado un proceso de expansión y diversificación, destinando entre un 10 % y un 20 % al mercado nacional y orientando el resto a la exportación.

La empresa Maguana Tropical, junto al respaldo gubernamental, destinó entre un 10 % y un 20 % de su producción al mercado local y el resto a la exportación. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)
La empresa Maguana Tropical, junto al respaldo gubernamental, destinó entre un 10 % y un 20 % de su producción al mercado local y el resto a la exportación. (Cortesía: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana)

Ordaz valoró el respaldo brindado por el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, asegurando que este acompañamiento ha sido fundamental para mantener elevados estándares de calidad y fortalecer la presencia del producto dominicano en mercados internacionales.

Con estos resultados, el tomate cherry se afianza como uno de los rubros emergentes de mayor impacto en la agroexportación dominicana, una tendencia que, según el Ministerio de Agricultura, continuará generando empleo y bienestar en las comunidades productoras de la región sur.

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