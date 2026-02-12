Ciencia

La contaminación del aire en interiores puede quintuplicar la del exterior

Cambiar hábitos sencillos y ventilar los ambientes ayuda a limitar el impacto de partículas y gases en los espacios cerrados

Guardar
La exposición a material particulado
La exposición a material particulado y dióxido de nitrógeno en hogares proviene de la quema de gas, velas y alimentos, alerta la OMS –Imagen Ilustrativa Infobae

La contaminación del aire en interiores puede alcanzar niveles de dos a cinco veces superiores a los del exterior, según la Organización Mundial de la Salud. Durante el invierno, este riesgo aumenta debido a la permanencia prolongada en espacios cerrados y al uso frecuente de fuentes de combustión, como velas, chimeneas y cocinas a gas, de acuerdo con expertos en salud ambiental.

La exposición a material particulado y dióxido de nitrógeno proviene principalmente de la quema de gas, velas, cigarrillos y alimentos en el hogar, indica la Organización Mundial de la Salud. Estas partículas microscópicas y gases tóxicos pueden intensificarse cuando la ventilación es deficiente, afectando a millones de personas y vinculándose a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Jonathan Levy, científico de la Universidad de Boston, advierte que “cualquier llama, ya sea de una vela o una estufa a leña, afecta la calidad del aire que se respira”. El especialista destaca que incluso cocinar sin la debida ventilación incrementa los compuestos nocivos en el aire interior.

Gabriel Bekö, ingeniero ambiental de la Universidad Técnica de Dinamarca, subraya que “la dimensión del espacio resulta clave”. En ambientes pequeños, la concentración de contaminantes es mayor, mientras que en viviendas más grandes, estos tienden a dispersarse con mayor facilidad.

Los expertos remarcan que, además de la combustión, productos cotidianos como limpiadores y artículos de higiene pueden liberar compuestos orgánicos volátiles y otras sustancias químicas asociadas a problemas de desarrollo infantil.

la frecuencia en el uso
la frecuencia en el uso de fuentes de combustión determinan el nivel de exposición - Imagen: Rincón Zen

La ventilación doméstica y la frecuencia en el uso de fuentes de combustión determinan el nivel de exposición, señala la Universidad de Boston. Levy y Bekö recomiendan abrir las ventanas aun en climas fríos para renovar el aire y reducir la presencia de contaminantes peligrosos.

Otra recomendación es utilizar purificadores de aire portátiles y, en viviendas equipadas con sistemas HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), instalar filtros de alta eficiencia. Estas medidas ayudan a mejorar la calidad del aire en interiores.

Así mismo, los expertos insisten en la limpieza frecuente con aspiradoras equipadas con filtros HEPA y el uso de paños húmedos para retirar polvo y alérgenos sin levantar partículas al ambiente. Este hábito ayuda a prevenir la acumulación de polvo y residuos que pueden contener contaminantes peligrosos, como esporas de moho y ácaros.

La concienciación sobre el impacto de la calidad del aire en interiores es creciente, respaldada por investigaciones publicadas en revistas científicas como The Lancet y por campañas de organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Estas entidades subrayan que, aunque eliminar completamente los contaminantes domésticos es imposible, la implementación de medidas simples y sostenidas puede marcar una diferencia tangible en la salud y el bienestar de los habitantes. Entre las recomendaciones figura también el mantenimiento regular de sistemas de calefacción y ventilación, así como la revisión periódica de detectores de monóxido de carbono, un gas inodoro y potencialmente letal que puede generarse en equipos defectuosos.

Para disminuir el riesgo, los especialistas sugieren limitar el empleo de velas, chimeneas y otras fuentes de combustión innecesarias. Insisten también en la limpieza frecuente, ya que contribuye a evitar la acumulación de partículas potencialmente dañinas.

Se debe adoptar medidas sencillas
Se debe adoptar medidas sencillas en la rutina diaria contribuye a minimizar los riesgos - Freepik

Respecto a los inciensos, un estudio publicado en la revista científica Environmental Science & Technology respalda la reducción del uso de inciensos y ambientadores artificiales, priorizando la ventilación natural y el empleo de extractores en baños y cocinas para expulsar el aire viciado.

De acuerdo a la incorporación de plantas de interior, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizó investigaciones que demostraron que especies como el potus y la sansevieria pueden absorber ciertos compuestos orgánicos volátiles, aunque los expertos aclaran que su efecto es complementario y no sustituye las principales estrategias de ventilación y filtrado.

Aunque no es posible eliminar por completo los contaminantes domésticos, adoptar medidas sencillas en la rutina diaria contribuye a minimizar los riesgos y favorece espacios más seguros en el hogar.

Temas Relacionados

Contaminación Del Aire InteriorHogarOrganización Mundial De La SaludUniversidad De BostonSalud PúblicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo lograr un sueño reparador cuando se trabaja de noche y qué hábitos ayudan a evitar el insomnio

Especialistas advierten que los turnos fuera del horario habitual afectan el sueño, elevan la probabilidad de enfermedades cardíacas y alteraciones emocionales, aunque adaptar rutinas y el entorno puede mitigar estos efectos

Cómo lograr un sueño reparador

Cómo incide la calidad de los hidratos de carbono y las grasas vegetales en la protección cardiovascular a largo plazo

Un trabajo liderado por Harvard y la Universidad del Sur de Dinamarca destaca que priorizar alimentos integrales y vegetales puede disminuir la incidencia de enfermedades cardíacas en adultos

Cómo incide la calidad de

El uso adictivo de pantallas es más perjudicial para la salud mental adolescente que el tiempo de exposición

Una nueva investigación, esta vez con más de 8.000 adolescentes, halló que el uso problemático de celulares, redes sociales y videojuegos aumentan los problemas de salud mental en jóvenes de 11 y 12 años

El uso adictivo de pantallas

Los adultos mayores mantienen defensas contra el sarampión, según especialistas regionales

Expertos explican que las personas mayores de 60 años suelen contar con protección natural adquirida en la infancia, por lo que la vacunación sistemática solo se indica ante ausencia de inmunización previa. Médicos llaman a completar esquema en adultos jóvenes y niños

Los adultos mayores mantienen defensas

Quién es la “nueva Einstein”: la joven de origen cubano que se graduó de Harvard y construyó un avión a los 14 años

Sabrina González Pasterski es física y egresada también del MIT. Hoy lidera una revolución teórica que busca describir el cosmos como un holograma, desafiando los límites entre la relatividad y la mecánica cuántica

Quién es la “nueva Einstein”:
DEPORTES
La hazaña de una esquiadora

La hazaña de una esquiadora que ganó la medalla en los JJ.OO. de Invierno con una lesión en las costillas: “Ha sido una semana terriblemente dolorosa”

Terminó el segundo día de pretemporada de la Fórmula 1: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y se perdió parte de la sesión

El insólito gol que erró abajo del arco el ex River Plate Gonzalo Tapia en Brasil

Habló el delantero argentino que es seguido por la selección española: “No cierro ninguna puerta”

Alarmante declaración sobre el rendimiento de Aston Martin en la Fórmula 1: “Estamos a cuatro segundos y medio de los primeros”

TELESHOW
El guiño romántico de la

El guiño romántico de la China Suárez para Mauro Icardi con una indirecta para Benjamín Vicuña

La contundente frase de Maxi López para Wanda Nara: “No recomiendo una ex despechada”

Toc Toc suspendió la función en Mar del Plata por una intoxicación masiva del elenco: la palabra de Diego Pérez

La argentina que ganó en Pasapalabra España reveló el secreto que la hizo millonaria: “Todavía lo estoy procesando”

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a exalcalde en Panamá

Capturan a exalcalde en Panamá por presunto manejo irregular de fondos públicos

Justicia confirmó condena para el conductor que chocó en Punta del Este y causó la muerte de dos modelos argentinas

La crisis de Cuba: sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos

El metrocable movilizará hasta 7,000 pasajeros por hora entre la Zacamil y el Centro Histórico de San Salvador

¿Está el régimen cubano próximo a caer?