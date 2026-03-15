La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer, advierte un estudio

La contaminación del aire se asocia con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer en adultos mayores, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación del aire genera preocupación entre neurólogos y especialistas en salud pública, ya que investigaciones recientes han vinculado de forma directa la exposición prolongada a aire contaminado con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Varios estudios sostienen que, aunque este riesgo puede ser moderado, es posible reducirlo mediante medidas preventivas cotidianas orientadas a disminuir la exposición a contaminantes.

Los datos disponibles señalan que la exposición continua a partículas contaminantes incrementa tanto la probabilidad de enfermedades cardiovasculares como la vulnerabilidad cerebral ante el Alzheimer. Este riesgo es especialmente elevado en personas mayores de 65 años o en quienes ya presentan daño vascular, según expertos en neurología y salud pública.

Si bien las acciones individuales no eliminan por completo el riesgo, introducir cambios en el entorno y en la rutina puede disminuir la exposición y reducir la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, de acuerdo con la evidencia científica actual.

Relación entre la exposición a contaminantes y el riesgo de Alzheimer

Especialistas en neurología destacan que el estrés oxidativo y la inflamación cerebral causados por contaminantes agravan la vulnerabilidad a enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en la revista médica PLOS Medicine siguió durante dieciocho años a más de 27,8 millones de adultos mayores en Estados Unidos, comparando los niveles de contaminación atmosférica de sus lugares de residencia con los diagnósticos nuevos de Alzheimer.

Los resultados mostraron que quienes respiraban aire de peor calidad tenían un mayor riesgo de padecer la enfermedad. Por su parte, la publicación especializada JAMA Neurology informó que, por cada microgramo adicional por metro cúbico de partículas PM2.5, el riesgo de acumular marcadores de Alzheimer en el cerebro aumentaba hasta en 19 %.

Según los especialistas, las partículas contaminantes inhaladas pueden llegar al torrente sanguíneo y provocar estrés oxidativo e inflamación cerebral. Este mecanismo daña los vasos sanguíneos y puede desencadenar hipertensión, depresión o accidentes cerebrovasculares.

Davide Cappon, director de neuropsicología del Tufts Medical Center, advierte que la contaminación del aire incrementa el riesgo de Alzheimer incluso más allá de los problemas vasculares o neurológicos previos.

Cómo la contaminación del aire afecta la salud cerebral

Filtrar el aire con sistemas HEPA, usar mascarillas N95 y monitorear el índice de calidad del aire son recomendaciones clave para disminuir la exposición a contaminantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud cerebral no se limita a los efectos cardiovasculares. Auriel A. Willette, profesora asociada de Neurología en Rutgers University, señala que el estrés oxidativo y la inflamación ocasionados por las partículas contaminantes pueden favorecer una mayor acumulación de amiloide en el cerebro, considerado uno de los principales precursores biológicos del Alzheimer.

Willette explica: “La contaminación del aire podría llevar al cerebro a un estado más vulnerable al afectar las vías relacionadas con la inflamación, los vasos sanguíneos y el amiloide, lo que podría contribuir a la enfermedad de Alzheimer”.

Aunque las investigaciones no han identificado un mecanismo único, coinciden en que el riesgo se determina por una combinación de factores ambientales, genéticos y del estilo de vida. Cappon lo resume: “La enfermedad de Alzheimer no surge por una sola causa, sino por la acumulación de factores como la genética, la salud vascular y el metabolismo a lo largo de décadas”. En este contexto, la contaminación del aire se añade como un factor relevante entre los múltiples determinantes de la salud cerebral.

Las personas mayores y quienes tienen antecedentes de accidentes cerebrovasculares o daño vascular son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. Según Davide Cappon, director de neuropsicología del Tufts Medical Center, el cerebro con vasos sanguíneos dañados resiste peor el estrés ambiental, por lo que el riesgo aumenta en estos grupos.

Consejos prácticos para reducir el riesgo de Alzheimer

El neurólogo Clifford Segil recomienda mantener el cerebro activo mediante el aprendizaje continuo y la resolución de acertijos (Freepik)

Si bien no es posible modificar la calidad del aire exterior a nivel individual, existen estrategias para reducir la exposición personal. Utilizar un purificador de aire con filtro HEPA, mantener puertas y ventanas cerradas durante episodios de alta contaminación y emplear mascarillas N95 al salir son recomendaciones respaldadas por expertos. Antes de realizar ejercicio al aire libre, resulta útil consultar el índice de calidad del aire (ICA), que evalúa el nivel de nocividad ambiental en una escala de 0 a 500.

Otros consejos de especialistas, como Clifford Segil, neurólogo del Providence Saint John’s Health Center, incluyen realizar más de 150 minutos semanales de actividad física, mantener el cerebro activo a través del aprendizaje o la resolución de acertijos y fomentar la socialización. La interacción frecuente con otras personas favorece la salud cerebral y previene la soledad, asociada con un aumento de hasta 31 % en el riesgo de demencia.

No obstante, los expertos advierten que, aunque estas medidas ayudan a limitar la exposición a partículas peligrosas, todavía no existen pruebas concluyentes de que reduzcan el desarrollo del Alzheimer. Sin embargo, se consideran estrategias razonables dentro de un enfoque integral de prevención y cuidado de la salud cerebral.

La acumulación persistente de contaminación atmosférica representa un desafío ambiental que impacta de manera concreta en la salud pública. Las diferencias en los niveles de exposición pueden traducirse, con el tiempo, en riesgos tangibles para la población, lo que subraya la importancia de adoptar medidas tanto personales como colectivas para proteger la salud cerebral.