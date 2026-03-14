Salud

Los planes de comidas generados por IA para adolescentes que hacen dieta podrían ser perjudiciales, advierte un estudio

Healthday Spanish

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VIERNES, 13 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Muchos adolescentes recurren a chatbots de inteligencia artificial (IA) para ayudarles a perder peso elaborando planes de comidas para dietas.

Pero un nuevo estudio advierte que esos planes tienen más probabilidades de conducir a la desnutrición y trastornos alimentarios que a una pérdida de peso saludable.

Los investigadores descubrieron que los planes de comidas generados por IA tienden a subestimar los nutrientes y la ingesta calórica necesarios que un adolescente necesita para un crecimiento saludable, según los resultados publicados el 11 de marzo en Frontiers in Nutrition.

De hecho, los planes de comidas con IA promovían recortes calóricos que, según los resultados, equivalían a saltarse una comida completa al día.

"Demostramos que los planes de dieta generados por modelos de IA tienden a subestimar sustancialmente la ingesta total de energía y nutrientes clave en comparación con los planes basados en guías preparados por un dietista", dijo la investigadora principal Ayşe Betül Bilen, profesora adjunta de ciencias de la salud en la Universidad Atlas de Estambul en Turquía.

"Seguir planes de alimentación tan desequilibrados o excesivamente restrictivos durante la adolescencia puede afectar negativamente al crecimiento, la salud metabólica y los hábitos alimenticios", dijo Bilen en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores pidieron a cinco modelos de IA online gratuitos que crearan planes de comidas -- ChatGPT 4, Gemini 2.5 Pro, Bing Chat-5GPT, Claude 4.1 y Perplexity.

El equipo proporcionó la edad, altura y peso de cuatro hipotéticos jóvenes de 15 años - un niño y una niña con sobrepeso y un niño y una niña obesos - y pidió a la IA que creara un plan para tres días. Cada día incluiría tres comidas y dos tentempiés.

Los investigadores también pidieron a una dietista especializada en salud adolescente que elaborara planes de alimentación siguiendo las mismas directrices.

Los resultados mostraron que los modelos de IA estimaban que los requerimientos energéticos de los adolescentes eran casi 700 calorías menores que los del dietista, el equivalente a una comida completa.

La diferencia es lo suficientemente grande como para tener un efecto potencialmente grave en la salud de un adolescente, según los investigadores.

Los programas de IA también tendían a sobreestimar la cantidad de proteínas y grasas que los adolescentes necesitan en sus comidas, mientras que subestimaban la cantidad de carbohidratos, según el estudio.

Los planes de comidas generados por IA tenían hasta un 21% a 24% de la ingesta energética proveniente de proteínas, un 41% a 45% de grasas y un 32% a 36% de carbohidratos, según los investigadores.

En comparación, las directrices estadounidenses recomiendan que entre el 15% y el 20% de las calorías provengan de proteínas, del 30% al 35% de grasas y del 45% a 50% de carbohidratos.

Este tipo de planes de comidas podrían afectar a la salud de un adolescente y potencialmente derivar en un trastorno alimentario, advirtieron los investigadores.

"La adolescencia es un periodo crítico para el crecimiento físico, el desarrollo óseo y la maduración cognitiva", dijo Bilen. "Una menor ingesta de energía y carbohidratos, combinada con un aumento en las proporciones de proteínas y grasas, puede suponer riesgos durante el periodo de crecimiento adolescente."

Al diseñar planes de comidas, las herramientas de IA no parecen estar haciendo referencia a las directrices en línea sobre nutrición saludable presentadas por organizaciones de prestigio, según los investigadores.

"Los modelos de IA se entrenan principalmente para generar respuestas que parezcan plausibles y fáciles de usar, más que clínicamente precisas", dijo Bilen. "Nuestros hallazgos sugieren que pueden basarse en patrones de dieta generalizados o populares en lugar de integrar completamente los requisitos nutricionales específicos de cada edad."

Cualquiera que utilice IA para elaborar planes de dieta debe ser cauteloso, advirtieron los investigadores.

"Los planes de dieta generados por IA se desviaron consistentemente del equilibrio recomendado de macronutrientes, lo cual es especialmente problemático para los adolescentes", dijo Bilen.

Más información

La Academia Americana de Pediatras tiene más información sobre las necesidades nutricionales de un adolescente.

FUENTE: Frontiers, nota de prensa, 12 de marzo de 2026

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