Guatemala

Guatemala arresta a empleados públicos por vínculos con prófugo mexicano buscado por tráfico de combustibles

Dos empleados del Registro Nacional de las Personas de Guatemala fueron detenidos por su presunta colaboración en la expedición de documentos falsos al mexicano Fernando Farías Laguna, prófugo acusado de encabezar una red de tráfico de hidrocarburos y arrestado recientemente en Argentina.

Guardar
Oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) en Guatemala, donde laboraban los empleados detenidos por presuntos vínculos con un prófugo mexicano./(Ministerio Público de Guatemala)
Oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) en Guatemala, donde laboraban los empleados detenidos por presuntos vínculos con un prófugo mexicano./(Ministerio Público de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala detuvieron este jueves a dos empleados públicos por su presunta implicación en la facilitación de documentos falsos a Fernando Farías Laguna, un prófugo mexicano capturado recientemente en Argentina. Según informó la agencia EFE, la investigación apunta a la participación de funcionarios del Registro Nacional de las Personas (Renap) en la expedición irregular de un Documento Personal de Identificación (DPI) que permitió al fugitivo eludir la justicia mexicana durante varios meses.

De acuerdo con datos recabados por EFE, el operativo, denominado “Guachicoleros del Renap”, se llevó a cabo en el municipio de San José del Golfo, dentro del departamento central de Guatemala, e incluyó tres allanamientos coordinados por el Ministerio Público. Las personas arrestadas fueron identificadas como Y. A. Mayén, operadora registral acusada de supresión y alteración del estado civil, y L. R. López, señalado por incumplimiento de deberes.

PUBLICIDAD

El informe de EFE destaca que los funcionarios implicados habrían usado sus cargos para facilitar de manera ilegal un DPI guatemalteco a Fernando Farías Laguna, quien figura en los registros bajo el nombre falso de Luis Lemus Ramos. Esta maniobra permitió que el ciudadano mexicano, acusado en su país de encabezar una red de robo y tráfico de hidrocarburos, viajara fuera de México y llegara hasta territorio argentino.

Autoridades guatemaltecas realizan operativos como parte de la investigación por la expedición irregular de documentos./(Ministerio Público de Guatemala)
Autoridades guatemaltecas realizan operativos como parte de la investigación por la expedición irregular de documentos./(Ministerio Público de Guatemala)

Según la Fiscalía de Guatemala, los hechos atribuidos a los empleados públicos constituyen acciones individuales y dolosas. En un comunicado recogido por EFE, el Renap afirmó: “Estos hechos responden a conductas individuales de los señalados trabajadores, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa”. La institución subrayó que ya activó los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo acciones de despido, y enfatizó que la conducta de los acusados “no representa el funcionamiento institucional” de la entidad, que actualmente colabora con el Ministerio Público para preservar la seguridad jurídica del sistema registral.

PUBLICIDAD

El caso ha adquirido notoriedad internacional debido a la magnitud de las acusaciones contra Farías Laguna, identificado como contralmirante y presunto líder de una red de tráfico de combustibles, fenómeno conocido en México como “huachicoleo”. De acuerdo con lo publicado por EFE, el prófugo permanecía en situación de fuga desde agosto de 2025, hasta que fue localizado y arrestado en Argentina el pasado 24 de abril.

Las pesquisas revelan que el uso de la identidad guatemalteca falsa habría sido clave para que Farías Laguna eludiera los controles migratorios y extendiera su huida. Las autoridades argentinas, tras recibir información de los organismos de Guatemala y México, detuvieron al sospechoso, quien ahora podría enfrentar procesos de extradición por los delitos imputados en su país de origen.

La Fiscalía guatemalteca continúa las investigaciones de posibles redes internas en el Renap utilizadas para emitir identificaciones ilegales./(Ministerio Público de Guatemala)
La Fiscalía guatemalteca continúa las investigaciones de posibles redes internas en el Renap utilizadas para emitir identificaciones ilegales./(Ministerio Público de Guatemala)

El caso pone en relieve la vulnerabilidad de los sistemas de registro civil ante posibles actos de corrupción y el impacto que estas acciones pueden tener en la lucha contra el crimen transnacional. Mientras tanto, la Fiscalía guatemalteca continúa con las investigaciones para determinar si existen más funcionarios involucrados en la expedición fraudulenta de documentos.

En el transcurso de las diligencias, el Ministerio Público de Guatemala reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades internacionales para esclarecer el caso y fortalecer los mecanismos de control dentro del sistema registral. EFE indicó que la institución trabaja de manera conjunta con el Renap y otras dependencias para evitar que hechos similares se repitan.

La detención de Farías Laguna y la captura de los empleados públicos en Guatemala han generado atención tanto en los medios locales como en la comunidad internacional, al evidenciar la complejidad de las redes de apoyo que facilitan la fuga de personas buscadas por delitos graves. Según los reportes de EFE, las autoridades consideran prioritario desarticular cualquier estructura que contribuya a la falsificación de documentos oficiales y a la protección de prófugos de alto perfil.

Temas Relacionados

GuatemalaMéxicoArgentinaEmpleados públicosRegistro Nacional de las PersonasMinisterio Público

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: La alcaldía de Santa Ana impulsa plan integral de bacheo y recarpeteo vial

Las autoridades municipales desarrollan intervenciones viales, construcción de espacios deportivos y recuperación de áreas públicas, con el objetivo de fortalecer la movilidad, el dinamismo comercial y la cohesión comunitaria en la localidad.

El Salvador: La alcaldía de Santa Ana impulsa plan integral de bacheo y recarpeteo vial

“Todo se volvió cenizas”: el desgarrador despertar de comerciantes salvadoreños tras voraz incendio en Sonsonate

Bomberos intentaron salvar la mercadería pero la velocidad del fuego lo impidió. En 2026, El Salvador ya registra más de 400 siniestros estructurales

“Todo se volvió cenizas”: el desgarrador despertar de comerciantes salvadoreños tras voraz incendio en Sonsonate

El régimen de Nicaragua autoriza a su embajadora en Austria para suscribir préstamo millonario con el Fondo OPEP

Un acuerdo reciente permite la suscripción de recursos internacionales destinados a obras viales, mientras analistas y organizaciones alertan sobre la falta de supervisión y dudas en la ejecución de los fondos.

El régimen de Nicaragua autoriza a su embajadora en Austria para suscribir préstamo millonario con el Fondo OPEP

Alarma en el mercado laboral: Más del 60% de los trabajadores en Guatemala opera en la informalidad, según encuesta

Con una fuerza laboral que supera los 8.2 millones de personas, Guatemala enfrenta una crisis estructural de formalización que amenaza su desarrollo a largo plazo

Alarma en el mercado laboral: Más del 60% de los trabajadores en Guatemala opera en la informalidad, según encuesta

República Dominicana: La Contraloría informa disminución significativa en tiempos de pago estatales

Un reporte reciente de la entidad señala que el procesamiento de las órdenes realizadas a través del sistema Sugep pasó de nueve a tres días en promedio, beneficiando a proveedores y contratistas del sector público

República Dominicana: La Contraloría informa disminución significativa en tiempos de pago estatales

TECNO

Cuánto cuesta Starlink en Argentina en mayo 2026: planes del internet satelital de Elon Musk

Cuánto cuesta Starlink en Argentina en mayo 2026: planes del internet satelital de Elon Musk

Cómo la disputa legal entre Elon Musk y OpenAI podría modificar la gobernanza en el desarrollo global de inteligencia artificial

Estrenos de HBO Max en mayo 2026: Cumbres Borrascosas, Rick and Morty y más estrenos

La era de los robotaxis inicia: se espera que hagan 15 millones de recorridos en 2026

Qué gafas sirven para ver el eclipse solar: los modelos certificados más populares en Amazon

ENTRETENIMIENTO

‘El diablo viste a la moda 2′: cuánto gana la editora en jefe de Vogue en la vida real

‘El diablo viste a la moda 2′: cuánto gana la editora en jefe de Vogue en la vida real

El live-action de ‘Enredados’ suma a Diego Luna en un rol secreto

La confesión de Billie Eilish: así cambió su vida tras exponer su intimidad en los escenarios

Tensión tras el éxito de ‘Michael’: Nia Long habría cuestionado el pago que recibió por la película

“No quiero ser consumido”: la mirada crítica de Robert Downey Jr. sobre la fama digital y su salto a Doctor Doom

MUNDO

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Países Bajos e Italia concentran la mayor cantidad de adolescentes emprendedores en Europa

El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría

La OTAN afirmó que trabaja con Estados Unidos para analizar la retirada de soldados norteamericanos de Alemania