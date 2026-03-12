Los tres ritmos que todo corredor debe conocer para progresar sin lesiones

Un enfoque consciente basado en la alternancia de ritmos, la programación semanal y el descanso adecuado permitió un progreso sostenido, menor fatiga y menores riesgos de sobrecarga en quienes incorporaron estos principios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correr de manera eficiente implica planificación, estructura y control de tres ritmos. Los corredores que buscan progresar lo logran con una rutina organizada. El entrenamiento improvisado no ofrece mejoras ni permite adaptaciones sostenidas en el tiempo.

La organización del plan de entrenamiento resulta determinante. Según el entrenador, experto en rendimiento y equipamiento Carlos Rojo, en diálogo con The Runners World, la mayoría de los corredores no identifica qué sistema trabaja en cada sesión. Las mejoras ocurren gracias a una estructura clara y a la selección precisa de ritmos.

En el mismo sentido, afirmó que la clave está en la combinación de tres ritmos: rodaje suave, umbral y VO₂ máx. De acuerdo con el entrenador, cada ritmo cumple una función específica en la semana y permite adaptaciones más seguras.

Cómo estructuran sus entrenamientos los corredores para optimizar resultados

El rodaje suave ocupa el centro de la planificación. Este ritmo, considerado fundamental por Rojo, permite una construcción sólida de la base aeróbica y aumenta la eficiencia del uso de grasas como fuente de energía. Además, el rodaje suave conserva el glucógeno muscular, lo que facilita la recuperación entre sesiones.

Una rutina que combina diferentes intensidades y prioriza la recuperación logra que los resultados sean más consistentes, según especialistas en acondicionamiento y medicina deportiva consultados por el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo umbral, por otro lado, se practica una vez por semana. Según el entrenador, ofrece la posibilidad de sostener la intensidad durante periodos prolongados. Esta modalidad ayuda a mejorar la tolerancia al esfuerzo sin causar fatiga excesiva, siempre que se integre correctamente en la semana.

El ritmo VO₂ máx, el tercero en importancia, se introduce después de consolidar los dos ritmos anteriores. Rojo advirtió que este ritmo eleva el techo de rendimiento, pero solo resulta recomendable para quienes ya cuentan con una base sólida. Practicar VO₂ máx sin preparación previa aumenta el riesgo de lesiones y estanca el avance.

Por otra parte, de acuerdo con la neurocientífica Louisa Nicola, la actividad física intensa durante veinte minutos beneficia tanto al cerebro como al corazón. Nicola sostuvo al sitio que preferir ejercicios cortos e intensos a carreras largas en zona moderada tiene un mayor impacto positivo para la salud cardiovascular y cognitiva.

Además, el cardiólogo Aurelio Rojas explicó que correr fortalece el corazón, reduce el colesterol LDL y mantiene el control sobre la glucosa. Asimismo, subrayó la necesidad de realizar controles médicos previos en personas con antecedentes de enfermedades cardíacas, hipertensión o diabetes antes de iniciar un plan de entrenamiento exigente.

Un esquema de trabajo ordenado, junto a controles de salud previos en personas con antecedentes, genera mejoras continuas y disminuye la incidencia de lesiones en quienes entrenan de forma regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la prevención de lesiones surge como aspecto clave. Según Rojo, la alternancia de ritmos y la correcta distribución de las sesiones evitan la sobrecarga física. El entrenador resaltó la importancia de diseñar fases de construcción, consolidación y exigencia para provocar adaptaciones sin sufrir lesiones.

Qué impacto tiene la planificación equilibrada y la combinación de ritmos

En cada semana de entrenamiento, la mayoría de los corredores asigna la mayor parte de las sesiones al rodaje suave. El ritmo umbral se integra de forma controlada y el VO₂ máx solo aparece en rutinas avanzadas. Esta distribución favoreció la recuperación y minimizó la fatiga acumulada.

Los especialistas coincidieron en que el descanso jugó un papel tan importante como el esfuerzo. La variedad de estímulos y la recuperación adecuada permitieron que el cuerpo asimile el trabajo realizado. De acuerdo con The Runners World, la progresión depende del equilibrio entre carga y recuperación, así como de la correcta programación de los diferentes ritmos semanales.

El entrenador Rojo concluyó que entrenar todos los días, sin pausas, no generó mejoras y elevó el riesgo de lesiones. En cambio, la planificación consciente, la alternancia de ritmos y la atención al descanso produjeron avances sostenidos y adaptaciones seguras.

Los corredores que aplicaron estos principios lograron un progreso constante. La clave residió en la estructura, la inteligencia en la combinación de ritmos y la adaptación de la rutina a las necesidades individuales.