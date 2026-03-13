Cuál es el horario ideal para desayunar y reducir el riesgo de obesidad, según expertos

Desayunar entre 60 y 120 minutos después de despertar optimiza el metabolismo y ayuda en el control de peso saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayunar en el momento adecuado impacta directamente en los niveles de energía y en el mantenimiento de un peso saludable, según recomendaciones recientes validadas por GQ. Tomar el desayuno entre una y dos horas después de despertar favorece el funcionamiento metabólico y la respuesta energética del organismo, de acuerdo con expertos citados por el medio.

El horario recomendado para desayunar es entre 60 y 120 minutos tras despertar. Esta pauta contribuye al equilibrio de los niveles de azúcar en sangre y se asocia con una mayor sensación de energía a lo largo del día, aspectos relevantes para quienes buscan cuidar su peso y su bienestar, según la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Desayunar temprano interrumpe el ayuno nocturno y proporciona la dosis inicial de nutrientes al cuerpo. Este momento aprovecha la sensibilidad a la insulina en las primeras horas del día, condición que facilita la absorción de nutrientes y optimiza el rendimiento cerebral y muscular, precisa GQ. Además, consumir el desayuno dentro del periodo recomendado alinea las demás comidas con los ritmos circadianos, promoviendo el control del metabolismo y del apetito.

Riesgos de omitir o retrasar el desayuno

La omisión del desayuno o su retraso más allá de las dos horas desde el inicio del día puede tener consecuencias adversas para la salud metabólica. La Escuela de Salud Pública de Harvard advierte que quienes no desayunan presentan un mayor riesgo de sufrir resistencia a la insulina, alteraciones en los perfiles lipídicos y aumento de peso corporal.

La omisión o retraso excesivo del desayuno aumenta el riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y alteraciones en los perfiles lipídicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios longitudinales publicados por la institución han documentado que los adultos que omiten el desayuno tienen un riesgo hasta 27% superior de desarrollar enfermedades cardiovasculares y un 20% mayor de sufrir diabetes tipo 2, en comparación con quienes mantienen un patrón regular de desayuno.

Además, investigaciones citadas por Harvard y respaldadas por la revista médica The Lancet muestran que la ausencia de un desayuno equilibrado impacta negativamente en la función cognitiva, la memoria y el estado de alerta, especialmente en niños, adolescentes y adultos mayores.

Un análisis epidemiológico publicado reveló que desayunar al menos cinco veces por semana se asocia con un menor riesgo de obesidad, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y enfermedades coronarias. Estos hallazgos refuerzan la importancia de mantener un horario regular para el desayuno y de integrarlo como parte clave de la rutina diaria de salud.

Alimentos recomendados para un desayuno saludable

Incluir carbohidratos complejos como la avena y el pan integral en el desayuno ayuda a mantener niveles estables de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad nutricional del desayuno es tan decisiva como el momento de su consumo. La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda estructurar la primera comida del día a partir de carbohidratos complejos —como avena, pan integral o quinoa—, que proveen energía de liberación sostenida y ayudan a estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Las proteínas magras, presentes en huevos, yogur natural, leche descremada, legumbres o frutos secos, promueven la saciedad y contribuyen al desarrollo y reparación de tejidos. La fibra dietética, abundante en frutas frescas, verduras y cereales integrales, favorece la salud digestiva y el control del peso, además de modular la absorción de azúcares. Las grasas saludables, como las del aceite de oliva extra virgen, el aguacate y las semillas, aportan energía y benefician la función cardiovascular y la absorción de vitaminas liposolubles.

Un desayuno bien planificado —variado, rico en nutrientes y adaptado a las necesidades energéticas individuales— contribuye a la estabilidad del apetito durante el día y facilita la adopción de hábitos alimentarios sostenibles para el control del peso y la prevención de enfermedades crónicas.

La rutina consistente de desayunar está vinculada con mejores indicadores de bienestar general y rendimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayunar de manera consciente implica seleccionar alimentos de alta calidad nutricional, ajustar las porciones según el nivel de actividad física y las necesidades personales, y evitar opciones ultraprocesadas, ricas en azúcares simples y grasas saturadas.

De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard y la revista The Lancet, priorizar el consumo de alimentos frescos y mantener una rutina consistente de desayuno se asocian con mejores indicadores de salud metabólica, mejor desempeño cognitivo y mayor bienestar general desde las primeras horas del día.