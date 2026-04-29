Un tornado arrasa una ciudad de este estado y deja heridos, destrucción masiva y toque de queda

La alerta de tornado emitida por el Servicio Meteorológico Nacional permitió activar protocolos de emergencia y limitar desplazamientos en las zonas más impactadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mineral Wells, Texas quedó fuertemente afectada por el paso de un tornado confirmado durante la tarde del tornado del 28 de abril de 2026, fenómeno que ocasionó daños estructurales de consideración, dos personas hospitalizadas, varios lesionados leves y la declaración de un estado local de desastre. La magnitud del evento provocó el despliegue de equipos de emergencia y la implementación de un toque de queda para garantizar la seguridad pública, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la agencia federal estadounidense del clima, y la cadena de meteorología Fox Weather.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta de tornado se emitió a las 17:11 hora local para el sur del condado de Parker, tras detectar una circulación confirmada por radar próxima a la autopista 180, a pocos kilómetros del centro de Mineral Wells. En declaraciones a Fox 4 News, el jefe del Departamento de Bomberos de Mineral Wells, Ryan Dunn, indicó que dos personas hospitalizadas y varios lesionados leves recibieron atención médica en el lugar. Las autoridades activaron protocolos ante emergencias y solicitaron a la población limitar desplazamientos en las zonas más impactadas.

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El fenómeno se inscribe en una serie de tormentas intensas que han azotado recientemente a Texas y otros estados del sur de Estados Unidos. De acuerdo con registros del NWS, el área metropolitana de Dallas-Fort Worth y condados vecinos han experimentado un aumento en la frecuencia de eventos meteorológicos extremos debido al predominio de sistemas de baja presión y la interacción de masas de aire cálido y húmedo propias de la temporada de primavera, lo que ha propiciado condiciones favorables para la ocurrencia recurrente de tornados y tormentas. Esto obliga a un monitoreo continuo y a la adaptación de los sistemas de respuesta local.

¿Qué ocurrió en Mineral Wells, Texas, durante el tornado?

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado tocó tierra cerca de las 17:10, desplazándose a una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora (25 millas por hora) hacia el este, según información obtenida por The Weather Channel. El fenómeno llegó hasta Mineral Wells, provocando el colapso de techos, destrucción de almacenes y viviendas, así como daños en comercios y en la infraestructura urbana.

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La circulación inicial del tornado se detectó en las inmediaciones de la autopista 180, a unos cinco kilómetros (tres millas) al este de la ciudad, antes de dirigirse hacia áreas más densamente pobladas. Equipos de emergencia y servicios municipales evacuaron residentes, despejaron carreteras y habilitaron refugios temporales. El NWS informó que la evaluación de daños y la clasificación final del tornado será determinada después de la inspección directa, aplicando la escala Fujita Mejorada (EF).

Las imágenes difundidas por autoridades muestran extensos escombros, vehículos desplazados y árboles arrancados de raíz. La Oficina de Gestión de Emergencias local declaró que la prioridad inmediata es garantizar la seguridad de la población y restablecer los servicios básicos.

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El fenómeno ocasionó destrucción de techos, almacenes y viviendas, así como cortes eléctricos y calles bloqueadas por escombros en Mineral Wells, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué daños materiales y personales provocó el tornado en Mineral Wells?

Según Fox Weather, KRDO News y medios locales, el tornado dejó dos personas hospitalizadas y varios lesionados leves atendidos en el lugar. No se reportaron fallecidos en la ciudad hasta el cierre de este informe. El Departamento de Bomberos de Mineral Wells informó que al menos un almacén y múltiples viviendas registraron daños estructurales de gravedad, mientras que otras edificaciones resultaron inhabitables.

La Cruz Roja habilitó un centro de asistencia en la escuela secundaria local, donde proporcionó refugio y apoyo a familias desplazadas. El suministro eléctrico se interrumpió en diversas áreas y varias calles quedaron bloqueadas por escombros, dificultando el acceso a vehículos de emergencia. El municipio advirtió sobre la presencia de cables caídos y estructuras inestables y recomendó evitar las zonas afectadas.

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De acuerdo con información de ABC17 News, medio local, la serie de tormentas asociadas a este sistema dejó al menos dos muertes en otras zonas de Texas y daños de consideración en el condado de Parker y regiones colindantes. La magnitud de las pérdidas llevará a una evaluación detallada durante los próximos días, conforme avancen las labores de remoción de escombros y restauración de servicios esenciales.

¿Por qué se declaró el estado de desastre y se implementó un toque de queda en Mineral Wells?

La extensión de los daños observados tras el tornado motivó la declaración de un estado local de desastre por parte de las autoridades de Mineral Wells, lo que habilita el acceso a recursos estatales y federales para atender la emergencia. El toque de queda se estableció inicialmente hasta las 6:00 del miércoles, ampliándose a un horario nocturno de 20:00 a 6:00, para prevenir accidentes, robos y asegurar el trabajo seguro de los servicios de rescate.

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En redes sociales, el municipio instó a la comunidad a no transitar por el corredor ubicado entre Country Club Estates y el parque estatal Lake Mineral Wells, una de las zonas más afectadas. El mensaje oficial: “Pedimos a los residentes permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”, expresó la administración local, según publicó Fox Weather, cadena de meteorología.

La declaración del estado de desastre permite solicitar fondos y recursos a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), y agiliza los procesos de reconstrucción y asistencia social. Autoridades estatales y federales mantienen vigilancia en la zona ante el riesgo de nuevos episodios de tormentas.

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¿Qué explicaciones y análisis ofrecieron las autoridades meteorológicas sobre el tornado?

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que el tornado registrado en Mineral Wells fue parte de una cadena de sistemas convectivos que cruzaron el centro y norte de Texas. “Nuestro equipo de evaluación estará en el área para analizar la trayectoria, la magnitud de los daños y la posible clasificación del fenómeno”, detalló el NWS en un comunicado recogido por The Weather Channel.

La valoración sigue la escala Fujita Mejorada (EF), que considera el tipo de estructuras afectadas, la extensión del daño y la intensidad de los vientos. Según los registros del NWS, Texas está entre los estados con mayor frecuencia de tornados en la Unión Americana durante la primavera. Para 2026, la agencia ha documentado un aumento en la incidencia de tormentas intensas en el sur del país.

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Entre los factores principales que explican la formación de tornados en la región resalta la interacción de masas de aire cálido y húmedo provenientes del Golfo de México con frentes fríos, una combinación que propició el evento de Mineral Wells.

La declaración de estado de desastre en Mineral Wells habilitó recursos estatales y federales e implementó un toque de queda nocturno para proteger a la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo responde la ciudad y qué medidas se mantienen para la población afectada?

Desde la declaración del estado de desastre, autoridades municipales y estatales han coordinado la intervención de equipos de rescate, servicios médicos y voluntarios para responder a las necesidades inmediatas. La Cruz Roja y organizaciones locales colaboran en la distribución de suministros y la apertura de albergues temporales.

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El Departamento de Policía de Mineral Wells mantiene el resguardo de zonas restringidas para prevenir robos y garantizar la seguridad. El restablecimiento de la energía eléctrica y la limpieza de calles figura como tarea prioritaria, según los comunicados oficiales. “La seguridad de los residentes es nuestra máxima prioridad, por eso mantenemos el toque de queda en los sectores más afectados”, remarcó el jefe del Departamento de Bomberos de Mineral Wells, Ryan Dunn, citado por Fox 4 News.

Se exhortó a la comunidad a consultar únicamente fuentes oficiales para conocer el estado de las infraestructuras, la disponibilidad de refugios y los procedimientos para solicitar ayuda estatal y federal.

¿Qué impacto tiene este tornado en el contexto regional y cuál es el pronóstico inmediato?

El tornado de Mineral Wells se suma a una serie de eventos meteorológicos intensos registrados en el sur de Estados Unidos durante la primavera de 2026. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tendencia actual de tormentas en la región ha desafiado a los sistemas de protección civil y emergencia.

El monitoreo meteorológico permanece activo en el norte de Texas por la posibilidad de nuevos episodios de tormentas intensas en los próximos días.