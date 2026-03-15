Salud

Qué es el “ruido alimentario” y por qué es un desafío creciente para la salud

Especialistas advierten que la preocupación constante por la comida puede afectar el bienestar emocional, incrementar la ansiedad y dificultar el mantenimiento de hábitos saludables a largo plazo

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El ruido de la comida
El ruido de la comida describe pensamientos intrusivos y persistentes sobre alimentos que afectan la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer puede convertirse en un tema central de la mente, más allá del simple placer o la necesidad fisiológica. El ruido de la comida se refiere a esos pensamientos intrusivos, repetitivos y persistentes sobre la comida que aparecen incluso cuando no hay hambre real. A diferencia de pensar ocasionalmente en qué cenar, este fenómeno se caracteriza por una obsesión constante: desde preocuparse habitualmente hasta sentir culpa o ansiedad por lo que se ha ingerido.

Este fenómeno no es un diagnóstico clínico ni un concepto nuevo, pero ha cobrado protagonismo recientemente debido al auge de los medicamentos agonistas del GLP-1. Especialistas como el profesor Robert Kushner, de la Universidad Northwestern, han destacado cómo este término describe el estado mental de quienes sienten que los alimentos ocupan un espacio excesivo en su pensamiento diario.

A nivel práctico, el ruido de la comida puede manifestarse como un zumbido de fondo o, en casos más graves, como una “charla” casi constante sobre qué, cuándo y cuánto comer. Esta preocupación va mucho más allá de la planificación normal, afectando la capacidad de disfrutar de otros aspectos de la vida y generando una fuerte carga emocional.

Cómo se origina el ruido alimentario

Surge de una combinación de factores internos y externos, y afecta a personas de todos los perfiles, aunque ciertos grupos resultan más vulnerables. Entre los principales desencadenantes figuran las señales internas, como el hambre fisiológica o los propios pensamientos sobre la alimentación, y las señales externas, como la exposición a olores tentadores, imágenes de alimentos en redes sociales o la simple presencia de comida en el entorno.

Patrones de alimentación restrictivos y
Patrones de alimentación restrictivos y exposición a estímulos externos intensifican el ruido alimentario en personas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura de la dieta y la presión social ejercen un papel clave. Especialistas como Rachel Goldman, de la Universidad de Nueva York, subrayan que el bombardeo constante de mensajes sobre qué comer y qué evitar contribuye a que muchas personas no sean conscientes del espacio mental que los alimentos ocupan en su día a día, hasta que ese ruido empieza a disminuir o a dificultar la vida cotidiana.

Los patrones alimentarios restrictivos, así como la práctica recurrente de dietas y la presencia de reglas rígidas sobre lo que está permitido consumir, intensifican el ruido alimentario. Estudios recientes señalan que quienes han seguido planes de forma intermitente o se saltan comidas suelen experimentar un incremento en estos pensamientos obsesivos.

Las personas con obesidad o sobrepeso tienden a ser especialmente susceptibles. Según investigaciones citadas en la revista Obesity Reviews, más de la mitad de quienes presentan exceso de peso reconocen experimentar el fenómeno, lo que dificulta la adherencia a planes de alimentación saludables y programas de ejercicio.

El consumo frecuente de productos
El consumo frecuente de productos ultraprocesados refuerza el ciclo del ruido de la comida al activar el sistema de recompensa cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos ultraprocesados refuerzan el ciclo: activan el sistema de recompensa cerebral, generando una sensación placentera que lleva a buscar repetidamente ese estímulo, según explica la endocrinóloga Reena Bose de la Clínica Cleveland. Finalmente, el estrés, la falta de sueño y una gestión deficiente de las emociones también pueden amplificar la intensidad, al aumentar la vulnerabilidad a pensamientos intrusivos y a la toma de decisiones alimentarias impulsivas.

Efectos negativos del ruido de la comida

Puede transformarse en una fuente constante de malestar, afectando distintas áreas de la vida. En el plano físico, este fenómeno suele asociarse con una ingesta calórica excesiva, lo que contribuye al desarrollo de obesidad y, a largo plazo, a problemas como apnea del sueño, presión arterial alta y colesterol elevado. La dificultad para sentirse lleno o satisfecho después de comer puede llevar a consumir porciones más abundantes, perpetuando el círculo vicioso.

Desde la perspectiva mental, genera culpa, vergüenza y ansiedad por las elecciones alimentarias. Este estado de preocupación obsesiva puede convertirse en un obstáculo para el descanso nocturno y desencadenar pensamientos ansiosos recurrentes en torno a la comida. Personas que experimentan un ruido intenso pueden dedicar entre el 80 y el 90% de su día a pensar en lo que comerán, según la psicóloga clínica Susan Albers.

El ruido alimentario puede generar
El ruido alimentario puede generar malestar físico y mental, impactando con culpabilidad, ansiedad, insomnio y aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el aspecto social, tiende a promover el aislamiento. Los sentimientos de vergüenza y el temor a ser juzgado pueden limitar la participación en actividades compartidas, afectando las relaciones personales y reduciendo la calidad de vida. Además, el impacto en el rendimiento laboral y la concentración diaria se hace evidente cuando la mente se encuentra ocupada por pensamientos intrusivos, explican los psicólogos.

Qué recomiendan los expertos

A pesar de que existen medicamentos que reducen el ruido alimentario, existen diversas estrategias aconsejadas por especialistas para disminuir la intensidad de los pensamientos y fomentar una relación más saludable. Según la psicóloga Rachel Goldman, de la Universidad de Nueva York, es fundamental revisar los pilares del bienestar: sueño, alimentación regular, hidratación, actividad física y manejo del estrés. Goldman recomienda llevar un registro diario para identificar patrones y desencadenantes del ruido alimentario.

En declaraciones recogidas por National Geographic, la terapeuta mencionó: “Si el ruido de la comida es muy fuerte cuando pasas cinco horas sin comer, mejor pasa de tres a cuatro horas”. Por su parte, la endocrinóloga Reena Bose, de la Clínica Cleveland, pone el foco en la planificación: “Si no tienes alimentos saludables en casa, no los tendrás en tu plato”. La profesional aconseja planificar las comidas para la semana y comprar ingredientes naturales y frescos.

La BBC recoge las recomendaciones de la psicóloga Charlotte Ord y el médico Jack Mosley, quienes, además de sugerir una organización semanal, recomiendan no saltarse comidas y mantener un equilibrio de nutrientes, siguiendo patrones como la dieta mediterránea. Mosley advierte sobre la fuerza de voluntad: “Cuando vemos comida, la deseamos. Así que deshazte de los alimentos ‘adictivos’ de tu despensa. Reemplázalos con aquellos integrales”.

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