Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil acusado de gestos racistas contra el público de Cruzeiro

Hincha de Boca detenido en Brasil por gestos racistas

Un hincha de Boca Juniors, identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, fue detenido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte tras ser acusado de realizar gestos racistas dirigidos hacia los seguidores de Cruzeiro durante el partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La legislación local califica la injuria racial como delito imprescriptible y niega la posibilidad de pago de fianza, lo que determinó que el fanático de 29 años, que reside en Brasil, permanecerá bajo custodia.

La detención de Maldonado, según el portal local Portal R7, se produjo luego de la difusión de un video de parte de Globo Esporte donde quedó evidenciado el momento en que el hincha señalaba su color de piel y realizaba gestos con las orejas, interpretados como una referencia a monos. Agentes de la seguridad privada, ubicados a pocos metros del lugar destino a los hinchas del Xeneize en el estadio, advirtieron la situación y pidieron la intervención policial. Maldonado, de 29 años, fue identificado y trasladado rápidamente fuera de la tribuna.

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En la secuencia viralizada, el simpatizante aparece también intercambiando insultos y gestos con los hinchas locales, quienes, del otro lado del vidrio de separación, había un hincha que agitaba billetes e insultaban a los argentinos, según un video que filmó TyC Sports, una forma de burla recurrente utilizada por seguidores de equipos brasileños en partidos ante clubes de Argentina.

Es importante mencionar que en el artículo 201, apartado 7, de la Ley General del Deporte (Ley nº 14.597/2023) está determinado que las penas por delitos de violencia o desorden en eventos deportivos se duplican en casos de racismo o delitos cometidos contra las mujeres.

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Un fanático del Xeneize fue detenido en el Mineirao tras el partido por la Copa Libertadores

Más allá de este incidente, en el final del partido que Cruzeiro ganó por 1-0 tuvo un cruce entre los dos planteles. En los minutos de descuento, luego del tanto de Villarreal, la tensión escaló cuando Matheus Pereira enfrentó a Leandro Paredes y provocó una reacción que desembocó en una caída aparatosa del jugador del equipo brasileño, lo que encendió el conflicto entre ambos equipos. El árbitro Ostojich decidió amonestar únicamente a Ayrton Costa, a pesar de los múltiples empujones y manotazos que se multiplicaron en el campo.

La expulsión de Adam Bareiro antes del descanso resultó determinante en el desarrollo del encuentro. La acción que motivó la tarjeta roja fue considerada por los protagonistas como insuficiente incluso para una amonestación. Al sonar el pitazo final, Paredes encaró a Pereira, quien era custodiado por varios de sus compañeros, lo que desató nuevas corridas, empujones y hasta una zancadilla contra un miembro de la seguridad de Cruzeiro. El cuerpo técnico xeneize intervino insistentemente para calmar a sus futbolistas.

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En declaraciones posteriores al encuentro, Paredes habló de lo sucedido: “Sin duda se nos hizo cuesta arriba después de la expulsión, estábamos muy bien. Así y todo no sufrimos tanto, pero ya está. Ahora a pensar en lo que viene”, dijo el número 5 de Boca. Acerca de las tarjetas mostradas a Bareiro, el volante añadió: “Las acabo de ver, ninguna de las dos son amarilla. Quedó a la vista desde minuto cero cómo se comportó. Tenemos que hacer autocrítica nosotros, que con uno menos se hizo un partido muy digno hasta el gol. Sin dudas el problema es cuando ellos (los árbitros) quieren ser más protagonistas que los jugadores, tenemos que mejorar muchas cosas y lo haremos”.

Sobre el nuevo episodio de violencia en el tramo final del partido, Paredes optó por restar importancia y afirmó: “Nada, son cosas del partido. Quedan ahí. Obviamente que no nos gustan, pero ya está, pasó y tenemos que pensar en lo que viene”.

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Un hombre, identificado como hincha del club brasileño, le muestra billetes a los argentinos en el estadio.