Cuánto cobrarán los empleados de comercio en mayo, según el último acuerdo paritario

El incremento salarial alcanzará el 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas (Imagen ilustrativa Infobae)

El Gobierno homologó la paritaria de Comercio para el período abril-junio de 2026 sin modificaciones y confirmó el entendimiento salarial entre el sindicato y las cámaras empresariales. Este convenio es uno de los más relevantes a nivel nacional, ya que involucra a más de 1.200.000 empleados del sector y suele funcionar como referencia para otras negociaciones.

Se deriva del acuerdo alcanzado en marzo entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

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El incremento salarial alcanzará el 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas, tomando como referencia los valores correspondientes a marzo e incluyendo las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

El gremio de comercio agrupa a más de 1.200.000 trabajadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento se distribuirá de manera escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% desde junio, lo que impactará directamente en la liquidación de haberes de los empleados comprendidos en el convenio.

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El acuerdo también contempla el pago de una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos, que se sumará a los montos no remunerativos ya existentes y mantendrá esa condición.

Así, los salarios básicos iniciales de los empleados de comercio en abril según categoría quedaron de la siguiente manera:

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Maestranza

Categoría A: $1.198.911

Categoría B: $1.202.029

Categoría C: $1.212.951

Administrativo

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Categoría A: $1.210.613

Categoría B: $1.215.298

Categoría C: $1.219.977

Categoría D: $1.234.022

Categoría E: $1.245.724

Categoría F: $1.262.890

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.223.879

Categoría B: $1.237.922

Cajeros

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Categoría A: $1.214.513

Categoría B: $1.219.977

Categoría C: $1.226.999

Personal Auxiliar

Categoría A: $1.214.513

Categoría B: $1.222.315

Categoría C: $1.248.065

Vendedores

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Categoría A: $1.214.513

Categoría B: $1.237.925

Categoría C: $1.245.724

Categoría D: $1.262.890

En mayo, tras el aumento, los sueldos serán los siguientes:

Maestranza

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Categoría A: $1.216.248

Categoría B: $1.219.412

Categoría C: $1.230.495

Administrativo

Categoría A: $1.228.122

Categoría B: $1.232.876

Categoría C: $1.237.623

Categoría D: $1.251.875

Categoría E: $1.263.749

Categoría F: $1.281.167

Auxiliar especializado

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Categoría A: $1.241.335

Categoría B: $1.255.478

Personal Auxiliar

Categoría A: $1.228.122

Categoría B: $1.231.286

Categoría C: $1.243.950

Cajeros

Categoría A: $1.232.022

Categoría B: $1.237.623

Categoría C: $1.244.830

Vendedores

Categoría A: $1.232.022

Categoría B: $1.237.623

Categoría C: $1.244.830

Categoría D: $1.251.875

Categoría E: $1.263.749

Categoría F: $1.281.167

A su vez, con el objetivo de reforzar el sistema solidario de salud, las partes establecieron una contribución adicional y solidaria a favor de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC). Este aporte, que será abonado por los empleadores incluidos en el acuerdo, tendrá un valor de 28.000 pesos mensuales por cada trabajador.

Las partes establecieron una contribución adicional y solidaria a favor de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC)

Esta medida apunta a garantizar la cobertura y el funcionamiento regular de la obra social en un contexto de presión inflacionaria.

Además, los gremios y las cámaras empresarias acordaron reunirse en junio de 2026, a pedido de cualquiera de las partes, con la finalidad de analizar la evolución de las escalas convencionales, las sumas fijas y los porcentajes, en función de las variaciones económicas.

Armando Cavalieri, titular de FAECYS, dijo: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

“Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N 2 de San Martin, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales”, agregó.

Por otro lado, vale aclarar que los aumentos definidos en este acuerdo no resultan obligatorios para los acuerdos salariales que se celebren en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque las sumas resultantes constituirán el mínimo convencional vigente a partir de su homologación.