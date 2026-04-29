El Salvador

Con respaldo español de USD 700,000 El Salvador impulsa proyecto de reintegración para mujeres migrantes retornadas

La inversión, proveniente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, permitirá la implementación de servicios psicosociales, formación vocacional y acceso a recursos productivos para favorecer la reanudación de proyectos de vida en el país centroamericano

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Dos banderas, una de El Salvador a la izquierda y una de España a la derecha, en primer plano. Detrás, un cartel ilustrado sobre el compromiso por los migrantes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador firmó convenios con cuatro organizaciones para ejecutar el proyecto de reintegración socioeconómica de mujeres retornadas con apoyo de AECID. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de El Salvador avanzó en la implementación de un proyecto de reintegración de mujeres retornadas, gracias a la firma de acuerdos entre la Cancillería, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y cuatro organizaciones. La inversión cuenta con 600,000 euros (más de USD 700,000) aportados por España.

El proyecto se denomina “Atención especializada integral de mujeres retornadas para su incorporación a ecosistemas socioproductivos en El Salvador”, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Además, tiene participación de la Asociación Fe y Alegría, la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) y la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), configura un modelo de intervención multilateral inédito en el país.

La Cancillería subrayó que el diseño del programa responde al Plan Nacional de Reintegración, que impone la corresponsabilidad entre Estado, cooperación internacional y organizaciones sociales.

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En el acto protocolario, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, destacó el salto de la planeación a la acción y sostuvo: “Este paso va de la planificación a la acción, consolidando un modelo de intervención integral que coloca a las mujeres como protagonistas de su propio desarrollo”.

De igual forma, la funcionaria también confirmó que las mujeres beneficiadas participarán activamente en la construcción y seguimiento de todo el esquema de atención.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, junto al coordinador general de la Cooperación Española en El Salvador (AECID), Fernando Rey, y los representantes de las instituciones coejecutoras del proyecto: Iván Bonilla (ACISAM), Alejandro Calderón (Fe y Alegría El Salvador), Tomás Regalado (FUNDEMAS) y Vinicio Sandoval (GMIES)(Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, junto al coordinador general de la Cooperación Española en El Salvador (AECID), Fernando Rey, y los representantes de las instituciones coejecutoras del proyecto: Iván Bonilla (ACISAM), Alejandro Calderón (Fe y Alegría El Salvador), Tomás Regalado (FUNDEMAS) y Vinicio Sandoval (GMIES)(Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El proyecto, financiado por la AECID y encabezado operativamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, destina recursos para implementar tres componentes clave: ayuda psicosocial con servicios de cuidado y espacios seguros, formación técnica y vocacional, y apoyo económico mediante capital semilla.

Este último eje contempla alianzas con el sector privado para abrir oportunidades laborales reales, detalló Godínez durante la firma.

El coordinador general de la Cooperación Española en El Salvador, Fernando Rey, acompañó el acto, que contó con la presencia de los representantes legales de las instituciones ejecutoras: Iván Bonilla (ACISAM), Alejandro Calderón (Fe y Alegría), Tomás Regalado (FUNDEMAS) y Vinicio Sandoval (GMIES), así como con miembros del cuerpo diplomático.

El proyecto incluye acompañamiento formación laboral y apoyo productivo para mujeres

El proyecto no solo responde a una tendencia regional de atención diferenciada a la migración de retorno, sino que introduce el enfoque de género como línea transversal, una característica que lo diferencia de otros esquemas de reintegración ya existentes.

De acuerdo con la Cancillería, esto parte del reconocimiento de las barreras singulares que enfrentan las mujeres en el acceso al empleo y a los servicios sociales a su regreso.

Godínez reafirmó: “Como Cancillería reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando mecanismos de atención integral para las personas migrantes retornadas, en coordinación con nuestros aliados estratégicos. Gracias al respaldo del Gobierno de España, a través de la AECID, con una inversión de 600 mil euros, recursos que harán posible que este proyecto avance hacia su implementación efectiva”.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, durante la firma de los convenios para la ejecución del proyecto de reintegración socioproductiva de mujeres retornadas. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, durante la firma de los convenios para la ejecución del proyecto de reintegración socioproductiva de mujeres retornadas. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El modelo que articula educación, salud mental, monitoreo laboral y vinculación empresarial busca sentar bases para una reintegración sostenible y equitativa en El Salvador.

Según la cartera estatal, la meta es que la reintegración no se limite a la respuesta humanitaria primaria, sino que facilite el acceso real a puestos laborales, fomente el emprendimiento y ofrezca herramientas estables para la subsistencia y el desarrollo comunitario de las retornadas.

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