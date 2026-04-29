Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de abril

La divisa al público es ofrecida a $1.430 para la venta en el Banco Nación, ahora el mismo precio del blue. El BCRA compró USD 53 millones en el mercado

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13:05 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

El dólar al público es negociado a $1.430 en el Banco Nación. El billete minorista igualó así dólar blue, que estuvo ofrecido también a $1.430 para la venta. El Banco Central informó que las entidades financieras el dólar promedió $1.435,68 para la venta y $1.384,20 para la compra.

13:05 hsHoy

Pese a que el Banco Central sostiene la compra de dólares, el riesgo país repuntó y se acerca a los 600 puntos

Los inversores observan con mayor preocupación los flojos datos de actividad y el impacto que podrían tener en las elecciones del año que viene. El Gobierno insiste con el financiamiento local en dólares, que le permite juntar divisas para pagar próximos vencimientos

A pesar de que el Banco Central sigue comprando dólares, el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos básicos.
A pesar de que el Banco Central sigue comprando dólares, el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos básicos.

Aunque estaba todo dado para que los bonos en dólares repuntaran de manera significativa a lo largo de abril, finalmente quedaron muy a mitad de camino. Incluso la semana pasada se esperaba que el riesgo país volviera a perforar los 500 puntos básicos, pero sucedió todo lo contrario: luego de varias subas consecutivas ayer quedó en niveles de 587 puntos, subiendo otro 1% y reflejando cierto desinterés por parte de los inversores.

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13:05 hsHoy

El Gobierno superó con dificultades un examen de deuda clave: tasas más altas en dólares y el 60% en bonos de corto plazo

Si bien el Tesoro renovó todos los vencimientos y captó USD 700 millones, la mayor parte de los inversores se inclinó por títulos que vencen en meses. Además, pagó tasas más elevadas por los instrumentos en moneda extranjera

El Ministerio de Economía renovó el 100% de los vencimientos en pesos. REUTERS/Irina Dambrauskas
El Ministerio de Economía renovó el 100% de los vencimientos en pesos. REUTERS/Irina Dambrauskas

Fue un día abrumador para los inversores. Las novedades que podían definir la rueda venían del escenario internacional y de la licitación del Tesoro de los bonos en dólares, particularmente. Los resultados muestran que la volatilidad no se apaciguó y que lo que viene serán sobresaltos, algo que el mercado aprendió a manejar, pero no se habituó.

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13:04 hsHoy

Cuántos dólares espera recaudar el Gobierno con la concesión de AySA y para qué se utilizarán

Fuentes al tanto de la operación aseguran que en los próximos días se realizará el llamado a licitación por la empresa. La condición clave del pliego y cómo continuarán las tarifas del servicios

El Gobierno definió las reglas y requisitos para la concesión de AYSA, con objetivo de sumar USD 500 millones.
El Gobierno definió las reglas y requisitos para la concesión de AYSA, con objetivo de sumar USD 500 millones.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia las garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para poder acceder a préstamos más baratos con bancos internacionales, en paralelo avanza con la concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), con la que pretende sumar USD 500 millones para el pago de los próximos vencimientos. Sin embargo, no se llegaría al pago de julio por USD 4.300 millones porque los plazos previstos para la concreción de la operación apuntan al segundo semestre del año.

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13:03 hsHoy

El dólar bajó y cortó una racha de cuatro subas consecutivas antes de una licitación clave del Tesoro

La divisa al público quedó ofrecida a $1.430 para la venta. El Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por $7,9 billones y los inversores evalúan el nivel de tasas para garantizar la estabilidad cambiaria

El dólar mayorista mantiene en abril una suba de 22,50 pesos o 1,6 por ciento.
El dólar mayorista mantiene en abril una suba de 22,50 pesos o 1,6 por ciento.

En una sesión donde los inversores se mantuvieron pendientes de los resultados de una nueva licitación de bonos del Tesoro, prevista para después del cierre de la operatoria, el dólar cortó una racha alcista de cuatro días seguidos.

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13:03 hsHoy

El BCRA compró USD 53 millones en el mercado

El Banco Central aspiró USD 53 millones en su intervención cambiaria, el 9,3% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas cedieron USD 210 millones, a USD 45.878 millones, con la incidencia de un retroceso de 1,8% en la cotización del oro, a USD 4.609,10 la onza.

13:03 hsHoy

Para el presidente del BCRA, los bancos dieron “una ola de créditos a ciegas” y el pico de la morosidad ya pasó

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