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El rial iraní se hunde a mínimos históricos mientras el petróleo escala por la parálisis diplomática entre Washington y Teherán

El tipo de cambio alcanzó los 1,8 millones de riales por dólar en medio del bloqueo naval de Estados Unidos que ha paralizado las exportaciones. La caída de la moneda nacional dispara los precios de alimentos básicos y provoca despidos masivos en las industrias del régimen

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Una densa nube de humo sale de un almacén de combustible alcanzado por un ataque de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)
Una densa nube de humo sale de un almacén de combustible alcanzado por un ataque de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

La moneda nacional de Irán, el rial, se desplomó el miércoles hasta alcanzar un mínimo histórico frente al dólar, mientras el precio del petróleo a nivel mundial superaba la barrera de los 100 dólares por barril. La inestabilidad económica se produce en medio de un estancamiento en las negociaciones de paz y la continuación de un bloqueo naval estadounidense que mantiene cerradas las rutas comerciales clave.

El rial iraní alcanzó las 1,8 millones de unidades por dólar estadounidense este miércoles. Tras haber mantenido una relativa estabilidad en las primeras semanas de la guerra —iniciada el pasado 28 de febrero—, la moneda comenzó un descenso acelerado hace dos días. Expertos advierten que esta caída alimentará una inflación ya galopante en un país que depende de las importaciones para obtener alimentos, medicinas y materias primas.

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Aunque existe un frágil alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel, el bloqueo naval impuesto por Washington ha cortado los ingresos por exportación de crudo, la principal fuente de divisas del gobierno. Este nuevo choque cambiario supera el registrado en enero, cuando el rial pasó de 1,4 a 1,6 millones por dólar, desencadenando protestas nacionales.

Impacto en la economía real

Personas realizan sus actividades comerciales en los alrededores del tradicional Gran Bazar de Teherán, Irán, el 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi/Archivo)
Personas realizan sus actividades comerciales en los alrededores del tradicional Gran Bazar de Teherán, Irán, el 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi/Archivo)

En los mercados locales, la presión es evidente. En las últimas dos semanas, los precios de productos esenciales como la leche, el pan, el arroz y el aceite de cocina han subido drásticamente. El impacto se ha extendido al mercado laboral; informes del diario reformista Shargh señalan que al menos 1.200 trabajadores de fábricas textiles y de calzado en Rasht y Borujerd han sido despedidos tras el fin de sus contratos en marzo, ante la incertidumbre económica y la debilidad de la demanda.

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A nivel internacional, el crudo Brent se cotizaba el miércoles por encima de los 113 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) superaba los 101 dólares. El alza responde a la parálisis en las conversaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz, una vía por la que circula el 20% del crudo y gas natural licuado del mundo.

Trump: “¡Más les vale espabilar pronto!”

El mensaje publicado por Trump en Truth Social.
El mensaje publicado por Trump en Truth Social.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó el miércoles su escepticismo sobre la última propuesta de Teherán para restaurar el tráfico en el estrecho a cambio del levantamiento del bloqueo.

“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió Trump en su red social Truth Social, acompañando el mensaje con una imagen suya con el lema: “Se acabó el Señor Bueno”.

Fuentes citadas por el Wall Street Journal indican que Trump confía en que la presión económica obligará a Irán a aceptar restricciones estrictas a su programa nuclear por los próximos 20 años. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la propuesta iraní como “mejor de lo esperado”, pero insistió en que cualquier acuerdo debe evitar que Teherán se encamine hacia un arma nuclear.

La respuesta de Irán ha sido tajante. El portavoz del Ministerio de Defensa, Reza Talaei-Nik, declaró que Estados Unidos “debe abandonar sus demandas ilegales e irracionales” y que ya no está en posición de dictar políticas a naciones independientes.

Se espera que la presión sobre el gobierno iraní aumente este miércoles, cuando el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, comparezca ante el Congreso estadounidense para detallar el estado del conflicto en Oriente Medio y la efectividad de la estrategia de presión máxima.

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