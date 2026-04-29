Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de abril

El Banco Central aspiró USD 53 millones en su intervención cambiaria, el 9,3% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas cedieron USD 210 millones, a USD 45.878 millones, con la incidencia de un retroceso de 1,8% en la cotización del oro, a USD 4.609,10 la onza.

En una sesión donde los inversores se mantuvieron pendientes de los resultados de una nueva licitación de bonos del Tesoro, prevista para después del cierre de la operatoria, el dólar cortó una racha alcista de cuatro días seguidos.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo , negocia las garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para poder acceder a préstamos más baratos con bancos internacionales, en paralelo avanza con la concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) , con la que pretende sumar USD 500 millones para el pago de los próximos vencimientos . Sin embargo, no se llegaría al pago de julio por USD 4.300 millones porque los plazos previstos para la concreción de la operación apuntan al segundo semestre del año.

Fue un día abrumador para los inversores. Las novedades que podían definir la rueda venían del escenario internacional y de la licitación del Tesoro de los bonos en dólares , particularmente. Los resultados muestran que la volatilidad no se apaciguó y que lo que viene serán sobresaltos, algo que el mercado aprendió a manejar, pero no se habituó.

Aunque estaba todo dado para que los bonos en dólares repuntaran de manera significativa a lo largo de abril, finalmente quedaron muy a mitad de camino. Incluso la semana pasada se esperaba que el riesgo país volviera a perforar los 500 puntos básicos, pero sucedió todo lo contrario: luego de varias subas consecutivas ayer quedó en niveles de 587 puntos , subiendo otro 1% y reflejando cierto desinterés por parte de los inversores.

El dólar al público es negociado a $1.430 en el Banco Nación . El billete minorista igualó así dólar blue, que estuvo ofrecido también a $1.430 para la venta. El Banco Central informó que las entidades financieras el dólar promedió $1.435,68 para la venta y $1.384,20 para la compra.

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