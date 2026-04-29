Política

Jorge Macri: “Tenemos que darle a la Argentina una opción, el PRO no va a solo a las elecciones”

El jefe de Gobierno porteño se refirió a qué hará el partido amarillo en 2027 y su relación con el Gobierno. Los reclamos en la gestión porteña y la posibilidad de regreso de Patricia Bullrich

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"No siento que haya un gobierno que niegue esta realidad", dijo Jorge Macri, sobre el deterioro de la situación económica y social en el país

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri afirmó que el PRO se presentará a las elecciones presidenciales de 2027 para “darle una opción” al país, incluso ante La Libertad Avanza (LLA), pero no descartó que el partido amarillo se presente con un frente electoral, con el aval del ex presidente Mauricio Macri.

“Estamos convencidos que tenemos que darle la Argentina una opción en cada pueblo, en cada provincia; o ser parte de una opción. El PRO no va solo a las elecciones, somos siempre parte de un frente”, señaló en declaraciones a Infobae en vivo.

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Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Jorge Macri sostuvo: “Lo que está haciendo Mauricio es bueno. Está recorriendo el país, reuniendo a los equipos, a los distintos legisladores, concejales, referentes. Volver a juntarnos me parece que es bueno, después de tanta dispersión de gente que tomó la decisión de irse del espacio. Los que estamos, estamos”.

Consultado sobre la situación económica y social, Macri ponderó que “los grandes números al Gobierno le dan bien”, al obtener un “equilibrio macrofiscal importante, pero la economía del consumo de las grandes ciudades está golpeada, afectada”. “Se nota en la recaudación, se nota en el humor social, en la generación de empleo”, apuntó.

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Sin embargo, reconoció que “esa misma mayoría de gente dice: 'pero para atrás no quiero volver’. Todos queremos que esto sea un punto para empezar a recorrer una levantada de ese consumo”. Y apuntó que “la gente de gobierno” ven estos problemas, pero “después cada uno expresa hacia afuera como cree que tiene que defender”. “Pero no siento que haya un gobierno que niegue esta realidad”, resaltó.

El jefe de Gobierno porteño indicó que su vínculo con el presidente Javier Milei es “bueno”, aunque suele mantener más contacto con funcionarios del gabinete nacional, como la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, y el titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, especialmente por cuestiones de infraestructura. Y sobre la senadora Patricia Bullrich, Macri manifestó que no cree probable su retorno al PRO, dado que “se acaba de afiliar a la Libertad Avanza”.

Captura – JORGE MACRI – Infobae en Vivo
"Tenemos que darle la Argentina una opción en cada pueblo, en cada provincia", planteó Macri en los estudios de Infobae

La gestión en la Ciudad de Buenos Aires

Sobre la situación en su distrito, Jorge Macri subrayó que “hay una economía del comercio que está afectada”, y es coincidente con una “economía en el país que sostiene crecimiento en lugares que no son tan generadores de empleo”. Ante esa caída de la actividad, adoptaron como gobierno portelo la exención de ABL “a todos los gastronómicos y hoteleros por el primer semestre completo”. “Le sacamos impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito. Le quitamos ingresos brutos a los autónomos no profesionales. Eximimos de ABL a 89 mil jubilados de hasta tres mínimas y con una única propiedad. Eso nos permitió llegar en lugar de a veinte mil a ochenta y nueve mil jubilados”, enumeró.

Sin embargo, Macri advirtió que la recaudación “bajó interanual 10 o 7 siete por ciento. Todavía está sostenida por la actividad financiera. Todo el mundo llora un poco, pero a algunos sectores les va mejor que a otros”.

Captura – JORGE MACRI – Infobae en Vivo
Jorge Macri subrayó que “hay una economía del comercio que está afectada”

En materia de seguridad escolar, Macri relató la implementación de un protocolo integral ante la ola de amenazas: “Establecimos un protocolo claro que involucra muchas áreas. Lo comunicamos a escuelas y familias. Si hay una amenaza, lo primero es proteger la prueba, porque eso es un delito. Trabajamos como si lo de Santa Fe pudiera ocurrir, deseando que no ocurra y trabajando en prevención con gabinetes psicológicos y psicopedagógicos”.

Ahora bien, ilustró como buena noticia que, en medio de esta problemática, haya 48 mil familias que adhieran a un "pacto digital", para no darle “teléfonos inteligentes a los chicos de primaria”.

Respecto a la movilidad, anunció: “Este año llegan todos los coches nuevos para la línea B del subte, y la línea F arranca antes de fin de año”. Sobre la gestión de residuos, sostuvo: “Permanece el sistema de antivandálicos, pero ajustamos las tapas para que sean más cómodas. Pido a los vecinos y locales: dejar las cajas al lado de un contenedor no es reciclar”.

En cuanto a la seguridad pública, explicó: “No tenemos un problema de cantidad de policías, estamos siempre redistribuyendo. Este año vamos a tener alrededor de mil seiscientos egresos nuevos. Agregamos muchas motos, porque ayudan mucho en la ciudad”.

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