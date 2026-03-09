Salud

5 desayunos sin huevo que ayudan a regular el apetito y evitar bajones de energía

Una experta en alimentación propone alternativas innovadoras para quienes desean una primera comida nutritiva y variada, con combinaciones que aportan nutrientes y contribuyen a una mañana más equilibrada

Evitar desayunos con solo pan
Evitar desayunos con solo pan blanco, bollería o cereales simples reduce los altibajos energéticos y previene la sensación temprana de hambre

Quienes buscan un desayuno sin huevo rico en proteína tienen a disposición varias alternativas recomendadas por especialistas, con el fin de potenciar la saciedad y lograr una energía estable durante la mañana.

Evitar desayunos basados solo en pan blanco, bollería o cereales simples ayuda a prevenir altibajos energéticos y sensación temprana de hambre, según Vogue. Las mejores opciones para un desayuno rico en proteínas sin huevo incluyen alternativas como yogur griego, skyr, queso cottage, tofu firme, batidos vegetales y lentejas cocidas.

Variando las combinaciones, estos ingredientes pueden aportar entre 25 y 30 gramos de proteína por porción, cubriendo los requisitos nutricionales y favoreciendo la sensación de saciedad durante varias horas.

Consumir principalmente carbohidratos simples al comenzar el día —por ejemplo, cereales azucarados, productos de bollería o pan blanco— provoca un aumento rápido de la glucosa en sangre, seguido de una caída de energía que puede incrementar el apetito.

Alternativas como el yogur griego,
Alternativas como el yogur griego, el skyr o el queso cottage permiten disfrutar de un desayuno alto en proteína sin huevo, según recomendaciones de especialistas.

La nutricionista Luisa Werner detalla en Vogue que estos desayunos solo sacian de manera temporal y son responsables de los antojos que surgen a media mañana.

Un desayuno equilibrado en proteína y fibra ofrece mayor saciedad, regula el apetito y contribuye a una energía continua. Werner resalta que los estudios muestran una reducción más notoria de la hormona del apetito, ghrelina, al consumir desayunos ricos en proteína en comparación con los que tienen altos hidratos de carbono.

La especialista recomienda distribuir el consumo de proteína a lo largo del día, poniendo énfasis en alcanzar la meta de 25 a 30 gramos durante el desayuno. Llegar a este nivel sería similar a consumir cuatro huevos, aunque Vogue destaca que existen alternativas igual de nutritivas y más acordes con diferentes preferencias. ¿Cuáles son los elegidos?

Las opciones mencionadas demuestran que
Las opciones mencionadas demuestran que es posible un desayuno variado, equilibrado y saciante sin necesidad de incluir huevo, adaptándose a diferentes preferencias y necesidades nutricionales.
  1. Yogur griego, skyr o queso cottage con frutos rojos y frutos secos
  2. Tofu firme con semillas de chía o cáñamo y crema de frutos secos
  3. Batido vegetal con yogur de soya, semillas y fruta
  4. Panqueques sin huevo con queso batido, avena, plátano y leche
  5. Lentejas cocidas con espinaca, tomate y tahini o aceite de oliva

Recomendaciones profesionales para un desayuno sin huevo

Werner aconseja priorizar alimentos ricos en proteína y fibra en la primera comida del día, favoreciendo lácteos, combinaciones vegetales y cereales integrales. Es fundamental adaptar las opciones según se sigan dietas tradicionales o basadas en plantas, para asegurar tanto la saciedad como un perfil completo de aminoácidos.

Elegir correctamente los ingredientes garantiza una liberación sostenida de energía y evita el exceso de hidratos de carbono al inicio de la jornada.

Alternativas lácteas ricas en proteínas

Una combinación de yogur griego,
Una combinación de yogur griego, frutos rojos y frutos secos ofrece entre 25 y 30 gramos de proteína, además de fibra y antioxidantes beneficiosos para la salud.

Como se enumeró, entre las opciones recomendadas figura el yogurt griego sin grasa o el skyr, ambos con entre 10 y 12 gramos de proteína por cada 100 gramos, según la especialista citada por Vogue.

Al combinar estos productos con frutos rojos —como arándanos y frambuesas— se aporta fibra y antioxidantes. Agregar frutos secos, como nueces o almendras, suma zinc y vitamina E, nutrientes relevantes para la salud de la piel.

El queso cottage o el salmón ahumado, servidos con palta sobre pan integral o de semillas, representan otra alternativa. Este tipo de desayuno aporta proteína de alto valor biológico, grasas saludables y, en el caso del salmón, ácidos grasos omega-3. Así se refuerza la sensación de saciedad y el perfil nutricional de la comida.

El salmón ahumado sobre pan
El salmón ahumado sobre pan integral y palta aporta proteína de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3, reforzando el perfil nutricional del desayuno.

Alternativas vegetales y recetas sin huevo

Para quienes siguen una dieta vegetal, Vogue destaca el yogur de soya natural sin azúcar o el tofu sedoso. Estas bases se pueden acompañar de semillas de chía o cáñamo, trozos de tofu firme y crema de avellana o almendra, logrando un perfil proteico completo.

Añadir mermelada de semillas dechía casera —preparada con frutos rojos descongelados y semillas de chía hidratadas— incrementa el contenido de fibra y brinda dulzor sin azúcar añadido.

La nutricionista Luisa Werner destaca
La nutricionista Luisa Werner destaca que priorizar alimentos ricos en proteína y fibra en el desayuno ayuda a mantener la saciedad y la energía estable durante la mañana.

Las opciones saladas incluyen el revuelto de tofu con tomate, espinaca y garbanzos. La soya es reconocida por tener el mejor aminograma de todas las fuentes vegetales, detalla Werner. Al combinar diferentes proteínas de origen vegetal, se cubren todos los aminoácidos esenciales.

Otra receta práctica son los panqueques sin huevo: basta con mezclar 250 gramos de queso batido bajo en grasa —aproximadamente 20 gramos de proteína—, 40 gramos de avena molida, medio plátano y un poco de leche. Estas porciones se cocinan en sartén hasta dorar, resultando una variedad nutritiva para quienes desean evitar el huevo.

Panqueques sin huevo, elaborados con
Panqueques sin huevo, elaborados con queso batido bajo en grasa, avena y plátano, resultan una opción práctica y nutritiva para quienes evitan el huevo.

Las lentejas cocidas representan una opción ideal para un desayuno abundante. Con 200 gramos de lentejas se aportan 18 gramos de proteína; si se añaden 150 gramos de queso cottage o 100 gramos de tofu, el plato aporta una cantidad aún mayor. Incluir espinaca fresca, tomate y una cucharadita de tahini o aceite de oliva mejora el aporte de fibra y grasas saludables, además de enriquecer el sabor.

Las alternativas reunidas por Vogue y la nutricionista Luisa Werner demuestran que un desayuno sin huevo puede ser equilibrado, variado y suficientemente saciante. Elegir ingredientes adecuados y combinarlos según las necesidades personales permite alcanzar los objetivos nutricionales y un bienestar duradero desde la mañana.

